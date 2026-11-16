Kết nối giao thương, nâng tầm sản phẩm OCOP

Hơn một năm giữ kín bí mật, Jensen Huang vẫn đứng đầu đế chế chip Nvidia và là gương mặt quyền lực của ngành AI. Nhưng chỉ trong vài ngày, những tiết lộ dồn dập đã khiến sự nghiệp của nhà sáng lập 63 tuổi rẽ sang một hướng không ai ngờ tới.