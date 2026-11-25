Áp lực nhu cầu tăng

Theo ông Nguyễn Minh Chánh, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM, thành phố có 36 hồ chứa nước cùng nhiều công trình phục vụ tưới, tiêu, cấp nước, phòng chống ngập, ngăn mặn, giữ ngọt; 131 công trình cấp nước sinh hoạt đô thị và nông thôn, tổng công suất thiết kế khoảng 3,81 triệu m3/ngày đêm. Nguồn nước chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó có biến đổi khí hậu, suy giảm dòng chảy, ô nhiễm và hoạt động khai thác, sử dụng nước trên các lưu vực liên tỉnh.

Để bảo đảm an ninh nguồn nước, không thể chỉ giải quyết trong phạm vi địa giới hành chính, mà phải đặt trong tổng thể quản lý lưu vực sông Đồng Nai và những hệ thống sông liên quan.

Ở khu vực phía Đông TPHCM, hệ thống cấp nước do 5 đơn vị quản lý, với tổng công suất thiết kế 563.000 m3/ngày đêm, cung cấp khoảng 400.000-450.000 m3/ngày đêm cho 11 phường và 18 xã, với khoảng 350.000 khách hàng bao gồm hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp, khu công nghiệp, cảng biển và khu du lịch.

Nguồn nước thô chủ yếu được khai thác từ các hồ Đá Đen, Sông Ray, Suối Nhum, Sông Hỏa, Kim Long, Xuyên Mộc, Suối Các..., chiếm khoảng 96%; phần còn lại đến từ nguồn nước ngầm. Công ty cổ phần cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu đang thực hiện thủ tục đầu tư Nhà máy cấp nước Xuyên Mộc giai đoạn 1, công suất dự kiến 10.000m3/ngày đêm nhằm đáp ứng nhu cầu dùng nước phục vụ nhu cầu người dân và hoạt động du lịch. Nguồn nước thô tại đây khá khan hiếm, nhà máy có thể khó khăn khi đi vào hoạt động.

Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ đang cung cấp khoảng 60.000m3/ngày đêm phục vụ các KCN trên địa bàn phường Phú Mỹ, Tân Phước, Tân Hải (TPHCM), chiếm 75% tổng sản lượng.

Theo lãnh đạo công ty, nếu El Nino kéo dài, gây thiếu hụt nguồn nước, áp lực đối với hoạt động cấp nước sẽ gia tăng đáng kể. Rủi ro lớn nhất nằm ở khả năng suy giảm trữ lượng hồ Đá Đen và nguồn bổ cập từ kênh dẫn nước hồ Sông Ray. Nếu những nguồn này không bảo đảm lưu lượng, sản lượng nước đầu vào có thể sụt giảm mạnh.

Một số vị trí ở hồ chứa thủy điện Trị An (TP Đồng Nai) khô hạn ngay từ đầu mùa khô. Ảnh: NÔNG NGÂN

Không để bị động

Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi TPHCM hiện quản lý, vận hành 59 công trình thủy lợi. Tính đến ngày 5-11-2026, tổng trữ lượng nước tại các công trình đạt 305,93 triệu m3, bằng 94,14% dung tích thiết kế và 102,39% so với cùng kỳ năm 2025. Sau khi trừ dung tích chết, lượng nước hữu ích còn 270,37 triệu m3.

Tổng nhu cầu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và sinh hoạt trong mùa khô dự kiến khoảng 228,01 triệu m3. Như vậy, lượng nước hữu ích hiện có cao hơn nhu cầu dự kiến khoảng 42,36 triệu m3. Trung tâm đánh giá nguồn nước cơ bản đáp ứng các nhu cầu thiết yếu. Tuy nhiên, khả năng cấp nước thực tế còn phụ thuộc vào vị trí công trình, năng lực dẫn chuyển, thời điểm sử dụng và khả năng điều tiết, bổ sung nguồn giữa các hồ.

