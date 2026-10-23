Kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Đà Nẵng – Daegu

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã tham quan Triển lãm Công nghệ đổi mới tương lai (FIX 2026) tại thành phố Daegu. Sự kiện quy tụ 588 doanh nghiệp, trong đó có 28% đại diện quốc tế, cùng các nhà đầu tư, viện nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp và cơ quan quản lý. Với chủ đề “AI, vượt xa công nghệ, đi vào cuộc sống thường nhật”, triển lãm tập trung giới thiệu các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực di chuyển thông minh, robot, công nghệ thông tin và AI, không gian khởi nghiệp.

Đoàn đã tham quan, làm việc với Trung tâm Tăng tốc Khởi nghiệp và Phát triển Doanh nhân trực thuộc trường Đại học Quốc gia Kyungpook (KNU)

Bên cạnh hoạt động trình diễn công nghệ, FIX 2026 tổ chức các hội nghị quốc tế với sự tham gia của 60 chuyên gia đến từ 17 quốc gia, trao giải thưởng đổi mới sáng tạo cho 31 doanh nghiệp và triển khai các chương trình tư vấn xuất khẩu, kết nối mua sắm với các tập đoàn lớn tại Hàn Quốc. Qua đó, đoàn Đà Nẵng có thêm cơ hội cập nhật xu hướng công nghệ, tìm kiếm đối tác và mở rộng khả năng hợp tác thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ.

Đoàn cũng đến thăm Đại học Quốc gia Kyungpook (KNU), tìm hiểu mô hình hoạt động của Trung tâm Tăng tốc Khởi nghiệp và Phát triển Doanh nhân trực thuộc trường. Tại buổi làm việc, các thành viên được giới thiệu về chức năng, phương thức tổ chức và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Các doanh nghiệp Đà Nẵng cũng chia sẻ năng lực, lĩnh vực hoạt động, nhu cầu hợp tác, đồng thời trao đổi kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và kết nối chính quyền, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, startup với nhà đầu tư.

Tham quan Triển lãm Công nghệ đổi mới tương lai - FIX 2026

Một nội dung trọng tâm khác là trao đổi với chính quyền thành phố Daegu và các đơn vị liên quan về kế hoạch vận hành, tổ chức hoạt động và khai thác hiệu quả Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Daegu tại Đà Nẵng, được khai trương ngày 18-8-2026. Các bên tập trung thảo luận cơ chế phối hợp, hoạt động giới thiệu công nghệ, kết nối doanh nghiệp, startup, nhà đầu tư và cơ hội hợp tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

Chuyến công tác góp phần tăng cường kết nối giữa hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng với Daegu nói riêng và Hàn Quốc nói chung. Những kinh nghiệm và mối quan hệ hợp tác được thúc đẩy trong dịp này là cơ sở để hai bên tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực, phát huy hiệu quả không gian công nghệ, mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ và thị trường quốc tế cho doanh nghiệp, startup Đà Nẵng.