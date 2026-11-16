Kết nối giao thương, nâng tầm sản phẩm OCOP
Chương trình xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, hoa, nông sản thực phẩm an toàn được xã Phúc Thọ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức có quy mô khoảng 5.000m², quy tụ gần 200 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất. Đây không chỉ là hoạt động quảng bá các sản phẩm đặc trưng mà còn mở ra cơ hội kết nối giao thương và phát triển kinh tế địa phương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ket-noi-giao-thuong-nang-tam-san-pham-ocop-246261116170128355.htm