Để không bị động trước nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn, Trung tâm sẽ tăng cường kiểm tra, nạo vét kênh mương, sửa chữa công trình, xây dựng lịch tưới và điều phối nước giữa các khu vực. Các địa phương cũng được yêu cầu kiện toàn tổ hợp tác dùng nước, vận động người dân sử dụng tiết kiệm và gieo sạ đúng khung thời vụ.

Ở tầm liên vùng, ông Nguyễn Minh Chánh, Phó Giám đốc Sở NN-MT, cho rằng, TPHCM cần tăng cường phối hợp với Đồng Nai, Tây Ninh và các địa phương trong lưu vực sông Đồng Nai để chia sẻ dữ liệu, điều tiết nguồn nước và kiểm soát nguy cơ ô nhiễm, hạn hán, xâm nhập mặn. Trong đó, việc cập nhật thường xuyên thông tin về lượng mưa, dòng chảy, dung tích hồ, lưu lượng khai thác và xả thải là cơ sở để điều hành thống nhất; không thể để việc khai thác ở thượng nguồn thiếu sự tính toán tác động đến nhu cầu cấp nước ở hạ lưu.

Về phía đơn vị cấp nước, theo ông Trần Thái Nguyên, Giám đốc Nhà máy nước Thủ Đức, nhà máy duy trì phối hợp với Công ty Thủy điện Trị An để cập nhật lưu lượng xả, diễn biến dòng chảy và nguồn nước thượng nguồn. Đồng thời, nhà máy xây dựng kế hoạch bảo đảm cấp nước an toàn trong bối cảnh biến đổi khí hậu, trọng tâm là phối hợp vận hành linh hoạt giữa các nhà máy trong cụm cấp nước Thủ Đức, chủ động khai thác, tích trữ nước sạch trước thời điểm dự báo xảy ra xâm nhập mặn, tạo nguồn dự phòng cho giai đoạn cao điểm mùa khô.

Các doanh nghiệp cấp nước như Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV, Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu và nhiều đơn vị cấp nước khác đã chủ động xây dựng nhiều phương án ứng phó, từ điều tiết nguồn đến bảo đảm vận hành mạng lưới.

Các đơn vị sẵn sàng điều chỉnh áp lực, lưu lượng cấp nước, ưu tiên các khu vực cuối nguồn; đồng thời tăng cường bảo trì, sửa chữa, kiểm soát rò rỉ và chuẩn bị phương án cấp nước khẩn cấp khi xảy ra sự cố.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng tăng cường giám sát chất lượng nước thô, duy trì lấy mẫu định kỳ, kết nối dữ liệu quan trắc và kiểm soát nguy cơ ô nhiễm; chủ động điều tiết, liên thông mạng lưới, ưu tiên nước cho sinh hoạt và các hoạt động thiết yếu; phối hợp vận hành hồ chứa đầu nguồn sông Đồng Nai, sông Sài Gòn để tích nước, đẩy mặn, ứng phó các tình huống bất lợi.

Ông BÙI MINH THẠNH, Phó Chủ tịch UBND TPHCM: Xây dựng kịch bản ứng phó từng cấp độ rủi ro Nguồn nước liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, sản xuất, phòng chống thiên tai và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Vì vậy, TPHCM cần chuẩn bị những kịch bản ứng phó theo từng cấp độ, bao gồm nguy cơ thiếu nước, sự cố hệ thống cấp nước, tác động của El Nino và xâm nhập mặn. Cùng với việc xây dựng phương án, cần tổ chức tập huấn, phân công rõ trách nhiệm để các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương nắm chắc nhiệm vụ, sẵn sàng triển khai ngay khi có tình huống phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh

Theo đó, các cơ quan chức năng phải rà soát toàn diện khả năng cung ứng nước, các điểm lấy nước và nhu cầu sử dụng hằng ngày; đồng thời xác định rõ nguồn cấp thay thế, khả năng khai thác nước ngầm và dung tích dự trữ tại các bể chứa khi xảy ra sự cố. Đối với 36 hồ chứa hiện có, cần đánh giá cụ thể những hồ đã kết nối với hệ thống cấp nước, khả năng khai thác và phương án huy động làm nguồn dự phòng. Bà NGUYỄN THỊ CÁT TIÊN,Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai: Điều tiết nguồn nước liên vùng

