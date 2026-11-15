Kết nối học sinh Việt Nam với cơ hội giáo dục tại Vương quốc Anh

Ngày hội thông tin du học Vương quốc Anh 2026 diễn ra tại Hà Nội. (Ảnh: Mai Liên)

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Giáo dục Vương quốc Anh 2026 (Study UK Education Week), với chủ đề “Future Ready - Sẵn sàng cho hành trình học tập và sự nghiệp tương lai”. Chương trình mang đến thông tin về các cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo, học bổng, thị thực và xu hướng nghề nghiệp tại Vương quốc Anh.

Phát biểu tại sự kiện, bà Hoàng Vân Anh, Giám đốc chương trình giáo dục tại Hội đồng Anh, cho rằng trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh chóng, việc lựa chọn con đường học tập phù hợp ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của mỗi người.

Theo bà, du học không đơn thuần là lựa chọn một ngôi trường hay tấm bằng, mà còn là quá trình tích lũy kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm để chuẩn bị cho tương lai. Thông qua ngày hội, Hội đồng Anh mong muốn cung cấp những thông tin đầy đủ, chính xác và đáng tin cậy, giúp học sinh, sinh viên và gia đình đưa ra lựa chọn phù hợp với năng lực, mục tiêu và định hướng.

Bà Hoàng Vân Anh, Giám đốc chương trình giáo dục tại Hội đồng Anh, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Mai Liên)

Tiếp nối chương trình, phiên thảo luận “Tại sao nên du học Vương quốc Anh? Khám phá các lộ trình học tập tại Vương quốc Anh” mang đến những thông tin về cơ hội học tập, lựa chọn ngành nghề và các chương trình đào tạo tại xứ sở sương mù.

Chia sẻ tại phiên thảo luận, bà Cathy Nguyen, Quản lý tuyển sinh thị trường Việt Nam và Campuchia, Đại học Coventry, khuyến nghị học sinh không nên chỉ dựa vào thứ hạng, mà cần cân nhắc năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp khi lựa chọn trường, ngành học. Bên cạnh đó, gia đình cần tính toán học phí, chi phí sinh hoạt và giá trị lâu dài của khoản đầu tư du học, bao gồm bằng cấp, mạng lưới kết nối và cơ hội việc làm.

Về phần mình, bà Lan Phương, Quản lý tuyển sinh thị trường Việt Nam, Lào và Campuchia, Đại học South Wales, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị nền tảng tiếng Anh để đáp ứng yêu cầu tuyển sinh và không bỏ lỡ cơ hội học bổng. Bà cũng khuyến nghị học sinh rèn luyện khả năng tự học, tư duy phản biện, làm việc độc lập và tinh thần cởi mở để thích nghi với môi trường quốc tế.

Bên cạnh đó, phiên tư vấn “Đồng hành cùng hành trình du học Anh: Tư vấn đáng tin cậy từ lựa chọn lộ trình đến nộp hồ sơ xin thị thực” diễn ra với sự tham gia của đại diện các tổ chức giáo dục và Cục Quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Vương quốc Anh (UKVI). Phiên thảo luận tập trung cung cấp thông tin, giải đáp những vấn đề liên quan đến lựa chọn lộ trình học tập và chuẩn bị hồ sơ xin thị thực du học.

Trong khuôn khổ ngày hội, tọa đàm “Từ giảng đường tới sự nghiệp” mang đến góc nhìn về mối liên hệ giữa giáo dục và thị trường lao động. Đại diện doanh nghiệp Manpower Việt Nam cung cấp thông tin về xu hướng tuyển dụng tại Vương quốc Anh và Việt Nam, các lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cùng những kỹ năng được nhà tuyển dụng đánh giá cao.

Ngày hội cung cấp thông tin và kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển các chương trình học bổng du học Anh. (Ảnh: Mai Liên)

Tọa đàm còn có sự tham gia của các cựu du học sinh, chia sẻ trải nghiệm và hành trình phát triển sự nghiệp sau khi tốt nghiệp. Những câu chuyện thực tế giúp người tham dự hình dung rõ hơn về cơ hội nghề nghiệp, quá trình tích lũy kinh nghiệm và khả năng vận dụng kiến thức trong môi trường làm việc.

Song song với đó, hội thảo “Hành trình chinh phục học bổng” tập trung vào kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ và ứng tuyển các chương trình học bổng GREAT, Women in STEM, Chevening cùng học bổng của các trường đại học. Qua đó, học sinh, sinh viên có thêm thông tin về những cơ hội hỗ trợ tài chính và cách chuẩn bị cho quá trình ứng tuyển.

Đông đảo học sinh, sinh viên và phụ huynh tham dự ngày hội, tìm hiểu cơ hội học tập tại Vương quốc Anh. (Ảnh: Mai Liên)

Ngoài chương trình hội thảo, ngày hội còn có nhiều hoạt động bên lề như Alumni Career Zone, nơi người tham dự có thể trao đổi trực tiếp với cựu du học sinh về ngành học, công việc và định hướng phát triển sự nghiệp; tư vấn thị thực du học. Triển lãm ảnh “From Study to Career”, ghi lại những câu chuyện từ giảng đường đến sự nghiệp của cựu du học sinh Việt Nam; cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa và tìm hiểu về Vương quốc Anh.

Chia sẻ với TGVN, hai chị em sinh đôi Nguyễn Đinh Hà Anh và Nguyễn Đinh Hà Phương (lớp 10, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) cho biết đã sớm định hướng lộ trình du học ngay từ đầu năm học.

Từng tham dự nhiều hội thảo giáo dục quốc tế như của Singapore hay Đại học RMIT, Hà Anh bày tỏ: “Em đến ngày hội lần này để cập nhật thêm thông tin và tìm hiểu sâu hơn về các cơ hội du học cũng như môi trường học tập tại Anh”.

Bên cạnh chất lượng đào tạo, cả hai nữ sinh đặc biệt quan tâm đến các ngành học thuộc lĩnh vực Kinh tế và Kinh doanh tại Vương quốc Anh.

Hai chị em song sinh Nguyễn Đinh Hà Anh và Nguyễn Đinh Hà Phương tìm hiểu cơ hội du học Anh. (Ảnh: Mai Liên)