Kết nối, hỗ trợ phụ nữ Mường Ảng phát triển kinh tế

Nữ chủ hộ kinh doanh, hợp tác xã Mường Ảng và đại diện Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh Điện Biên trao đổi tại tọa đàm.

Đại diện Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh và hội viên phụ nữ xã Mường Ảng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là dịp để phụ nữ địa phương tiếp cận những kinh nghiệm thực tiễn, mở rộng cơ hội giao lưu, tìm kiếm đối tác và kết nối thị trường.

Mường Ảng có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế, đặc biệt là cây cà phê. Những năm qua, nhiều phụ nữ trong xã đã chủ động xây dựng mô hình kinh tế hộ gia đình, tham gia sản xuất, kinh doanh và phát triển các sản phẩm OCOP, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Các mặt hàng nông đặc sản của xã Mường Ảng được trưng bày, giới thiệu.

Toàn xã có trên 3.100 hội viên phụ nữ, trong đó hơn 50 hội viên đã xây dựng được các mô hình kinh tế có thu nhập khá, tiêu biểu đối với sản phẩm cà phê, thịt sấy, mắc ca, hoa quả... Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế của phụ nữ địa phương vẫn còn khó khăn do quy mô sản xuất nhỏ lẻ, hạn chế về năng lực xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và tiếp cận thị trường. Việc liên kết sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm vẫn khó khăn. Do đó, phụ nữ địa phương mong muốn có thêm cơ hội kết nối với doanh nghiệp, mở rộng thị trường và tìm kiếm đối tác tiêu thụ nông sản ổn định.

Trong khuôn khổ hội nghị, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh Điện Biên và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Ảng đã ký kết chương trình phối hợp nhằm tăng cường hoạt động giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh tặng quà 51 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.