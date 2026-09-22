Kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Bắc Ninh - Lâm Đồng

Sáng 22/9, tại phường Bắc Giang, Sở Công Thương Bắc Ninh phối hợp với Sở Công Thương Lâm Đồng tổ chức Hội nghị kết nối giao thương mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giữa hai địa phương.

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Công Thương Bắc Ninh và Lâm Đồng, đại diện các đơn vị xúc tiến thương mại, hiệp hội doanh nghiệp cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh của hai địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh nhiệt liệt chào mừng đại biểu, doanh nghiệp, hợp tác xã hai địa phương tham dự hội nghị. Nhấn mạnh, việc tổ chức chương trình diễn ra trong bối cảnh Bắc Ninh đang mở ra không gian phát triển mới, đặt ra yêu cầu tăng cường liên kết vùng, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thế Thi chia sẻ, Bắc Ninh có thế mạnh về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, hệ thống doanh nghiệp và hạ tầng phân phối. Trong khi đó, Lâm Đồng nổi bật với nông nghiệp công nghệ cao, cà phê, trà, rau, hoa, trái cây và các sản phẩm OCOP đặc trưng. Sự bổ trợ giữa nguồn cung sản phẩm chất lượng cao của Lâm Đồng với thị trường tiêu thụ, hệ thống phân phối và logistics của Bắc Ninh tạo điều kiện để hai địa phương phát triển các mối liên kết thương mại bền vững.

Bà Cao Thị Thanh phát biểu khai mạc.

Kỳ vọng, thông qua hội nghị, doanh nghiệp, hợp tác xã hai địa phương trao đổi thực chất về nhu cầu thị trường, tìm kiếm đối tác phù hợp và tiến tới những thỏa thuận hợp tác cụ thể. Các sản phẩm của Lâm Đồng có thêm cơ hội tiếp cận hệ thống phân phối, cửa hàng, siêu thị và các kênh thương mại điện tử tại Bắc Ninh, khu vực phía Bắc; đồng thời, sản phẩm thế mạnh của Bắc Ninh từng bước mở rộng thị trường tại Lâm Đồng và các tỉnh, thành phố phía Nam.

Phát biểu khai mạc, bà Cao Thị Thanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh về công nghiệp chế biến, nông sản và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Lâm Đồng hiện có 2.228 doanh nghiệp công nghiệp, trong đó doanh nghiệp công nghiệp chế biến chiếm khoảng 65%. Tỉnh có thế mạnh về sản xuất, chế biến cà phê, sầu riêng, rau củ sấy, thanh long, chè xanh, hạt điều, mắc ca và nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị.

Các đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm bên lề hội nghị.

Lâm Đồng hiện có nhiều sản phẩm được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, cùng hệ thống sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP. Hội nghị lần này là dịp để tỉnh giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chứng nhận, có chất lượng và tiềm năng phát triển thị trường tới các nhà phân phối, doanh nghiệp và người tiêu dùng tại Bắc Ninh.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Lâm Đồng, hội nghị không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng hóa, thúc đẩy kết nối cung - cầu và hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Bà bày tỏ tin tưởng chương trình sẽ tạo ra những thỏa thuận, biên bản ghi nhớ hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của hai địa phương.

Trong khuôn khổ hội nghị, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh hai địa phương giới thiệu sản phẩm, trao đổi nhu cầu tiêu thụ, tìm kiếm đối tác và kết nối với các nhà phân phối. Đồng thời mong muốn hai Sở Công Thương kết nối, tổ chức các chương trình giao lưu học hỏi giữa doanh nghiệp và hợp tác xã hai bên để có thêm cơ hội phát triển giao thương, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Lễ ký kết hợp tác kết nối giao thương, mở rộng thị trường giữa Sở Công Thương Bắc Ninh - Lâm Đồng và các doanh nghiệp, hợp tác xã hai địa phương.

Bên lề hội nghị, Ban tổ chức còn bố trí các gian trưng bày, thưởng thức sản phẩm đặc trưng của hai địa phương, thu hút đông đảo đại biểu, doanh nghiệp và người tham gia. Các sản phẩm trái cây của Bắc Ninh được giới thiệu, dùng thử, trong khi cà phê, nước mắm cùng nhiều sản phẩm chế biến của Lâm Đồng tạo sự quan tâm, trải nghiệm và trao đổi về chất lượng, mẫu mã, khả năng cung ứng. Hoạt động này góp phần tăng cường nhận diện thương hiệu, giúp doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác tiêu thụ sản phẩm.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết hợp tác kết nối giao thương, mở rộng thị trường giữa Sở Công Thương Bắc Ninh - Lâm Đồng và các doanh nghiệp, hợp tác xã hai địa phương.

Thông qua chương trình, hai bên hướng tới duy trì hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối hệ thống phân phối, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, mở rộng thị trường và từng bước hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, logistics đến phân phối, tiêu thụ. Đây cũng là cơ sở để các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục xây dựng quan hệ hợp tác thực chất, ổn định, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.