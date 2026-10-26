Kết nối khoa học và công nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn

Đại biểu tham dự Hội nghị quốc tế-Phiên họp Thường niên lần thứ 18 APRSCP: Kết nối Khoa học và Công nghệ. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Ngày 26/10, Hội nghị Bàn tròn châu Á-Thái Bình Dương về sản xuất và tiêu dùng bền vững lần thứ 18 (APRSCP) diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh tập trung kết nối khoa học với công nghiệp để thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn.

Hội nghị hướng tới đưa các mục tiêu về sản xuất, tiêu dùng bền vững trở thành giải pháp có thể triển khai, đo lường và nhân rộng; đồng thời tăng cường hợp tác giữa cơ quan quản lý, giới nghiên cứu, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Đây là sự kiện bên lề của Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2026 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, góp phần triển khai Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 do Bộ Công Thương chủ trì.

Hội nghị do Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phía phối hợp với APRSCP, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư Việt Nam (C4IR Việt Nam), Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) và các đối tác trong nước, quốc tế tổ chức.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng sự kiện tạo cơ hội kết nối tri thức khoa học, kinh nghiệm quốc tế với những thách thức thực tế trong phát triển kinh tế và chuyển đổi công nghiệp.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Với chủ đề kết nối khoa học và công nghiệp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hội nghị không chỉ là diễn đàn trao đổi ý tưởng mà còn hướng tới chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành ứng dụng thiết thực, góp phần nâng cao năng lực doanh nghiệp và hỗ trợ phát triển bền vững.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Tâm kỳ vọng các phiên thảo luận giúp đại biểu xác định nhu cầu, tìm được đối tác phù hợp và đề xuất bước hợp tác cụ thể; trong đó cần quan tâm tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận công nghệ, kỹ năng và nguồn tài chính. Những kết nối tại hội nghị cần tiếp tục được duy trì sau sự kiện, hướng tới hợp tác thực chất.

Tiến sỹ Yasuhiko Hotta, Chủ tịch APRSCP cho biết mạng lưới được thành lập vào năm 1997 theo sáng kiến của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), ban đầu tập trung vào sản xuất sạch.

Ông Yasuhiko Hotta, Chủ tịch Bàn tròn châu Á-Thái Bình Dương về Sản xuất và Tiêu dùng bền vững (APRSCP), phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Qua thời gian, APRSCP mở rộng sang sản xuất và tiêu dùng bền vững, gắn với Mục tiêu Phát triển bền vững số 12 về tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm. Hiện mạng lưới hướng tới hỗ trợ chính sách, nâng cao năng lực, thúc đẩy đổi mới trong doanh nghiệp và kết nối các mạng lưới quốc gia, với trọng tâm là chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải ròng bằng 0, tuần hoàn và có tác động tích cực đến thiên nhiên.

Từ kinh nghiệm của Thái Lan, Tiến sỹ Chaiyod Bunyagidj (đại diện SCP Thái Lan) chia sẻ việc xây dựng mạng lưới quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững để tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức xã hội.

Ông cho rằng cần có nền tảng để các bên chia sẻ thông tin, phối hợp thực hiện lộ trình quốc gia và xây dựng chính sách dựa trên cơ sở khoa học.

Chương trình hội nghị gồm phiên đối thoại cấp cao về việc chuyển từ tham vọng chính sách sang triển khai thực tế và bốn nhóm chuyên đề gồm: công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo và tài chính xanh; kinh tế tuần hoàn trong ngành nhựa và dệt may; sản xuất thông minh, truy xuất nguồn gốc số và tiêu dùng bền vững; sản xuất bền vững, cộng sinh công nghiệp và kinh tế sinh học tuần hoàn.

Hội nghị dự kiến hoàn thiện dự thảo "Thông điệp APRSCP 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh" tập trung kết nối khoa học với công nghiệp, ưu tiên giải pháp có khả năng triển khai, phát triển mô hình thí điểm có thể đánh giá và nhân rộng, nâng cao năng lực doanh nghiệp và chia sẻ bằng chứng thực tiễn.

Theo Chủ tịch APRSCP Yasuhiko Hotta, các thông điệp này sẽ được chia sẻ tại sự kiện bên lề Diễn đàn châu Á-Thái Bình Dương về Phát triển bền vững và Diễn đàn Chính trị Cấp cao của Liên hợp quốc năm 2027, trong bối cảnh các tiến trình này rà soát Mục tiêu Phát triển bền vững số 12./.