Kết nối hợp tác, kiến tạo tương lai từ DITF 2026

Các chương trình kết nối B2B tại DITF 2025 giúp các đối tác gặp gỡ, trao đổi, giới thiệu sản phẩm và mở rộng hợp tác kinh doanh. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Sự kiện cũng góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác, thu hút các thị trường khách và đối tác quốc tế, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế Đà Nẵng là trung tâm du lịch, MICE và đầu mối kết nối quốc tế của khu vực miền Trung và cả nước.

Đa dạng chương trình trải nghiệm chuyên sâu

Ngày hội du lịch quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 16-19/10 tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng. Đến nay, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị thường trực mở rộng và thống nhất tên gọi chính thức là DITF - Danang International Tourism Festival, đi kèm khẩu hiệu “Kết nối hợp tác - Kiến tạo tương lai” (Connecting Partners, Creating Future) và website chính thức “www.ditf.vn”. Đây sẽ là thương hiệu sự kiện thường niên của hiệp hội, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những diễn đàn kết nối thương mại du lịch uy tín hàng đầu tại Việt Nam và khu vực.

Điểm mới của ngày hội năm nay là sự đổi mới trong chương trình khảo sát (FAM Trip). Ở xu hướng thị trường quốc tế, các buyers (người mua) mong muốn trải nghiệm thực tế sản phẩm mới, mô hình du lịch đặc trưng, dịch vụ nghỉ dưỡng, ẩm thực, giải trí và những sản phẩm mang tính khác biệt của điểm đến. Vì vậy, Ban tổ chức sẽ bổ sung nhiều chương trình trải nghiệm chuyên sâu, được thiết kế phù hợp với từng nhóm thị trường và nhu cầu của từng phân khúc buyers.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết, trong bối cảnh thị trường du lịch biến động nhanh chóng, việc nâng cao chất lượng buyers và đổi mới chương trình trải nghiệm sẽ là yếu tố quyết định thành công của sự kiện. Buyers ngày nay không chỉ gặp gỡ đối tác mà còn muốn trực tiếp trải nghiệm sản phẩm. Do đó, DITF 2026 sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào các chương trình khảo sát điểm đến, giới thiệu những sản phẩm mới của Đà Nẵng và các địa phương, giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội ký kết hợp tác thực chất, lâu dài.

“Bên cạnh xúc tiến du lịch, chúng tôi còn mong muốn xây dựng ngày hội trở thành nền tảng kết nối thường niên của ngành du lịch Việt Nam. Đà Nẵng sẽ đóng vai trò là điểm hẹn để các địa phương, doanh nghiệp, hãng hàng không, các nền tảng OTA và đối tác quốc tế gặp gỡ, trao đổi, giới thiệu sản phẩm và mở rộng hợp tác kinh doanh”, ông Cao Trí Dũng nói.

DITF 2026 dự kiến đón khoảng 120 buyers quốc tế, tập trung vào các thị trường mới và giàu tiềm năng bên cạnh các thị trường truyền thống, cùng hơn 200 buyers nội địa là các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu cả nước. Trong thời gian diễn ra sự kiện, các buyers sẽ tham gia chương trình khảo sát kéo dài 3 đêm, trải nghiệm hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng, điểm tham quan, sản phẩm du lịch và ẩm thực đặc sắc tại Đà Nẵng, tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu sản phẩm và mở rộng cơ hội hợp tác.

Hội thảo định hướng phát triển du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn mới tại DITF 2025 đã giúp doanh nghiệp cập nhật những khuynh hướng mới, đem lại sự phát cho thị trường du lịch như hiện nay. Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Thúc đẩy kết nối giữa các đối tác

Bên cạnh các chương trình kết nối B2B, DITF 2026 sẽ mở rộng sự tham gia của các nền tảng OTA, hãng hàng không, doanh nghiệp công nghệ du lịch và đối tác chiến lược nhằm tăng cường mạng lưới buyers quốc tế, mở thêm các thị trường nguồn và tạo động lực phát triển các đường bay mới đến Đà Nẵng.

Song song với hoạt động giao thương, sự kiện sẽ tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề do Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Đà Nẵng, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng và các chuyên gia trong nước, quốc tế thực hiện. Các phiên thảo luận tập trung vào những xu hướng mới của ngành du lịch, phát triển sản phẩm, chuyển đổi số, hàng không, marketing điểm đến, du lịch bền vững và các giải pháp đáp ứng nhu cầu của từng thị trường khách quốc tế lẫn nội địa.

Bà Nguyễn Thanh Tình, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Truyền thông Amour, một trong những doanh nghiệp du lịch thường xuyên tham gia DITF cho biết, thông qua các hoạt động của ngày hội, doanh nghiệp được cùng nhau chia sẻ cơ hội hợp tác đầu tư, công nghệ số và những định hướng phát triển thị trường. Cạnh đó, các chia sẻ về dòng khách trong thời gian tới góp phần để doanh nghiệp thuận lợi xây dựng kế hoạch, các chương trình tour và sản phẩm du lịch đáp ứng hiệu quả nhu cầu của khách hàng.

“Khi tham gia chương trình, bản thân doanh nghiệp cũng có thêm cơ hội tham quan, học hỏi các doanh nghiệp đi trước về cách tổ chức gian trưng bày, giới thiệu thương hiệu. Tôi kỳ vọng DITF 2026 sẽ trở thành một nền tảng kết nối B2B thực chất, nơi doanh nghiệp không chỉ được giới thiệu sản phẩm mà còn được gặp gỡ đúng đối tác, đúng thị trường và đúng nhu cầu hợp tác. Từ đó thúc đẩy ký kết hợp tác, mở rộng nguồn khách, phát triển sản phẩm mới và tạo ra giá trị kinh doanh lâu dài cho doanh nghiệp cũng như ngành du lịch Đà Nẵng”, bà Nguyễn Thanh Tình bày tỏ.

Theo định hướng của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, trong những năm tới, DITF sẽ từng bước phát triển thành ngày hội du lịch thường niên dành cho buyers và sellers của các điểm đến trên khắp Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, tăng cường kết nối giữa các địa phương, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam trên thị trường toàn cầu.