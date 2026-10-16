Kết nối hàng Việt vào hệ thống phân phối hiện đại

Sản phẩm cốm nếp của tỉnh Cà Mau đạt OCOP 3 sao tìm đường mở rộng kênh phân phối tại các thị trường tiêu thụ lớn. Ảnh: Hương Giang - TTXVN

Trong khi đó, các nhà bán lẻ cũng có nhu cầu tìm kiếm nguồn hàng Việt chất lượng, ổn định và có khả năng cung ứng lâu dài. Từ câu chuyện kết nối giữa doanh nghiệp và nhà phân phối, yêu cầu đặt ra không chỉ là tìm đầu ra cho sản phẩm mà còn phải tạo cơ chế kết nối để sản xuất gặp gỡ thị trường và hình thành quan hệ hợp tác bền vững.

Đặc sản địa phương khó tiếp cận thị trường

Mang theo các sản phẩm đặc trưng của đảo Lý Sơn như tỏi, hành và những sản phẩm chế biến từ hành tỏi, Công ty cổ phần Dori tham gia kết nối cung – cầu với hệ thống phân phối hiện đại, kỳ vọng mở rộng thị trường, đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh và các địa phương khác.

Ông Phạm Văn Công, Giám đốc Công ty cổ phần Dori cho biết, sản phẩm của doanh nghiệp hiện đã có mặt tại một số kênh phân phối, song dư địa nguyên liệu vẫn dồi dào, doanh nghiệp muốn tiếp cận thêm các chuỗi siêu thị, hệ thống bán lẻ hiện đại để mở rộng đầu ra, đồng thời giúp người tiêu dùng nhận diện đúng sản phẩm có nguồn gốc từ Lý Sơn.

Theo ông Công, tỏi Lý Sơn có lợi thế về danh tiếng, điều kiện thổ nhưỡng và hương vị đặc trưng, với sản lượng tỏi khoảng 2.000 – 3.000 tấn mỗi năm, trong khi hành đạt khoảng 4.000 – 5.000 tấn. Bên cạnh sản phẩm tươi, doanh nghiệp còn phát triển tỏi đen, tỏi ngâm chua, bột tỏi và các sản phẩm chế biến khác nhằm tăng tính tiện lợi, đa dạng hóa cách sử dụng và nâng giá trị hàng hóa.

Dù có lợi thế về nguồn nguyên liệu và thương hiệu địa phương, việc mở rộng thị trường vẫn không dễ dàng. Bên cạnh khó khăn về logistics, khoảng cách địa lý, làm tăng chi phí, việc thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm mang thương hiệu Lý Sơn, dù không được trồng tại địa phương, gây khó cho người tiêu dùng trong nhận diện và sử dụng.

“Thông qua việc kết nối trực tiếp với hệ thống phân phối, chúng tôi có thể làm việc trực tiếp với bộ phận thu mua, tìm hiểu yêu cầu về chất lượng, bao bì, quy cách giao hàng và năng lực cung ứng, từ đó đưa ra sản phẩm phù hợp với thị trường. Với doanh nghiệp, việc vào được hệ thống bán lẻ hiện đại không chỉ mở thêm điểm bán mà còn tạo cơ hội để sản phẩm chính gốc tiếp cận nhiều khách hàng hơn, qua đó khẳng định giá trị đặc sản địa phương”, ông Phạm Văn Công cho biết.

Không chỉ với nông sản đặc trưng như tỏi Lý Sơn, nhu cầu tìm kiếm đối tác phân phối còn xuất hiện ở những doanh nghiệp phát triển sản phẩm chế biến có tính chuyên biệt, cần thời gian để thị trường hiểu và chấp nhận.

Ông Khưu Văn Chương, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại SK Noni cho hay, doanh nghiệp đang phát triển sản phẩm nước cốt trái nhàu, tốt cho sức khỏe, từ đó mong muốn mở rộng hợp tác với các nhà phân phối, đại lý và hệ thống bán lẻ để đưa sản phẩm đến nhiều người tiêu dùng hơn.

Theo ông Chương, ưu điểm của bán hàng trực tiếp là tạo được niềm tin từ nhóm khách hàng đã sử dụng sản phẩm, đồng thời giúp doanh nghiệp tiếp nhận phản hồi và được khách hàng giới thiệu cho nhau. Tuy nhiên, do cơ sở sản xuất nằm ở khu vực xa trung tâm khiến việc tìm kiếm, tiếp xúc và thuyết phục các đối tác phân phối gặp nhiều trở ngại.

“SK Noni kỳ vọng các hệ thống phân phối không chỉ là nơi bán hàng mà còn là đối tác cùng quảng bá, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về sản phẩm. Việc kết nối trực tiếp với nhà bán lẻ được xem là cơ hội để doanh nghiệp mở rộng thị trường, tiếp cận nhóm khách hàng mới và từng bước nâng cao độ nhận diện sản phẩm”, ông Khưu Văn Chương cho biết.

Hoạt động hội chợ, xúc tiến thương mại, đưa hàng hóa đặc sản địa phương đến người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hương Giang - TTXVN

Trong khi đó, với cơ sở cốm nếp Hai Thình ở tỉnh Cà Mau, nhu cầu mở rộng thị trường lại gắn với việc tìm thêm đại lý và nhà phân phối tại những thị trường tiêu thụ lớn. Bà Hồ Thị Mỹ Thuộc, đại diện cơ sở chia sẻ, cốm nếp Hai Thình đã đạt chuẩn OCOP 3 sao, nhưng vẫn chưa được đông đảo người tiêu dùng biết đến. Việc tìm được đại lý hoặc nhà phân phối tại TP. Hồ Chí Minh sẽ là cánh tay nối dài để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Từ thực tiễn hoạt động kết nối, tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp, đặc sản địa phương cho thấy, bài toán đặt ra không đơn thuần là kết nối người bán với người mua, mà là tạo điều kiện để hai bên tìm được sản phẩm phù hợp, chuẩn hóa thông tin và tiến tới hợp tác lâu dài. Đây cũng là cơ sở để mở rộng đầu ra cho hàng Việt, đồng thời giúp các hệ thống phân phối tiếp cận nguồn hàng phong phú, đa dạng hơn từ doanh nghiệp trong nước.

Thúc đẩy kết nối cung – cầu

Ở chiều ngược lại, các hệ thống phân phối hiện đại cũng có nhu cầu mở rộng danh mục hàng Việt, tìm kiếm những sản phẩm chất lượng và tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, để một sản phẩm từ doanh nghiệp nhỏ hoặc cơ sở sản xuất địa phương có thể lên quầy kệ siêu thị, chất lượng tốt mới là điều kiện cần; khả năng đáp ứng liên tục và tuân thủ quy trình của nhà phân phối cũng rất quan trọng.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Central Retail Việt Nam, cho biết hơn 95% hàng hóa trên quầy kệ của hệ thống là hàng Việt Nam. Doanh nghiệp tiếp tục duy trì định hướng hỗ trợ hàng Việt, đồng thời thông qua các chương trình kết nối để tìm kiếm nhà cung cấp tiềm năng.

Theo bà Vân, nhiều sản phẩm Việt có chất lượng và mẫu mã tốt, nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn gặp khó khăn trong việc chủ động nguồn hàng và bảo đảm các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm. Khi năng lực cung ứng chưa ổn định, chuỗi phân phối có thể bị gián đoạn, ảnh hưởng đến kế hoạch thu mua cũng như khả năng duy trì sản phẩm trên quầy kệ.

“Thông qua sự phối hợp với Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh và các địa phương, Central Retail Việt Nam thường xuyên tổ chức các buổi kết nối với nhà cung cấp tiềm năng. Mỗi năm hệ thống có hơn 100 buổi kết nối, gặp gỡ khoảng 1.000 doanh nghiệp. Thông qua các chương trình này, đội ngũ chuyên gia và thu mua có thể hướng dẫn doanh nghiệp về yêu cầu đối với bao bì, nhãn mác, giấy chứng nhận và các tiêu chuẩn cần thiết để đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị hiện đại”, bà Nguyễn Thị Bích Vân cho biết.

Tương tự, MM Mega Market Việt Nam đang chú trọng mở rộng danh mục hàng hóa ở các nhóm sản phẩm có tiềm năng, gồm hàng hóa tham gia chương trình Tick xanh trách nhiệm, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, nông sản an toàn, hàng tiêu dùng chất lượng cao và sản phẩm có khả năng phát triển nhãn hàng riêng.

Thông qua các phiên kết nối trực tiếp, doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu tiêu chuẩn thu mua, quy trình đăng ký và định hướng phát triển sản phẩm của nhà phân phối. Với hệ thống phục vụ cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, MM Mega Market có thể mở ra nhiều hướng tiêu thụ khác nhau cho nhà cung cấp, thay vì chỉ giới hạn ở kênh bán lẻ trực tiếp.

Người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh ưa chuộng đặc sản tôm khô Cà Mau. Ảnh: Hương Giang - TTXVN

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, cho rằng các phiên kết nối chuyên đề giúp doanh nghiệp tìm hiểu cách thức vận hành của từng nhà phân phối. Từ đó, nhà sản xuất có thể chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, hoàn thiện chất lượng và bao bì để phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng cũng như tiêu chuẩn của hệ thống bán lẻ.

Điều này đặt ra yêu cầu các hoạt động xúc tiến thương mại cần đi sâu hơn vào nhu cầu thực tế của từng bên. Nhà sản xuất cần biết hệ thống phân phối đang tìm kiếm sản phẩm gì, yêu cầu cụ thể ra sao và sản lượng cần đáp ứng ở mức nào. Ngược lại, nhà bán lẻ cũng cần hiểu rõ năng lực sản xuất, đặc điểm mùa vụ và điều kiện cung ứng của doanh nghiệp để xây dựng phương án hợp tác phù hợp.

Ở góc độ địa phương, bà Châu Thị Lệ, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh thông tin, sau nhiều năm tham gia chương trình kết nối cung – cầu với TP. Hồ Chí Minh, quy mô và doanh số của doanh nghiệp địa phương đưa hàng vào hệ thống phân phối của thành phố đã tăng trưởng. Quá trình này cũng thúc đẩy doanh nghiệp hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu của nhiều kênh phân phối.

“Với nguồn nguyên liệu dồi dào, khả năng chế biến, sản xuất của doanh nghiệp, hợp tác xã ngày càng mở rộng, chúng tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của nhà phân phối. Cái khó ở đây là việc kết nối thông tin giữa doanh nghiệp với hệ thống phân phối. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới hình thành các chuỗi cung ứng bền vững hơn, với nhiều hợp đồng tiêu thụ dài hạn. Khi có cam kết đầu ra rõ ràng, doanh nghiệp và hợp tác xã sẽ có cơ sở chủ động kế hoạch sản xuất, đầu tư nâng chất lượng và mở rộng quy mô”, bà Châu Thị Lệ nhấn mạnh.

Với hàng Việt, đặc biệt là nông sản và đặc sản địa phương, việc mở rộng thị trường chỉ thực sự bền vững khi giá trị sản phẩm được bảo đảm từ vùng nguyên liệu đến quầy kệ. Kết nối đúng nhu cầu, hoàn thiện năng lực cung ứng và xây dựng hợp tác dài hạn sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng đầu ra, đồng thời giúp hệ thống bán lẻ chủ động nguồn hàng chất lượng, đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng và gia tăng tỷ trọng hàng Việt trên thị trường nội địa.