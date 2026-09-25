Kết nối hiệu quả nguồn lực - Cơ hội mở rộng dư địa khởi nghiệp

Tiến sĩ Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia gợi mở câu chuyện khởi nghiệp ở xứ Thanh.

Gợi mở câu chuyện khởi nghiệp từ chính chiều sâu lịch sử, văn hóa và truyền thống sáng tạo của xứ Thanh, Tiến sĩ Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia cho rằng: Những giá trị được hun đúc qua hàng nghìn năm không chỉ là niềm tự hào, mà còn có thể trở thành nguồn cảm hứng nuôi dưỡng tinh thần dám nghĩ, dám làm, khát vọng sáng tạo và vươn lên của thế hệ hôm nay.

Đại biểu dự hội nghị.

Trong bối cảnh đất nước đặt ra những mục tiêu phát triển mới, ông cho rằng: Khởi nghiệp cần được nhìn nhận rộng hơn việc thành lập một doanh nghiệp. Đó còn là tinh thần doanh nhân, năng lực phát hiện cơ hội và khả năng chuyển hóa ý tưởng thành sản phẩm, dự án, doanh nghiệp có sức sống trên thị trường.

Theo TS Đinh Việt Hòa, Thanh Hóa có nhiều điều kiện để phát triển khởi nghiệp, trong đó nông nghiệp là một lĩnh vực còn nhiều dư địa. Vấn đề là đưa khoa học, công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất, quản trị và thị trường vào những lợi thế sẵn có để tạo giá trị gia tăng cao hơn.

Phân tích bài toán vốn, Tiến sĩ, chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa cho rằng những biến động về tỷ giá, thanh khoản và lãi suất đang tác động tới chi phí vốn và kế hoạch đầu tư, kinh doanh.

Với doanh nghiệp khởi nghiệp có quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế và mức độ rủi ro cao, thách thức tiếp cận vốn càng lớn. Bởi vậy, vấn đề không chỉ là tìm được vốn mà còn phải quản trị tài chính, sử dụng dòng tiền hiệu quả và lựa chọn phương án huy động phù hợp.

Tiến sĩ, chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa trao đổi các giải pháp quản trị tài chính, dòng tiền.

Muốn tiếp cận các quỹ, nhà đầu tư và nguồn lực xã hội, bản thân doanh nghiệp phải nâng cao tính minh bạch, chuẩn hóa quản trị, xây dựng mô hình kinh doanh khả thi và chứng minh được triển vọng thị trường.

Tiến sĩ, chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa

Tại phiên đối thoại, từ trải nghiệm thực tế, các doanh nhân tỉnh Thanh Hóa lại mang đến những câu chuyện về “sức bền” của người khởi nghiệp.

Theo đó, thất bại trong khởi nghiệp cần được nhìn nhận là một phần của hành trình; quan trọng là khả năng học hỏi, thích ứng và tiếp tục đi tới. Cùng với đó, văn hóa doanh nghiệp, trách nhiệm với người lao động và cộng đồng cũng được nhấn mạnh như những giá trị tạo nên sức sống dài hạn của một doanh nghiệp.

Các diễn giả tham gia phiên đối thoại: “Doanh nghiệp trong thời đại mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Nhiều ý kiến tại diễn đàn đặt vấn đề kết nối các nguồn lực hiện có của Thanh Hóa. Nhà trường không chỉ đào tạo nhân lực mà cần gắn chặt hơn với nhu cầu doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển vườn ươm và thương mại hóa ý tưởng.

Các doanh nghiệp đã trưởng thành có thể chia sẻ kinh nghiệm, thị trường và đóng vai trò dẫn dắt những doanh nghiệp trẻ. Các chuyên gia, hiệp hội hỗ trợ tư vấn, kết nối; trong khi nhà đầu tư cung cấp thêm nguồn lực để những dự án có tiềm năng phát triển.

Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia trao chứng nhận Chuyên gia Khởi nghiệp Quốc gia cho các doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Ban Tổ chức đã tổ chức lễ tốt nghiệp, trao chứng nhận Chuyên gia Khởi nghiệp Quốc gia, hướng tới bổ sung đội ngũ tư vấn, kết nối và đồng hành với cộng đồng khởi nghiệp Thanh Hóa.

Trước đó, sáng 25/9, Hội nghị bàn tròn Thương mại xuyên biên giới cùng khu vực 20 gian hàng trưng bày sản phẩm, mô hình của các doanh nghiệp khởi nghiệp Thanh Hóa đã tạo không gian giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và kết nối giao thương.

Đây là lần đầu tiên Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia được tổ chức tại Thanh Hóa.