Kết nối hạ tầng, khơi thông động lực phát triển

Các tuyến đường kết nối trên địa bàn phường Đồng Phú dần hình thành, tạo động lực phát triển mới. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Trong đó, phường Đồng Phú và xã Tân Lợi có vị trí thuận lợi để phát triển công nghiệp, như: tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh và trục “tam giác phát triển” ở phía bắc Đồng Nai là Bình Phước-Đồng Xoài-Chơn Thành.

Tại phường Đồng Phú có khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, với quy mô hiện hữu là 189 ha, đang mở rộng trong giai đoạn 2 thêm 317ha; khu công nghiệp Nam Đồng Phú, với quy mô hiện hữu là 69ha, đang mở rộng lên 480ha. Cả 2 khu công nghiệp đều được phát triển theo mô hình xanh, thông minh, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao. Hai địa phương còn có thêm hệ thống cụm công nghiệp gồm: Hà Mỵ, Tân Tiến 1, Tân Tiến 2 và Đồng Xoài-Tân Phú…

Một góc cụm công nghiệp Tiến Hưng-Tân Phú. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Phường Đồng Phú và xã Tân Lợi đang có lợi thế về quỹ đất, khả năng kết nối giao thông liên vùng, nguồn lao động và không gian phát triển các khu, cụm công nghiệp. Khi hệ thống hạ tầng giao thông từng bước được đầu tư đồng bộ, kết nối với các trung tâm kinh tế, đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai là điều kiện thuận lợi để thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Để rõ hơn về tiến độ các dự án có tính kết nối vùng và tạo động lực phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị… phóng viên Báo Nhân Dân đã trao đổi với ông Nguyễn Văn Nghề, Phó Phòng Quản lý dự án 7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai:

Phóng viên: Được biết, khu vực xã Tân Lợi và phường Đồng Phú đang triển khai các dự án giao thông kết nối, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội và thu hút đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp. Xin ông cho biết các dự án trọng điểm mà đơn vị phụ trách, tiến độ triển khai các dự án này?

Ông Nguyễn Văn Nghề: Khu vực phường Đồng Phú và xã Tân Lợi có mạng lưới giao thông đang được đầu tư theo hướng kết nối liền mạch, tạo trục liên thông xuyên suốt giữa các vùng. Bên cạnh tuyến ĐT741 dài 13,5km đóng vai trò “xương sống” kết nối Tây Nguyên với cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương còn hưởng lợi từ dự án đường Đồng Phú-Bình Dương dài gần 42km, nền đường rộng 65m và tuyến cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành đang chuẩn bị triển khai.

Tuyến ĐT741 đóng vai trò “xương sống” kết nối Tây Nguyên với cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận phường Đồng Phú. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Trên nền tảng đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tập trung hoàn thiện các tuyến giao thông trọng điểm, nổi bật là 5 tuyến đường tạo lực dài gần 25km, kết nối trực tiếp từ ĐT 741 vào Khu công nghiệp-Dân cư Đồng Phú và Khu quy hoạch Khu công nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng, góp phần hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, thông suốt.

Trong đó, tuyến đường Xuyên Tâm và 4 tuyến đường kết nối (tuyến 1, 2, 3, 4) có tổng diện tích mặt bằng cần giải tỏa: 148,47ha; tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng khoảng: 145ha (đạt hơn 97%); diện tích đã được các chủ sử dụng đất hiến là 78,92ha , tương đương 53,15% diện tích giải tỏa; giá trị tương ứng khoảng 130 tỷ đồng, giúp giảm chi phí đầu tư.

Các tuyến đường tạo lực trên địa bàn phường Đồng Phú và Tân Lợi. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Trong số 5 dự án trên, đến nay tuyến kết nối số 3 đã giải tỏa được toàn bộ mặt bằng, tổ chức thi công hoàn thành và đã đưa vào sử dụng, 4 dự án còn lại đang tiếp tục thực hiện song song công tác giải phóng mặt bằng và thi công trên mặt bằng đã được giải tỏa và bàn giao, cụ thể:

Tuyến kết nối số 1: đã giải tỏa và tổ chức thi công toàn bộ hơn 92% mặt bằng đã giải tỏa, bàn giao. Hiện còn vướng mặt bằng đoạn đầu tuyến dài khoảng 430m, các đơn vị đang triển khai các giải pháp để giải tỏa.

Tuyến kết nối số 2: đã giải tỏa và tổ chức thi công toàn bộ hơn 96% mặt bằng đã giải tỏa, bàn giao, hiện đã thông tuyến.

Tuyến kết nối số 4: Đã giải tỏa và tổ chức thi công toàn bộ hơn 90% mặt bằng đã giải tỏa, bàn giao, tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng và chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp thực hiện các thủ tục và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Đường Xuyên Tâm: Đã giải tỏa và tổ chức thi công toàn bộ 97% mặt bằng đã giải tỏa, bàn giao.

