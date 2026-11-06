Kết nối hơn 1.500 chuyên gia hỗ trợ học sinh nghiên cứu khoa học

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng trao thưởng tới thí sinh đoạt giải cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật quốc gia năm học 2025-2026. Ảnh: MOET

56 cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu đã cung cấp thông tin về gần 1.400 ngành đào tạo và 58 đơn vị đăng ký 1.550 chuyên gia sẵn sàng tư vấn, hướng dẫn học sinh thực hiện dự án nghiên cứu.

Nhiều cơ sở đào tạo cũng công bố chính sách dành cho học sinh đoạt giải, như tuyển thẳng thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp quốc gia; ưu tiên xét tuyển, cộng điểm; cấp học bổng từ 30% đến 100% học phí. Một số ngành thuộc lĩnh vực được hưởng chính sách còn có học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP.

Việc hình thành mạng lưới chuyên gia nhằm hỗ trợ các trường phổ thông, nhất là những địa phương còn hạn chế về điều kiện nghiên cứu, tìm kiếm người hướng dẫn chuyên sâu và cơ sở thí nghiệm phù hợp. Theo quy chế cuộc thi, người hướng dẫn không được trực tiếp thực hiện thay học sinh các nội dung nghiên cứu cốt lõi mà tập trung định hướng phương pháp, bảo đảm an toàn và liêm chính khoa học, để học sinh thực sự là chủ thể của dự án.

cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2026-2027 dự kiến tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Đại học Bách khoa Hà Nội cũng đăng ký tham gia mạng lưới hỗ trợ với 165 ngành đào tạo và 64 chuyên gia.

Năm học này, cuộc thi áp dụng danh mục 16 lĩnh vực dự thi, bộ tiêu chí đánh giá gồm 20 tiêu chí với tổng điểm tối đa 100. Danh sách dự án, báo cáo tóm tắt và poster dự án được công khai chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể thời gian, địa điểm và kế hoạch tổ chức.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, đơn vị dự thi chủ động khai thác thông tin ngành đào tạo và danh sách chuyên gia trên hệ thống để định hướng, kết nối hỗ trợ học sinh ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng; đồng thời tiếp tục khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp tham gia phát hiện, bồi dưỡng tài năng khoa học, kỹ thuật trẻ.