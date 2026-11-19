Người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ngày càng ưu tiên lựa chọn sử dụng sản phẩm hàng Việt.

Tại các siêu thị, cửa hàng bán lẻ và điểm giới thiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh, hàng Việt ngày càng đa dạng về chủng loại, mẫu mã, từ thực phẩm, đồ gia dụng đến hàng may mặc, nông sản và đặc sản địa phương. Chất lượng, giá cả, nguồn gốc xuất xứ và độ an toàn của sản phẩm ngày càng được người tiêu dùng quan tâm. Nếu trước đây một bộ phận người dân còn tâm lý chuộng hàng ngoại thì nay, hàng Việt đang dần khẳng định vị trí nhờ chất lượng ổn định, giá cả phù hợp và nguồn gốc rõ ràng.

Bà Đặng Thị Thanh Luy, phường Điện Biên Phủ chia sẻ: Phần lớn đồ gia dụng và hàng tiêu dùng trong gia đình hiện nay là sản phẩm sản xuất trong nước. Hàng Việt ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng, chất lượng ổn định, giá thành phù hợp. Vì vậy, gia đình tôi ưu tiên lựa chọn những sản phẩm có thương hiệu, nguồn gốc rõ ràng.

Cùng với sự thay đổi trong thói quen mua sắm, các đơn vị kinh doanh chú trọng ưu tiên phân phối hàng sản xuất trong nước. Siêu thị Hoa Ba hiện có trên 30.000 mặt hàng, trong đó hơn 80% là hàng Việt. Việc lựa chọn sản phẩm có chất lượng, xuất xứ rõ ràng góp phần đáp ứng nhu cầu và tạo sự yên tâm cho khách hàng.

Ông Nguyễn Quý Ngọc, quản lý Siêu thị Hoa Ba cho biết: Chúng tôi ưu tiên những mặt hàng có chất lượng và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đặc biệt là hàng sản xuất trong nước. Siêu thị thường xuyên được các ban, ngành kiểm tra về quy chuẩn chất lượng, bảo đảm khách hàng yên tâm mua sắm.

Chương trình “Hàng Việt vì người Việt” giai đoạn 2026 - 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 29/10/2026, đặt ra những định hướng mới trong phát triển thị trường trong nước và thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt. Trong đó, chú trọng ứng dụng thương mại điện tử, xây dựng nền tảng số hàng Việt Nam, tăng cường truy xuất nguồn gốc và xác thực thông tin sản phẩm.

Tại Điện Biên, việc triển khai chương trình không dừng ở tuyên truyền, vận động người dân ưu tiên dùng hàng Việt mà hướng đến mở rộng khả năng tiếp cận hàng hóa chất lượng, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Ông Lường Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Chúng tôi xác định, đưa hàng Việt đến gần người tiêu dùng không chỉ là vận động người dân ưu tiên lựa chọn, mà trước hết phải tạo điều kiện để người dân mua được hàng có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, giá phù hợp và thuận tiện. Với khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, yêu cầu này càng cần được quan tâm trong quá trình tổ chức hoạt động phát triển thị trường.

Từ thực tế trên, Sở Công Thương đã triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Công tác tuyên truyền tập trung giới thiệu sản phẩm, thương hiệu Việt uy tín; hướng dẫn người dân kiểm tra nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng và nhận diện hàng giả, hàng kém chất lượng.

Hoạt động quảng bá sản phẩm, kết nối nhà sản xuất, nhà phân phối với cơ sở kinh doanh được quan tâm triển khai. Tỉnh chú trọng kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP với hệ thống phân phối hiện đại; hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, sản phẩm mẫu và năng lực cung ứng. Qua đó, giúp cơ sở sản xuất từng bước hoàn thiện sản phẩm, mở rộng kênh tiêu thụ.

Đáng chú ý, tại hoạt động kết nối với Tập đoàn Central Retail Việt Nam diễn ra vào tháng 8 vừa qua đã có 44 chủ thể đăng ký tham gia hội nghị. Sau trao đổi, Tập đoàn dự kiến tiếp tục rà soát, kết nối với 6 đơn vị, đồng thời quan tâm sản phẩm thịt sấy khô và đề xuất khảo sát trực tiếp cơ sở sản xuất.

Thông qua cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Từ năm 2009 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ tổ chức hơn 100 hội chợ, triển lãm hàng Việt, thu hút trên 8.000 lượt doanh nghiệp tham gia với hơn 12.000 gian hàng; đồng thời tổ chức trên 40 cuộc đưa hàng Việt về vùng sâu, vùng xa, vùng cao. Qua đó, góp phần quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo điều kiện để người dân tiếp cận hàng hóa sản xuất trong nước.

Năm 2026, tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu 90 - 95% hàng hóa thiết yếu tại các điểm bán ở vùng sâu, vùng cao có xuất xứ Việt Nam; mỗi xã có ít nhất một điểm giới thiệu sản phẩm địa phương và trên 90% người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn hàng Việt. Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, tỉnh tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối, phát triển điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương; đồng thời hỗ trợ các cơ sở sản xuất nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Từ hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ đến các hội chợ, điểm giới thiệu sản phẩm OCOP, hàng Việt từng bước mở rộng sự hiện diện trên thị trường Điện Biên. Việc củng cố niềm tin, hình thành thói quen ưu tiên sử dụng hàng Việt tạo thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đổi mới, nâng cao chất lượng và mở rộng sản xuất. Qua đó, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm địa phương và từng bước phát triển thị trường hàng hóa theo hướng bền vững.