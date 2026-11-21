Người dân và các em nhỏ tham gia hoạt động trải nghiệm tại gian hàng trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết ở phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Từ ngày 20/11 đến 22/11, tại số 19 đường Trương Công Định, người dân có thể tìm hiểu sản phẩm tại 36 gian hàng, tra cứu các điểm đến văn hóa trên bản đồ số và tham gia trải nghiệm công nghệ. Các hoạt động thuộc Chương trình kết nối, xúc tiến thương mại lần thứ nhất năm 2026 do UBND phường Tân Bình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức.

Tại khu vực giao thương, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh giới thiệu đặc sản vùng miền cùng các mặt hàng thời trang, đồ gia dụng và thiết bị điện tử. Một số gian hàng giới thiệu dịch vụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh để các cơ sở tìm hiểu và trao đổi nhu cầu hợp tác.

Theo ông Nguyễn Khắc Nguyên, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Bình, địa phương tổ chức chương trình nhằm giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh tìm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ. Ông đề nghị doanh nghiệp chủ động liên kết, ứng dụng công nghệ số vào bán hàng và giữ chữ tín với người tiêu dùng. Các cơ quan chức năng của phường có trách nhiệm lắng nghe ý kiến từ cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình kinh doanh.

Các đại biểu tìm hiểu sản phẩm tại Chương trình kết nối, xúc tiến thương mại lần thứ nhất năm 2026 của phường Tân Bình

Tại không gian văn hóa, phường giới thiệu hai hành trình trải nghiệm gồm “Hành trình di sản Tân Bình” và “Một ngày khám phá Tân Bình”. Bên cạnh hình ảnh cổng Miếu Tân Kỳ và Miếu Ông Bổn, khách tham quan có thể quét mã QR để mở bản đồ du lịch số, tìm hiểu các địa điểm văn hóa, tín ngưỡng trên địa bàn. Trong số các điểm đến còn có chùa Phật Đà, chùa Thiền Quang, chùa Kim Giác, đền thờ Sơn Cang và chợ Bà Quẹo.

Các em nhỏ được hướng dẫn và trải nghiệm điều khiển xe mô hình, robot được lập trình sẵn tại gian hàng STEM.

Hình ảnh cổng Miếu Tân Kỳ tại không gian giới thiệu di sản văn hóa phường Tân Bình.

Ở khu trải nghiệm khoa học và công nghệ, người dân có thể theo dõi trình diễn bóng đá bằng thiết bị bay (Drone Soccer), tìm hiểu robot và thử các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo.

Học sinh thích thú khi trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết.

Trong ba ngày diễn ra chương trình, người dân đến số 19 đường Trương Công Định cũng có thể khám sức khỏe và trao đổi trực tiếp với người tư vấn về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Người cần hỗ trợ sử dụng dịch vụ số có thể đến đây để được hướng dẫn cài đặt, kích hoạt ứng dụng VNeID và tìm hiểu cách thanh toán không dùng tiền mặt.

Người dân mua sắm tại các gian hàng trong chương trình xúc tiến thương mại của phường Tân Bình.

Công an phường Tân Bình hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng VNeID, đồng thời giới thiệu cách sử dụng ứng dụng VNeTraffic. Tại đây, cán bộ công an cũng tuyên truyền về phòng, chống ma túy và phòng cháy, chữa cháy.

Người dân đến khám sức khỏe và tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại khu vực tư vấn của chương trình.

Chương trình giao lưu đờn ca tài tử diễn ra trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết tại phường Tân Bình.