Bà Nguyễn Thị Cát Tiên

TP Đồng Nai đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động phương án ứng phó, bảo đảm đủ nước cho sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô 2026-2027. Các đơn vị vận hành hồ chứa phải xây dựng kế hoạch tích trữ, điều tiết hợp lý, vừa bảo đảm an toàn công trình, vừa đáp ứng nhu cầu vùng hạ du. Đặc biệt, việc vận hành hồ thủy điện cần gắn với yêu cầu kiểm soát xâm nhập mặn, duy trì dòng chảy và bảo đảm nguồn cấp cho các nhà máy nước. Đây là nhiệm vụ liên vùng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương và đơn vị vận hành trên toàn lưu vực sông Đồng Nai, hài hòa nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và phát điện. Ông CHÂU TRẦN VĨNH, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ NN-MT): Chủ động chống hạn từ sớm, từ xa Với kịch bản rủi ro rất cao, mức thiếu hụt lượng mưa và dòng chảy có thể lên tới 20%-40%. Tùy từng cấp độ rủi ro, phương án ứng phó sẽ được điều chỉnh tương ứng. Ngay từ đầu mùa cạn, cần rà soát lượng nước tích trữ, cân đối nguồn cung và phân bổ tiết kiệm.

Ông Châu Trần Vĩnh

Trong đó, cần lưu ý điều chỉnh linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả lượng nước xả từ các hồ chứa theo nhu cầu thực tế ở hạ du, cụ thể là tiết giảm lượng nước xả trong thời kỳ nhu cầu nước thấp để tích trữ nước phục vụ cấp gia tăng cho thời kỳ cao điểm. Bên cạnh đó, Bộ NN-MT sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để thống nhất phương án điều hòa, phân phối nguồn nước, điều chỉnh hạn ngạch khai thác và chế độ vận hành hồ chứa, liên hồ chứa khi cần thiết. Chúng ta không thể chờ đến mùa khô năm 2027 mới chống hạn, mà phải hành động từ sớm, từ xa. Ông PHẠM TẤN LUẬN, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu Bảo vệ mạng lưới cấp nước, bổ sung nguồn dự phòng Để bảo đảm cấp nước an toàn, liên tục, TPHCM sớm tháo gỡ những vướng mắc trong quy hoạch, đầu tư hạ tầng và kinh phí di dời những tuyến ống cấp nước bị ảnh hưởng bởi các dự án giao thông. Việc phối hợp, xử lý kịp thời những điểm nghẽn này sẽ giúp các công trình cấp nước chủ động hơn, tránh bị động trước tiến độ thi công các dự án khác.

Ông Phạm Tấn Luật

Về lâu dài, thành phố cần tăng năng lực dự trữ, đa dạng hóa nguồn cung nước thô thông qua việc sớm xem xét, phê duyệt các dự án nâng dung tích hồ chứa, cải tạo công trình thủy lợi và bổ sung nguồn nước. Đồng thời cần rà soát, cập nhật các tuyến ống truyền tải trọng điểm vào quy hoạch hạ tầng cấp nước TPHCM giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở đầu tư đồng bộ, nâng cao năng lực vận hành và ứng phó với những biến động bất lợi về nguồn nước. Chúng tôi kiến nghị thành phố cùng các sở, ngành sớm triển khai dự án hồ chứa nước Sông Ray 2 theo Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 16-12-2023 của Thủ tướng. Đây được xem là giải pháp quan trọng cấp bách nhằm tăng cường năng lực dự trữ nước, phát triển hạ tầng thủy lợi bền vững, bảo đảm cấp nước và nâng cao khả năng phòng, chống thiên tai trong những tình huống bất lợi nhất. Nhóm PV