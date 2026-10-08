Kết nối giao thương hàng hoá của Việt Nam tại hệ thống phân phối hiện đại

Sáng 8/10, tại Nhà thi đấu Phú Thọ, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc “Hành trình 15 năm Kết nối cung - cầu giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành” với chủ đề “Kết nối trách nhiệm - phát triển chuỗi cung ứng xanh, số và bền vững”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sau 15 năm, chương trình kết nối cung - cầu đã trở thành cơ chế hợp tác thương mại ổn định giữa TP Hồ Chí Minh với các địa phương, góp phần gắn sản xuất với thị trường, doanh nghiệp với hệ thống phân phối, mở rộng tiêu thụ và bảo đảm nguồn hàng ổn định cho người dân.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai mạc.

Trong giai đoạn phát triển mới, TP Hồ Chí Minh xác định rõ hơn vai trò là trung tâm thương mại, đầu mối kết nối và điều phối cung - cầu hàng hóa của vùng và cả nước. Cùng với đó, yêu cầu của thị trường ngày càng cao khi người tiêu dùng đòi hỏi hàng hóa an toàn, minh bạch, truy xuất được nguồn gốc; thương mại điện tử và phân phối đa kênh phát triển nhanh, trong khi tiêu chuẩn xanh ngày càng trở thành điều kiện quan trọng để hàng hóa tham gia thị trường. Kết nối cung cầu phải chuyển từ kết nối tiêu thụ hàng hóa sang cùng nhau xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm, có tiêu chuẩn và có khả năng phát triển lâu dài.

TP Hồ Chí Minh ngày càng phát huy vai trò là thị trường tiêu thụ lớn, trung tâm phân phối và đầu mối kết nối hàng hóa của khu vực. Thông qua chương trình, các sản phẩm đặc trưng, OCOP, nông sản, thực phẩm chế biến và hàng hóa công nghiệp của các địa phương có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng và hệ thống phân phối hiện đại tại thành phố.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp và hệ thống phân phối của TP Hồ Chí Minh có điều kiện tiếp cận nguồn hàng phong phú từ các tỉnh, thành, tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp và hình thành các mối liên kết ổn định, nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa và phát triển thị trường nội địa.

Ban tổ chức biểu dương các đơn vị có nhiều đóng góp tích cực trong hành trình 15 năm kết nối cung - cầu.

Một điểm nhấn của chương trình năm nay là tăng cường kết nối, quảng bá và mở rộng thị trường cho các sản phẩm tham gia chương trình “Tick xanh trách nhiệm”. Đây là hướng tiếp cận gắn kiểm soát chất lượng với truy xuất nguồn gốc, kết nối phân phối và tiêu thụ sản phẩm.

Thông qua đó, doanh nghiệp và hợp tác xã được tạo điều kiện nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm, tăng cường truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Mục tiêu là từng bước hình thành chuỗi cung ứng hàng hóa an toàn, minh bạch và có trách nhiệm.

Theo lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa định hướng này, thành phố tập trung vào 5 nhóm giải pháp: nâng tầm liên kết vùng; xây dựng chuỗi cung ứng trách nhiệm; đẩy mạnh chuyển đổi số trong phân phối; nâng cao năng lực và thương hiệu doanh nghiệp; đồng thời phát triển chuỗi cung ứng xanh.

Trong đó, thành phố định hướng chuyển từ kết nối theo từng sự kiện sang kết nối thường xuyên theo ngành hàng, mùa vụ; gắn vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến, phân phối và logistics. Chương trình “Tick xanh trách nhiệm” được xác định là một giải pháp trọng tâm nhằm để nhà sản xuất, nhà phân phối và cơ quan quản lý cùng cam kết, kiểm soát và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa trước người tiêu dùng.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày giới thiệu hàng hoá của Việt Nam.

TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã các tỉnh, thành tiếp cận thị trường thành phố; đồng thời mong muốn các địa phương hỗ trợ doanh nghiệp thành phố tìm hiểu, đầu tư vùng nguyên liệu, hạ tầng thương mại và logistics.

Trong khuôn khổ chương trình, ngày 8/10 diễn ra kết nối B2B với 12 hệ thống phân phối lớn và các sàn thương mại điện tử; ngày 9/10 tổ chức các phiên kết nối chuyên đề với Central Retail và MM Mega Market, tập trung vào tiêu chuẩn và năng lực cung ứng. Từ ngày 8 - 10/10, chương trình đẩy mạnh bán hàng đa kênh, thương mại điện tử và livestream, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng thị trường trên môi trường số.

Bên cạnh các hoạt động giao thương, không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, văn hóa và ẩm thực đặc trưng vùng miền diễn ra từ ngày 8 đến 11/10, góp phần quảng bá sản phẩm, hình ảnh và tiềm năng thương mại của TP Hồ Chí Minh và các địa phương.

Chương trình kết nối cung - cầu được kỳ vọng không chỉ kết nối để tiêu thụ mà còn kết nối để cùng phát triển, đưa hàng Việt tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.