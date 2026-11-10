Kết nối hàng không, phát triển thị trường khách Việt Nam - Trung Quốc

Già hóa dân số đang diễn ra nhanh kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội và các dịch vụ hỗ trợ người cao tuổi (NCT). Trước xu hướng này, tỉnh Lào Cai đang từng bước mở rộng chính sách an sinh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, đồng thời phát triển các mô hình chăm sóc linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế.