Kết nối hệ sinh thái đào tạo thực chiến, thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn thị trường

Quang cảnh lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.

Nhằm thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn thị trường trong thời đại số, Trường Kinh doanh, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu về thương mại điện tử của Việt Nam. Sự kiện đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục toàn diện, kết nối chặt chẽ giữa nhà trường, cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp và người học.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thái Phong, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh nhấn mạnh, việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Trường đại học Ngoại thương và 6 doanh nghiệp thương mại điện tử như: Shopee, MetaEcom, Printway, Bavor, Ecom Stone và eComDX mở ra chuỗi cam kết hành động sâu rộng và thực chất nhằm phục vụ chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp quốc tế “Thương mại số thông minh và Đổi mới kinh doanh” (SBI). Theo đó, các chuyên gia từ doanh nghiệp sẽ trực tiếp tham gia thẩm định, giảng dạy, thỉnh giảng, đồng thời đưa các bài toán và tình huống kinh doanh thực tế (case studies) vào học phần của sinh viên. Bên cạnh đó, các đối tác cũng sẵn sàng chia sẻ dữ liệu thực tiễn, kết nối các giải pháp công nghệ để phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, đồng thời cam kết tạo môi trường thực tập thực chất, đúng chuyên môn và mở rộng cơ hội tuyển dụng trực tiếp cho sinh viên SBI.

Đánh giá cao mô hình tiên phong này, Tiến sĩ Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (iDEA), Bộ Công thương nhận định: “Sự kiện hôm nay chính là minh chứng sinh động cho một hệ sinh thái đào tạo thực chiến toàn diện. Đây là lời cam kết mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong việc trực tiếp tham gia quá trình đào tạo, đưa các bài toán thực tế của thị trường vào bài giảng, mang đến một hành trình trải nghiệm học tập khác biệt và chất lượng nhất cho sinh viên SBI”.

Tiếp nối chương trình, phiên Tọa đàm định hướng “Đào tạo thực chiến thương mại số thông minh và Đổi mới kinh doanh” có sự tham gia của các diễn giả, khách mời là các chuyên gia, nhà quản lý, đại diện doanh nghiệp đã mang đến những góc nhìn toàn diện về bức tranh nhân sự số. Tại buổi tọa đàm, các diễn giả đã trực tiếp trao đổi, tháo gỡ những thắc mắc của phụ huynh và sinh viên về lộ trình đào tạo SBI, nhu cầu tuyển dụng của thị trường, vai trò của truyền thông trong thương mại số, cùng các tiêu chuẩn năng lực thực chiến cần thiết.

Ghi nhận thành tích vượt khó và khuyến khích tài năng, nhà trường cùng các đối tác đã trao tặng các phần học bổng giá trị cho sinh viên chương trình SBI (14 sinh viên tiêu biểu đã được trao tặng tổng cộng 20 triệu đồng tiền mặt). Đồng thời, chương trình tiếp nhận gói tài trợ học bổng học tập trị giá 7.500 USD và gần 120 triệu đồng dành riêng cho sinh viên SBI.