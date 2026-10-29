Kết nối giao thương, lan tỏa tình hữu nghị Việt – Lào

Đại biểu dự khai mạc Tuần lễ.

Dự khai mạc có các đồng chí: Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ.

Tuần lễ thu hút gần 100 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia, trưng bày, giới thiệu hơn 500 sản phẩm của Thái Nguyên và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chương trình tạo cơ hội để các đơn vị quảng bá sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt nhu cầu tiêu dùng, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường.

Điểm nhấn năm nay là kết hợp quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương với giao lưu kinh tế, văn hóa Việt Nam – Lào, theo tinh thần “Đoàn kết – Hợp tác – Đổi mới – Phát triển”. Qua đó tăng cường liên kết giữa các địa phương, mở ra cơ hội hợp tác trong sản xuất, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Tại Lễ khai mạc, các hợp tác xã, doanh nghiệp chủ động giới thiệu sản phẩm, cung cấp đầy đủ thông tin về chất lượng, nguồn gốc và năng lực cung ứng; lắng nghe phản hồi của khách hàng, tích cực kết nối với các nhà phân phối, xây dựng quan hệ hợp tác ổn định.

Không gian trưng bày các sản phẩm của nước bạn Lào.

Với Thái Nguyên, đây là dịp giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, nhất là sản phẩm chè, gắn với quảng bá văn hóa, hình ảnh quê hương.

Chương trình hướng tới kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên và chào mừng Festival Trà Quốc tế – Thái Nguyên năm 2026. Trong khuôn khổ Tuần lễ, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ Việt Nam – Lào sẽ diễn ra vào các buổi tối tại không gian sự kiện, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.