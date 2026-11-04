Kết nối hợp tác, khơi thông nguồn lực cho chuyển dịch năng lượng, phát triển bền vững

Ảnh minh họa. Ảnh: Vân Nguyễn.

Ngày 4/11/2026, Informa Markets Việt Nam chính thức khai mạc chuỗi triển lãm quốc tế tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.

Sự kiện diễn ra từ ngày 4 - 6/11/2026, với chuỗi 5 triển lãm quốc tế, gồm: Triển lãm và Hội thảo quốc tế lần thứ 17 về ngành Cấp thoát nước, Công nghệ lọc nước và Xử lý nước thải (Vietwater 2026); Tuần lễ Năng lượng Việt Nam (Vietnam Energy Week); Triển lãm quốc tế về Công nghệ lạnh, Điều hòa không khí và Tòa nhà thông minh (HVACR Vietnam); Hội chợ Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VSIF); Triển lãm và Hội thảo quốc tế về Trung tâm dữ liệu và Điện toán đám mây (Vietnam Data Center & Cloud Confex).

Chuỗi triển lãm thu hút hơn 800 doanh nghiệp đến từ hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 20.000 lượt khách tham quan thương mại.

CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG, PHÁT TRIỂN NGUỒN NĂNG LƯỢNG MỚI, ĐÁP ỨNG NHU CẦU

Bà Nguyễn Thị Phương Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin năng lượng và Phát triển thị trường điện lực, Cục Điện lực, Bộ Công Thương, cho biết trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm cung ứng đầy đủ, an toàn và ổn định mà còn từng bước xây dựng hệ thống năng lượng hiện đại, hiệu quả, có khả năng thích ứng với những thay đổi của công nghệ và thị trường.

Theo bà Yến, để thực hiện mục tiêu này, bên cạnh hoàn thiện thể chế, chính sách và phát triển cơ sở hạ tầng, cần chú trọng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, huy động nguồn lực đầu tư và tăng cường hợp tác giữa khu vực công và tư nhân.

Các doanh nghiệp giới thiệu giải pháp công nghệ tại chuỗi triển lãm quốc tế. Ảnh: Vân Nguyễn.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Jason Wu, Tổng Giám đốc mảng Năng lượng số khu vực Đông Nam Á của Huawei, cho rằng nhu cầu năng lượng tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cùng với tốc độ tăng trưởng GDP. Trong đó, phát triển năng lượng mới là một trong những giải pháp quan trọng để giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn cung điện.

Theo ông Jason Wu, so với năng lượng truyền thống, năng lượng mới có thời gian xây dựng ngắn hơn, chi phí thấp hơn và thân thiện với môi trường. Việc phát triển nguồn năng lượng này còn giúp giảm phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch, góp phần thực hiện mục tiêu trung hòa carbon và đáp ứng các yêu cầu về thuế carbon của Liên minh châu Âu (EU).

Sự kết nối giữa chính sách, công nghệ và thị trường tạo điều kiện để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhà đầu tư tăng cường trao đổi, hợp tác. Qua đó, góp phần rút ngắn khoảng cách từ định hướng chính sách đến triển khai thực tế, đưa các giải pháp công nghệ vào ứng dụng và chuyển hóa cơ hội đầu tư thành những dự án, chương trình hợp tác cụ thể.

Bà Nguyễn Thị Phương Yến Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin năng lượng và Phát triển thị trường điện lực, Cục Điện lực, Bộ Công Thương

Tuy nhiên, khi tỷ trọng năng lượng mới tăng cao, hệ thống điện có thể phát sinh vấn đề về ổn định lưới điện. Từ thực tế đó, ông Jason nhấn mạnh vai trò của các công nghệ như công nghệ tạo lưới (Grid-forming) trong các tổ máy điện mặt trời, điện gió kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), nhằm ổn định lưới điện và thay thế các tổ máy nhiệt điện truyền thống.

Bên cạnh chuyển dịch năng lượng, ông Jason Wu đề cập mối liên hệ giữa nhu cầu điện và sự phát triển của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI). Các báo cáo cho thấy công suất trung tâm dữ liệu tại Việt Nam dự kiến tăng thêm hơn 500 MW vào năm 2030, kéo theo nhu cầu năng lượng gia tăng.

“Nguồn cung năng lượng đáng tin cậy có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững của ngành AI. Vì vậy, phát triển AI và chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam có mối quan hệ không thể tách rời, trong đó sự kết hợp giữa năng lực tính toán và năng lượng sẽ trở thành xu hướng trong tương lai”, ông Jason Wu nói.

PHÁT TRIỂN ĐỒNG BỘ HẠ TẦNG NƯỚC, QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC BỀN VỮNG

Không chỉ đặt ra yêu cầu chuyển dịch năng lượng bền vững, quá trình phát triển công nghiệp, sản xuất bền vững còn đòi hỏi sự đồng bộ về hạ tầng cấp thoát nước, đặc biệt là năng lực thu gom, xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp.

Theo Phương án phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cả nước dự kiến có hơn 2.100 cụm công nghiệp vào năm 2030. Tuy nhiên, hiện mới có hơn 225 cụm công nghiệp đầu tư và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, trong khi hạ tầng thu gom và xử lý nước thải tại nhiều địa phương vẫn chưa đồng bộ.

Đông đảo khách tham quan, doanh nghiệp đến tìm hiểu các giải pháp công nghệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại chuỗi triển lãm. Ảnh: Vân Nguyễn.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu phát triển hạ tầng nước không chỉ dừng ở đầu tư hệ thống xử lý nước thải mà còn mở rộng sang quan trắc trực tuyến, sử dụng và tái sử dụng nước hiệu quả, tự động hóa vận hành và quản lý môi trường.

Việc tổ chức đồng thời các triển lãm chuyên ngành thể hiện sự kết nối giữa các lĩnh vực trong sản xuất và chuyển đổi xanh. Qua đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn công nghệ đồng bộ, cân nhắc hiệu suất, chi phí vận hành và khả năng bảo trì, hướng đến sử dụng tài nguyên hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh.

GS. TS.Nguyễn Văn Phước Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Hồng Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên Nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thông tin trong những năm tới, chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực tài nguyên nước được xác định là ưu tiên hàng đầu nhằm phục vụ quản trị tài nguyên nước bền vững.

Bên cạnh đó, ngành sẽ đẩy mạnh các hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ thực thi Luật Tài nguyên nước, tập trung vào điều hòa, phân phối và hạch toán tài nguyên nước; sử dụng nước tuần hoàn, tiết kiệm và hiệu quả; cải tạo, phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm, qua đó bảo đảm an ninh nguồn nước.