Kết nối giao thương, mở rộng thị trường

Gian hàng của huyện Giang Thành (Trung Quốc) thu hút người dân tham quan, mua sắm.

Không gian kết nối hàng hóa ba nước

Quy tụ hơn 120 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước với 230 gian hàng, trong đó có 24 gian hàng của doanh nghiệp Lào và Trung Quốc, hội chợ mang đến nhiều sản phẩm nông sản, hàng tiêu dùng và thủ công truyền thống. Không chỉ giới thiệu hàng hóa, các gian hàng còn tạo cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, tìm kiếm đối tác và mở rộng đầu ra cho sản phẩm.

Tại gian hàng tỉnh Luông Nậm Thà (Lào), những chiếc túi, khăn quàng, váy, áo dệt thủ công thu hút sự chú ý bởi màu sắc và họa tiết đặc trưng. Chị Nang Khamkong Vilaysouk, chủ gian hàng chia sẻ: “Với hộ kinh doanh như chúng tôi, đây là dịp để giới thiệu sản phẩm dệt thủ công truyền thống, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường và giao lưu văn hóa với người dân Việt Nam”.

Trong khi đó, gian hàng tỉnh Đắk Lắk thu hút khách tham quan với các sản phẩm chế biến từ hạt điều, sầu riêng và nhiều loại nông sản đặc trưng. Chị Phạm Thị Vân, đại diện gian hàng cho biết: “Chúng tôi mang đến hội chợ các sản phẩm chế biến từ nông sản thế mạnh của địa phương. Đây là cơ hội để quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng và tìm kiếm thêm đối tác phân phối”.

Với doanh nghiệp Điện Biên, hội chợ cũng là dịp giới thiệu sản phẩm địa phương đến đông đảo khách hàng. Tại gian hàng Công ty TNHH Hải An, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên khách tham quan được thưởng thức cà phê pha chế tại chỗ, trực tiếp cảm nhận hương vị sản phẩm.

Chị Trần Thị Thu Hải, đại diện Công ty TNHH Hải An chia sẻ: “Chúng tôi mời khách thưởng thức cà phê ngay tại gian hàng để giới thiệu hương vị, chất lượng sản phẩm. Đây cũng là cơ hội quảng bá cà phê Mường Ảng, tiếp cận khách hàng và tìm kiếm đối tác phân phối mới”.

Để khuyến khích doanh nghiệp tham gia xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương hỗ trợ 50% kinh phí thuê gian hàng cho các đơn vị trong nước, tương đương gần 4 triệu đồng/gian, tối đa 2 gian hàng mỗi đơn vị; doanh nghiệp Lào và Trung Quốc được miễn toàn bộ phí gian hàng. Chính sách này góp phần giảm chi phí, tạo điều kiện để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Không chỉ có giá trị kinh tế, hội chợ còn là dịp giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của các địa phương. Tại gian hàng huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), những quả còn khâu thủ công từ vải nhiều màu sắc thu hút khách tham quan.

Chị Lí Phi, hộ kinh doanh đến từ huyện Giang Thành cho biết: “Đây là sản phẩm thủ công của đồng bào dân tộc thiểu số địa phương, bên trong nhồi lá trà và các loại ngũ cốc, là tín vật trao gửi tình cảm giữa nam và nữ thanh niên. Ngày nay, quả còn trở thành biểu tượng của tình hữu nghị giữa nhân dân vùng biên giới ba nước Trung Quốc, Việt Nam và Lào. Chúng tôi hy vọng thông qua hội chợ, sản phẩm sẽ được nhiều người biết đến hơn, góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác giữa huyện Giang Thành và tỉnh Điện Biên”.

Tạo động lực phát triển vùng biên

Nằm ở khu vực Tây Bắc, có đường biên giới tiếp giáp Lào, Trung Quốc, Điện Biên sở hữu lợi thế để phát triển thương mại biên giới, xuất nhập khẩu và giao lưu kinh tế quốc tế. Cửa khẩu quốc tế Tây Trang cùng Cảng Hàng không Điện Biên là những đầu mối quan trọng trong định hướng tăng cường kết nối của địa phương.

Theo số liệu công bố tại lễ khai mạc hội chợ, trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh Điện Biên tăng 9,81%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 16,87%; lượng khách du lịch đạt khoảng 1,272 triệu lượt. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt gần 121 triệu USD, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước.

Những kết quả này cho thấy dư địa phát triển thương mại, dịch vụ và kinh tế đối ngoại của Điện Biên còn nhiều tiềm năng. Trong đó, việc tăng cường kết nối với các địa phương của Lào và Trung Quốc không chỉ mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm nguồn hàng, đối tác, từng bước tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng trong khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lò Văn Cương khẳng định: hội chợ tạo cơ hội để sản phẩm của đồng bào các dân tộc, hợp tác xã và cơ sở sản xuất vùng cao, biên giới tiếp cận người tiêu dùng, nhà phân phối trong và ngoài nước. Qua đó, thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ, thương mại biên giới, xuất nhập khẩu và dịch vụ logistics; góp phần nâng cao thu nhập người dân, thúc đẩy tăng trưởng thương mại, dịch vụ và GRDP của tỉnh. Sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh Điện Biên, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư và phát triển du lịch.

Trong bối cảnh các địa phương ngày càng chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến thương mại không chỉ dừng ở việc giới thiệu hàng hóa mà còn góp phần tạo dựng quan hệ hợp tác, quảng bá tiềm năng và thu hút nguồn lực phát triển. Từ những gian hàng giới thiệu sản phẩm đến các cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa doanh nghiệp, hội chợ mở ra những cơ hội hợp tác mới. Khi các kết nối được duy trì và chuyển thành hoạt động hợp tác thực chất, đây sẽ là động lực để sản phẩm địa phương vươn xa, góp phần mở rộng thị trường và tăng cường liên kết kinh tế của Điện Biên với các địa phương trong khu vực.