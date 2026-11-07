Kết nối giao thương, tìm đầu ra cho nông sản miền núi

Chương trình có hơn 60 cơ sở, đơn vị, doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia trưng bày, giới thiệu mặt hàng nông sản tươi, nông sản đặc trưng và sản phẩm chế biến sâu từ nông sản, trong đó có nhiều sản phẩm gắn với lợi thế nguyên liệu, điều kiện sản xuất và sinh kế của người dân các xã miền núi thành phố. Qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp cận trực tiếp với nhà phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu và các tổ chức xúc tiến thương mại.

Theo Sở Công Thương, đây là dịp để người mua - người bán trao đổi về nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, khả năng cung ứng, tìm kiếm đối tác và thiết lập các mối liên kết hợp tác. Hoạt động giao thương này sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, mở rộng kênh phân phối, từng bước đưa nông sản và sản phẩm đặc trưng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tham gia sâu hơn chuỗi cung ứng trong nước, hướng đến thị trường xuất khẩu. Từ đó, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo sinh kế và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực miền núi Đà Nẵng.