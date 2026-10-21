Kết nối hạ tầng nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy đột phá công nghệ

Đại biểu tham quan các công nghệ thí nghiệm được trưng bày tại hội thảo. (Ảnh: CAO TÂN)

Sự kiện nhấn mạnh vai trò then chốt của hạ tầng phòng thí nghiệm dùng chung trong việc nâng cao năng lực nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ chuyển hóa tri thức khoa học thành các ứng dụng thực tiễn.

Tại hội thảo, thông qua những góc nhìn chuyên sâu từ các chuyên gia cùng các phiên thảo luận liên ngành, sự kiện đã đi sâu phân tích cách thức vận hành của các phòng thí nghiệm dùng chung và hạ tầng R&D (nghiên cứu và phát triển) dễ tiếp cận trong việc thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: CAO TÂN)

Các ý kiến trao đổi nhấn mạnh giá trị của sự hợp tác giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng lực nghiên cứu, đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghệ và mở ra những cơ hội mới cho đổi mới sáng tạo.

Theo Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (SIHUB), hệ sinh thái khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tăng 12 bậc so năm 2025. Đây là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh chính thức bước vào top 100 thế giới.

Giai đoạn 2024-2025, thành phố có 179 dự án khởi nghiệp được hỗ trợ. Trong số này, hơn 88% dự án nằm ở giai đoạn hình thành ý tưởng, hoàn thiện nguyên mẫu và thử nghiệm kỹ thuật ban đầu.

Quy tụ đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghiệp, analytica Vietnam Connect là diễn đàn trao đổi chuyên sâu về giải pháp khai thác hiệu quả nguồn lực và năng lực chuyên môn của các phòng thí nghiệm, từ đó thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Cũng tại hội thảo, Ban Tổ chức cho biết Triển lãm analytica Vietnam 2027 dự kiến diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 31/3 đến 2/4/2027.

Các đại biểu tham gia tọa đàm tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Đây là kỳ triển lãm quốc tế về công nghệ phòng thí nghiệm, phân tích, công nghệ sinh học và chẩn đoán tại Việt Nam, mang đến một nền tảng quy mô và toàn diện, giúp cộng đồng khoa học và phòng thí nghiệm khám phá các công nghệ tiên tiến, trao đổi tri thức và phát triển các mối quan hệ hợp tác kinh doanh.

Hội thảo analytica Vietnam Connect 2026 do analytica Vietnam phối hợp Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu triển khai Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo Khu Công nghệ cao và Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 tổ chức.