Phóng viên: Trong quá trình triển khai dự án, đơn vị gặp những khó khăn, vướng mắc gì thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Nghề: Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, nhằm mục tiêu sớm xây dựng hệ thống giao thông hoàn thiện theo quy hoạch, nhằm mục tiêu khai thác các tiềm năng, lợi thế về quỹ đất, điều kiện tự nhiên, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế của khu vực Đồng Phú và những vùng lân cận. Đảng bộ và các cấp chính quyền huyện Đồng Phú (cũ) đã quyết định đầu tư, xây dựng các tuyến đường kết nối từ ĐT 741 với khu quy hoạch khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú (tuyến 1, 2, 3, 4 và tuyến xuyên tâm).

Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng làm chậm tiến độ các tuyến đường tạo lực ở phía bắc thành phố Đồng Nai. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, để giảm chi phí đầu tư, các dự án được thực hiện theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Theo phương châm này, sẽ thực hiện vận động nhân dân hiến đất, cây trồng và tài sản trên đất đối với các thửa đất được hưởng lợi nhiều từ dự án (mặt tiếp giáp với đường nhiều, diện tích giải tỏa ít, không có nhà xây kiên cố trên đất, đất trống hoặc có cây trái, hoa màu có giá trị kinh tế thấp hoặc đã hết giá trị sử dụng, có thể tận thu…).

Bên cạnh đó, các chủ sử dụng đất đồng ý hiến đất, hiến cây, sẽ được Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Phú hỗ trợ, và mang toàn bộ các hồ sơ có liên quan các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc chỉnh lý, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các thửa đất không được hưởng lợi nhiều từ dự án sẽ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Các đơn vị thi công tập kết vật liệu triển khai dự án tại phường Đồng Phú. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Để vận động nhân dân hiến đất, các tổ chức, chính quyền, tổ chức đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng…. đến từng nhà, gặp các thành viên trong gia đình để tuyên truyền, vận động vào những khung giờ phù hợp và có thể phải tuyên truyền, vận động trong nhiều lần, nhiều ngày khác nhau mới nhận được sự đồng thuận của các chủ sử dụng đất.

Việc tổ chức tuyên truyền, vận động đối với từng thửa đất cụ thể đều được lựa chọn, cân nhắc và ưu tiên đối với các thửa đất được hưởng lợi nhiều nhất, rồi mới đến các thửa hưởng lợi ít, từ các thửa có vị trí thuận lợi có thể tiếp cận để triển khai thi công ngay rồi mới đến những thửa có điều kiện khó khăn hơn… Có nhiều thửa đất mặc dù được hưởng lợi từ dự án, đã đi vận động nhiều lần nhưng không đồng thuận hiến đất, hiến cây… thì phải thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, theo đúng trình tự, quy định hiện hành.

Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công trục giao thông kết nối vùng. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Bên cạnh đó, đối với các thửa đất được hưởng lợi ít, tổ chức triển khai phương án bồi thường, hỗ trợ. Nếu chủ sử dụng đất chưa đồng ý nhận tiền thì thông báo và chi trả chi phí lần 2, lần 3... nhưng chủ sử dụng đất không nhận tiền thì gửi tiền vào tài khoản Ngân hàng Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, có sự thay đổi về chính sách, đơn giá đối với công tác bồi thường, hỗ trợ nên cũng có ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công công trình…

Do đó, công tác giải phóng mặt bằng không liên tục nên mặt bằng có dạng "da beo", dẫn đến tình trạng đoạn thi công xong, đoạn đang thi công dở dang, đoạn đang giải phóng mặt bằng. Từ đó, việc thi công đã kéo dài nhiều năm, giá vật tư, vật liệu có tăng lên, gây áp lực lớn đối với đơn vị thi công.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Đồng Phú đang được triển khai. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Phóng viên: Vậy đâu là giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án nói trên, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Nghề: Trên cơ sở hiện trạng mặt bằng, khối lượng công việc còn lại, với tinh thần, trách nhiệm cao đối với công việc, đơn vị luôn quan tâm, quán triệt việc đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các dự án nhằm phát huy hiệu quả đầu tư.

Các giải pháp cụ thể như sau: Chủ động liên hệ, phối hợp, đôn đốc, hỗ trợ tổ chức làm nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công tác giải phóng mặt bằng; vận động các chủ sử dụng đất nhận tiền; điều động nhân lực, phương tiện, xe máy, thiết bị…. hỗ trợ tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trên các thửa đất (nếu có) nhằm đẩy nhanh việc giải tỏa mặt bằng.

Thi công tuyến kết nối trung tâm thành phố Đồng Nai với các xã, phường phía bắc. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Thường xuyên cập nhật tình trạng giải tỏa mặt bằng, kết hợp với các đơn vị có liên quan thống nhất kế hoạch thi công ngay khi mặt bằng được giải tỏa, bàn giao. Trong khi chờ được bàn giao mặt bằng, đơn vị thường xuyên, liên tục yêu cầu đơn vị thi công thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng các loại thiết bị, xe máy để có thể triển khai thi công ngay khi điều kiện cho phép.

Bên cạnh đó, yêu cầu đơn vị thi công thực hiện tập kết các loại vật tư, vật liệu, cấu kiện, linh kiện cần thiết với khối lượng phù hợp về gần với vị trí mặt bằng chưa được giải tỏa để rút ngắn thời gian thi công nhiều nhất có thể. Trong quá trình thi công, yêu cầu tư vấn giám sát thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc đơn vị thi công thực hiện kiểm tra, kiểm định đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh về chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!