Kết nối giao thương, mở rộng hợp tác doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc

Đây là dịp để các bên trực tiếp trao đổi nhu cầu, tìm kiếm đối tác, kết nối cung cầu, đàm phán hợp đồng và thúc đẩy hợp tác xuất nhập khẩu.

Hội nghị kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam và Trung Quốc tại tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hoàng Anh Cương, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang cho biết, tỉnh Tuyên Quang có lợi thế về vùng nguyên liệu nông, lâm sản hàng hóa quy mô lớn, nhiều sản phẩm đặc sản đạt chứng nhận OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) từ 3 đến 5 sao. Cùng với đó, hạ tầng giao thông và logistics đang được đầu tư, hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh phát huy vai trò cầu nối giao thương, trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu chính ngạch trên hành lang kinh tế biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trực tiếp gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm hiểu nhu cầu thị trường và mở rộng cơ hội hợp tác.

Ông Hoàng Anh Cương, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang, phát biểu khai mạc hội nghị.

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang Hoàng Anh Cương đề nghị doanh nghiệp Việt Nam chủ động giới thiệu năng lực sản xuất, nguồn cung và thế mạnh sản phẩm; doanh nghiệp Trung Quốc chia sẻ cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng và điều kiện nhập khẩu của thị trường, qua đó nâng cao hiệu quả kết nối và đàm phán thương mại.

Ông Trần Hoài Đức, Cục trưởng Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) nhấn mạnh đến tiềm năng hợp tác thương mại giữa doanh nghiệp hai bên và kỳ vọng tăng cường kết nối giao thương, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu.

Bà Lý Song Toàn, Phó Cục trưởng Cục Thương vụ châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đánh giá cao ý nghĩa của hoạt động kết nối giao thương, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác tiêu thụ sản phẩm, hướng tới xây dựng quan hệ thương mại ổn định, lâu dài.

Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang và doanh nghiệp Trung Quốc đã giới thiệu thế mạnh, sản phẩm đặc trưng, năng lực cung ứng và nhu cầu hợp tác thương mại. Nội dung trao đổi tập trung vào giá cả, tiêu chuẩn chất lượng, quy cách đóng gói, sản lượng cung ứng, yêu cầu nhập khẩu của thị trường Trung Quốc và thủ tục thông quan qua cửa khẩu. Cụ thể, các doanh nghiệp Tuyên Quang quan tâm tìm kiếm đầu ra cho nông sản, chè đặc sản, sản phẩm OCOP; phía doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu nguồn hàng, khả năng đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện hợp tác nhập khẩu.

Ban tổ chức cũng đã bố trí 50 bàn trưng bày các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Tuyên Quang; châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và thành phố Bách Sắc, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Đây là không gian để doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu, tìm hiểu chất lượng sản phẩm, trao đổi nhu cầu mua bán và tiến tới các thỏa thuận hợp tác thương mại lâu dài.

Các đại biểu tìm hiểu, trao đổi và chia sẻ thông tin về sản phẩm tại các gian hàng trưng bày của doanh nghiệp, hợp tác xã Việt Nam và Trung Quốc.

Trong khuôn khổ hội nghị, doanh nghiệp hai nước đã kết nối giao thương, đàm phán hợp đồng, tập trung vào xuất khẩu chính ngạch nông sản, chè đặc sản OCOP của Tuyên Quang sang Trung Quốc và nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Kết thúc hội nghị, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc đã ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác thương mại và hợp đồng kinh tế, tạo cơ hội mở rộng thị trường, thúc đẩy hợp tác xuất nhập khẩu giữa hai bên.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang đề nghị các doanh nghiệp hai nước tiếp tục duy trì kết nối, chủ động triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, bảo đảm hợp tác thương mại đi vào thực chất. Đồng thời, kỳ vọng hội nghị sẽ mở ra nhiều cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị nông, lâm sản địa phương, thúc đẩy lưu thông hàng hóa chính ngạch và phát huy tiềm năng kinh tế biên giới Việt Nam – Trung Quốc…