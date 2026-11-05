Kết nối hợp tác tài chính Việt Nam - Vương quốc Anh từ UKVFTA

Tọa đàm “Từ UKVFTA đến Trung tâm Tài chính quốc tế: cơ hội kết nối hợp tác đầu tư, tài chính Việt Nam - Vương quốc Anh” diễn ra ngày 5-11

Ngày 5-11, Tạp chí Công thương tổ chức tọa đàm “Từ UKVFTA đến Trung tâm Tài chính quốc tế: cơ hội kết nối hợp tác đầu tư, tài chính Việt Nam - Vương quốc Anh”.

Tại tọa đàm, ông Joshua Asworth, Trưởng bộ phận Thương mại và Đầu tư, Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam, cho biết sau hơn 5 năm thực thi UKVFTA, thương mại song phương đã đạt hơn 10 tỷ bảng Anh, tăng gấp đôi so với năm 2020.

Ông đánh giá quan hệ kinh tế hai nước đang chuyển sang giai đoạn hợp tác sâu hơn, trong đó doanh nghiệp có nhu cầu lớn về bảo hiểm, đầu tư và các dịch vụ tài chính số.

Ông Joshua Asworth phát biểu tại cuộc tọa đàm. Ảnh: LÊ NGHIÊM

Theo ông Joshua Asworth, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp Anh. Các lĩnh vực có tiềm năng hợp tác gồm tài trợ thương mại, thị trường vốn, thị trường phái sinh và hàng hóa, tài chính xanh, công nghệ tài chính (fintech).

Tài chính xanh có thể gắn với phát triển trái phiếu xanh, tài chính chuyển đổi và thị trường carbon. Hợp tác fintech tập trung thanh toán số, đổi mới tài chính, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, PGS-TS Nghiêm Thị Thà, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam, cho rằng, kinh nghiệm của Vương quốc Anh có thể hỗ trợ Việt Nam trên 3 phương diện: tổ chức và vận hành thị trường tài chính, kết nối các dòng vốn quốc tế, hình thành mạng lưới hợp tác dài hạn và bền vững.

PGS-TS Nghiêm Thị Thà chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: LÊ NGHIÊM

Nhấn mạnh nhà đầu tư cần biết rõ quyền lợi, nghĩa vụ, thủ tục, cơ quan giải quyết và cơ chế bảo vệ khi phát sinh rủi ro, PGS-TS Nghiêm Thị Thà cho rằng khả năng thực thi mới quyết định hiệu quả hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế.

Đồng tình, Thạc sĩ Nguyễn Minh Khôi, Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu (TBI), cho rằng, Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ là nơi huy động vốn mà cần tạo nguồn lực cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, xuất khẩu và tham gia chuỗi giá trị quốc tế.

Vì vậy, trung tâm cần ưu tiên giải quyết những nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong giao dịch thương mại quốc tế, đồng thời kết nối với các lĩnh vực sản xuất, tài chính xanh, logistics và đổi mới sáng tạo.

Thạc sĩ Nguyễn Minh Khôi phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: LÊ NGHIÊM