Kết nối hàng Việt với thị trường xuất khẩu

Doanh nghiệp của Đồng Nai tham gia giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026. Ảnh: Hải Quân

Vì vậy, việc đa dạng các kênh xúc tiến thương mại, gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh sẽ góp phần hỗ trợ DN kết nối đối tác, mở rộng thị trường và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Mở rộng kết nối giao thương

Thời gian qua, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương được triển khai linh hoạt, tập trung vào những ngành hàng thế mạnh nhằm mở rộng đầu ra cho hàng Việt.

Trong đó, mô hình “xuất khẩu tại chỗ” là cách thức xúc tiến thương mại mới, góp phần tăng cường kết nối giữa DN trong nước với các đối tác thu mua quốc tế. Thay vì chỉ tập trung trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mô hình này hướng đến việc đưa nhà mua hàng quốc tế tiếp cận trực tiếp với nhà cung cấp trong nước. Qua đó, DN có thêm cơ hội tìm kiếm đơn hàng, xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài và nắm bắt yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Doanh nghiệp của Đồng Nai tham gia giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026.

Cuối tháng 10-2026, UBND Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công thương tổ chức Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026. Hội chợ quy tụ khoảng 750 gian hàng của DN đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có Đồng Nai. Điểm mới của hội chợ năm nay là thúc đẩy mô hình “xuất khẩu tại chỗ”, tạo điều kiện để các nhà mua hàng quốc tế trực tiếp khảo sát nhà máy, vùng nguyên liệu và đánh giá năng lực sản xuất của DN. Qua đó rút ngắn quá trình kết nối, đàm phán và tiến tới ký kết đơn hàng.

Bên cạnh đó, hội chợ còn tổ chức chương trình kết nối giao thương DN với DN, tập trung vào nhu cầu thực tế của nhà mua hàng; triển khai mô hình O2O (trực tuyến và cửa hàng), kết hợp triển lãm trực tiếp với thương mại điện tử xuyên biên giới. Các hoạt động chuyên đề về sản xuất bền vững, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số cũng góp phần giúp DN tiếp cận những yêu cầu, tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh: Hội chợ không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại mà còn là cầu nối giữa DN Việt Nam với nhà mua hàng quốc tế, góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Nguyễn Văn Lĩnh cho biết: Đoàn Đồng Nai tham gia Hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu năm 2026 với khoảng 20 DN, hợp tác xã, chủ thể OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm). Thời gian tới, trung tâm tiếp tục tăng cường hỗ trợ, kết nối DN địa phương tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong nước và xuất khẩu. Dự kiến trong tháng 11-2026, trung tâm sẽ kết nối DN địa phương tham gia Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 26 (AgroViet 2026) tại Hà Nội với nhiều hoạt động xúc tiến xuất khẩu nông sản.

Bộ Công thương đã ban hành Chương trình hành động triển khai Quyết định số 626/QĐ-TTg, ngày 6-4-2026 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình “Vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026-2030”. Chương trình hướng đến mục tiêu hỗ trợ toàn diện, thiết thực để DN Việt Nam tự tin tiếp cận và chinh phục thị trường toàn cầu.

Chú trọng chuyển đổi số

Để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, DN trong nước cần chú trọng ứng dụng công nghệ, đáp ứng các tiêu chuẩn về chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Sản xuất, xuất khẩu xanh đang trở thành xu hướng ngày càng rõ nét trong quá trình hội nhập, nhất là khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Điều này đòi hỏi DN xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện của thị trường nhập khẩu, tuân thủ những yêu cầu kỹ thuật từ các FTA và xây dựng quy trình sản xuất phù hợp theo hướng xanh hóa.

Tại Đồng Nai, nhiều DN ngày càng quan tâm ứng dụng công nghệ, đưa các tiêu chí xanh vào quá trình sản xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thực phẩm MitVegan (xã Tân Quan) Nguyễn Viết Vị cho biết: Công ty chú trọng phát triển các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Hiện công ty cung ứng các sản phẩm chế biến từ mít non như: chả giò chay, pate chay… Thông qua các hội chợ xúc tiến xuất khẩu, công ty mong muốn kết nối, tìm kiếm khách hàng và đối tác nước ngoài để mở rộng thị trường. Đồng thời việc tham gia các chương trình kết nối giao thương cũng giúp công ty tiếp nhận phản hồi từ đối tác, khách hàng tiềm năng, qua đó hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu.