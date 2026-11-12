Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam và tỉnh Hải Nam (Trung Quốc)

Ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Sáng 12/11, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Hiệp hội Thương mại số tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) tổ chức Hội nghị Kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam – tỉnh Hải Nam (Trung Quốc), nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp giữa hai bên.

Theo báo cáo của Cục Xúc tiến thương mại, Việt Nam đã và đang chủ động hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, đồng thời duy trì đà tăng trưởng ổn định, bền vững, khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư an toàn và là một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong tổng thể quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc, hợp tác kinh tế và thương mại không ngừng được mở rộng với tốc độ tăng trưởng cao.

Doanh nghiệp Việt Nam và tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) giới thiệu sản phẩm tại Hội nghị. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Hòa chung trong dòng chảy thương mại phát triển tích cực của hai nước, hợp tác kinh tế và thương mại giữa các địa phương của Việt Nam và tỉnh Hải Nam đang đứng trước những thời cơ phát triển chưa từng có. Với lợi thế vị trí địa lý gần gũi, kết nối giao thông đa dạng và cơ cấu hàng hóa mang tính bổ trợ cao, Hải Nam đã và đang trở thành đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam.

Đặc biệt, việc Cảng Thương mại tự do Hải Nam chính thức triển khai vận hành hải quan đặc biệt trên toàn đảo từ cuối năm 2025 với các chính sách ưu đãi thuế quan, mở cửa cửa ngõ và thuận lợi hóa thương mại mở ra không gian hợp tác mới vô cùng rộng lớn. Đây là cơ hội quý giá để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn vào thị trường Hải Nam, mở rộng kênh phân phối, tối ưu hóa dịch vụ logistics và tham gia mạnh mẽ vào chuỗi cung ứng khu vực.

Cùng với đó, tháng 4/2026 vừa qua, Bộ Công Thương Việt Nam đã chính thức khai trương Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam chính thức đi vào hoạt động sẽ là cầu nối hữu hiệu trong việc hỗ trợ cung cấp thông tin, kết nối doanh nghiệp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi Bên, qua đó góp phần đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) tiếp tục phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt Nam và tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) kết nối giao thương trực tiếp tại Hội nghị. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Với mục tiêu thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và tỉnh Hải Nam phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững, ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại đề xuất, 3 định hướng trọng tâm: đẩy mạnh kết nối giao thương qua các kỳ Hội chợ, Triển lãm quốc tế lớn; thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch và tối ưu hóa chuỗi cung ứng; phát huy thế mạnh hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện tử và kinh tế số. Cục Xúc tiến thương mại cam kết sẽ luôn đồng hành, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý, Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Hải Nam để tạo điều kiện thuận lợi nhất, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đưa hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên trở nên ngày càng hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Ông Phù Văn Phong, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại số tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) chia sẻ, Hải Nam đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy hợp tác cùng phát triển với các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực trên nhiều lĩnh vực như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và kinh tế số. Những dự án hợp tác giữa Hải Nam và Việt Nam trong các lĩnh vực này chính là minh chứng sinh động cho hiệu quả triển khai các chính sách mở cửa của Cảng Thương mại tự do Hải Nam.

Việt Nam có nền tảng vững chắc trong lĩnh vực nuôi trồng, sản xuất đặc sản, đồng thời sở hữu ngành công nghiệp chế biến thực phẩm phát triển tương đối hoàn thiện. Nhiều thương hiệu nội địa nổi tiếng đã khẳng định được vị thế trên thị trường, thể hiện thế mạnh nổi bật của Việt Nam trong phát triển sản phẩm thực phẩm mang hương vị đặc trưng và xây dựng thương hiệu bản địa.

Trong khi đó, Trung Quốc sở hữu thị trường tiêu dùng có quy mô lớn, nhu cầu đa dạng và nhiều phân khúc. Trung Quốc cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, phát triển thiết bị chế biến thực phẩm chuyên sâu, xây dựng hệ thống logistics chuỗi lạnh, vận hành thương hiệu và phát triển các kênh phân phối xuyên biên giới.

Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến thương mại và Đầu tư (Cục Xúc tiến thương mại) và Hiệp hội Thương mại số Hải Nam (Trung Quốc) ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) tại Hội nghị. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên, ông Phù Văn Phong nhấn mạnh, hai nước đang từng bước tăng cường hợp tác theo hướng bổ trợ và cùng phát triển. Các sản phẩm thực phẩm đặc trưng của Việt Nam tiếp tục góp phần đa dạng hóa nguồn cung cho thị trường Trung Quốc; trong khi đó, thiết bị chế biến thực phẩm, thực phẩm chế biến sẵn và các sản phẩm ăn nhẹ của Trung Quốc cũng đang từng bước thâm nhập thị trường Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của ngành thực phẩm hai nước.

Hơn thế nữa, hai nước có thể cùng hướng tới thị trường rộng lớn của ASEAN thông qua việc phối hợp nghiên cứu, phát triển sản phẩm, xây dựng chuỗi cung ứng và chia sẻ hệ thống phân phối. Từ đó, hai nước hình thành mô hình hợp tác hai chiều, cùng kiến tạo giá trị và cùng phát triển bền vững trong toàn chuỗi ngành hàng.

Trong khuôn khổ hội nghị lần này, cũng đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến thương mại và Đầu tư (Cục Xúc tiến thương mại) và Hiệp hội Thương mại số tỉnh Hải Nam (Trung Quốc). Đồng thời, bên cạnh trao đổi về tiềm năng, cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại trong thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp hai bên còn được tổ chức không gian kết nối giao thương trực tiếp, giới thiệu sản phẩm và tìm hiểu thị trường trong đa dạng ngành hàng.