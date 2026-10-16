Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia

Các đại biểu phát biểu tại chương trình.

Tham gia chương trình có 25 doanh nghiệp Việt Nam và 9 doanh nghiệp Campuchia đang hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, nông nghiệp, logistics, xây dựng, hàng tiêu dùng. Trong đó có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động hiệu quả và mong muốn mở rộng thị trường tại Vương quốc Campuchia.

Phát biểu tại chương trình, ông Vương Chí Cường, Phó chủ tịch Hội doanh nghiệp khu vực Chợ Lớn nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội chợ Videx Cambodia 2026 là một sự kiện có ý nghĩa thiết thực, minh chứng sinh động cho sự chủ động, tích cực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong việc hiện thực hóa các cam kết hợp tác chiến lược.

Theo ông Vương Chí Cường, hội chợ lần này không chỉ là không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, mà còn là cầu nối quan trọng để mở rộng giao lưu, giúp các doanh nghiệp hai bên gặp gỡ trực tiếp, tìm hiểu nhu cầu thị trường của nhau; thúc đẩy hợp tác, tạo cơ hội để ký kết các thỏa thuận thương mại, hợp tác đầu tư lâu dài, bền vững; đồng thời, nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ để đưa chuỗi giá trị sản phẩm vươn xa hơn trong khu vực ASEAN và thế giới.

Với vai trò là cầu nối hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, Hội doanh nghiệp khu vực Chợ Lớn cam kết sẽ luôn đồng hành, lắng nghe và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ các hội viên, doanh nghiệp hai nước tháo gỡ khó khăn, kết nối giao thương hiệu quả và phát triển thịnh vượng. Ông Vương Chí Cường nhấn mạnh: Tôi kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia hãy tận dụng tối đa cơ hội vàng tại Hội chợ lần này để chủ động tìm kiếm đối tác, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới phân phối và hướng tới những dự án hợp tác mang tầm chiến lược dài hạn.

Các đại biểu tại chương trình.

Trong 8 tháng năm 2026, xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia đạt 4,3 tỷ USD, tăng 13,8%, nhập khẩu của Việt Nam từ Campuchia đạt 4,4 tỷ USD, tăng 3,4%. Đà tăng trưởng này cho thấy quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước tiếp tục được duy trì ổn định, bất chấp những biến động của tình hình thế giới, đồng thời mở thêm dư địa phát triển trong những năm tới.

Hiện, Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia nhiều mặt hàng chủ lực như: Hàng dệt, may; sắt thép các loại; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày; phân bón các loại; thức ăn gia súc và nguyên liệu; giấy và các sản phẩm từ giấy; sản phẩm từ chất dẻo; sản phẩm hóa chất; máy móc, thiết bị... Đối với nhập khẩu, Việt Nam nhập khẩu từ Campuchia các mặt hàng chính, trong đó các mặt hàng có kim ngạch lớn nhất là hạt điều, cao su, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày…

Tại chương trình, các doanh nghiệp đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai bên; đồng thời, đưa ra các ý kiến, giải pháp nhằm đẩy mạnh giao thương, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực doanh nghiệp hai nước cùng quan tâm. Kết thúc chương trình, đại diện doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia đã thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ đẩy mạnh giao thương, tăng cường hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.