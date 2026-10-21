Kết nối hệ sinh thái công nghệ lượng tử Việt Nam-Pháp

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: HCMC C4IR)

Hội thảo là diễn đàn trao đổi giữa các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp hai nước nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, thúc đẩy ứng dụng công nghệ lượng tử và từng bước hình thành các kết nối hợp tác công nghệ có tính thực tiễn.

Tại sự kiện, các đại biểu tập trung trao đổi về nhu cầu thực tiễn của thị trường, khả năng đưa các giải pháp công nghệ lượng tử của Pháp vào Việt Nam, cũng như những mô hình hợp tác phù hợp giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu và trường đại học.

Đại biểu phát biểu tại hội thảo (Ảnh: HCMC C4IR)

Trong đó, một trong những nội dung quan trọng là xác định các bài toán cụ thể tại Thành phố Hồ Chí Minh có tiềm năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ lượng tử.

Các lĩnh vực được quan tâm bao gồm tài chính ngân hàng và quản trị rủi ro; logistics, điều phối giao thông và tối ưu hóa luồng hàng hóa tại cảng biển, sân bay; quản lý năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu; an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu đô thị.

Tại hội thảo, ông Phạm Phú Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh định hướng chuyển trọng tâm từ trao đổi kinh nghiệm sang kết nối hợp tác thực chất, thông qua việc xác định nhu cầu ứng dụng, tìm kiếm mô hình hợp tác linh hoạt và thiết lập các đầu mối trao đổi lâu dài giữa hai hệ sinh thái.

Theo định hướng này, HCMC C4IR sẽ tổng hợp các ý kiến, đề xuất và phối hợp chặt chẽ với Business France để duy trì kênh thông tin, hỗ trợ kết nối và thúc đẩy các cơ hội hợp tác có tính khả thi giữa doanh nghiệp Pháp với các đối tác Việt Nam.

Các hướng hợp tác được quan tâm bao gồm nghiên cứu khả năng ứng dụng giải pháp công nghệ, thử nghiệm và đồng phát triển công nghệ, trao đổi chuyên môn, cũng như đào tạo đội ngũ kỹ sư và chuyên gia.

Việc lựa chọn các hướng triển khai cần gắn với nhu cầu thực tế, năng lực của các bên và điều kiện thực hiện cụ thể.

Đại biểu phát biểu tại hội thảo (Ảnh: HCMC C4IR)

Thông qua vai trò kết nối này, HCMC C4IR hướng đến góp phần xây dựng môi trường đối thoại thường xuyên giữa các đối tác, hỗ trợ quá trình tiếp cận công nghệ mới và tạo điều kiện để các cơ hội hợp tác từng bước được cụ thể hóa thành những chương trình, dự án phù hợp với định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.