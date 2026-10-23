Kết nối giao thông, tăng sức hút các khu công nghiệp

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Phước An đã cho thuê hết đất công nghiệp để xây dựng nhà máy nhờ lợi thế gần Cảng Phước An. Ảnh: Công Nghĩa

Thành phố Đồng Nai hiện có 89 KCN, khu kinh tế với tổng diện tích quy hoạch gần 43,4 ngàn hécta, trong đó 44 KCN đang hoạt động và 45 khu quy hoạch phát triển giai đoạn 2021-2030.

Tháo gỡ điểm nghẽn kết nối giao thông

Đường Lò Gạch - cầu Nước Trong dài gần 4km là tuyến giao thông huyết mạch kết nối quốc lộ 51 với 2 KCN Long Đức và An Phước. Mỗi ngày, tuyến đường có hàng chục ngàn lượt phương tiện lưu thông, gồm công nhân, người dân địa phương và các phương tiện vận chuyển nguyên - vật liệu, hàng hóa ra vào các KCN.

Lưu lượng phương tiện lớn trong khi mặt đường xuống cấp nghiêm trọng từng khiến tuyến đường trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông.

Tháng 7-2026, Dự án Sửa chữa tuyến đường Lò Gạch - cầu Nước Trong do UBND xã An Phước làm chủ đầu tư với kinh phí 8,3 tỷ đồng được triển khai. Đơn vị thi công đã xử lý các vị trí hư hỏng, dặm vá, thảm lại mặt đường và hoàn thiện hệ thống hạ tầng bảo đảm an toàn giao thông trên toàn tuyến. Sau khoảng 2 tháng, dự án hoàn thành, giúp tuyến đường quy mô 4 làn xe cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Theo UBND thành phố, thời gian tới, khi triển khai KCN mới hoặc mở rộng KCN hiện hữu, Đồng Nai sẽ đồng thời rà soát nhu cầu và khả năng đáp ứng của hạ tầng giao thông, bảo đảm kết nối với quốc lộ 1, quốc lộ 51, các tuyến vành đai, cao tốc, sân bay và trung tâm logistics. Qua đó nâng cao năng lực kết nối, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, vận chuyển hàng hóa và góp phần tăng sức hút đầu tư vào các KCN.

Chị Nguyễn Thị Hương, người dân xã An Phước cho biết: Trước đây, đường Lò Gạch - cầu Nước Trong có nhiều ổ gà, trong khi xe tải trọng lớn thường xuyên lưu thông để vận chuyển hàng hóa, khiến người dân lo lắng. Sau khi tuyến đường được sửa chữa, việc đi lại thuận tiện và an toàn hơn.

Theo UBND thành phố, nhằm bảo đảm kết nối giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của KCN, thành phố đang triển khai Dự án Nâng cấp đường Lò Gạch - cầu Nước Trong. Tuyến đường dự kiến được nâng cấp lên quy mô 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, nền đường rộng 45m. UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan, phấn đấu sớm khởi công, đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường, bảo đảm kết nối quốc lộ 51 với các KCN Long Đức, An Phước trong năm 2027.

Tại khu vực Nhơn Trạch, nơi tập trung nhiều KCN, thành phố cũng đang triển khai Dự án Nâng cấp, mở rộng đường 25B. Đây là tuyến giao thông huyết mạch nối quốc lộ 51 với các KCN trong khu vực. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2026, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn kết nối giao thông cho các KCN trên địa bàn phường Nhơn Trạch và khu vực lân cận.

Kết nối các khu công nghiệp

Theo Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà, Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối các KCN với mạng lưới giao thông đối ngoại, bảo đảm tiến độ phát triển KCN phù hợp với năng lực đáp ứng của hạ tầng giao thông.

Thi công Dự án Nâng cấp, mở rộng đường 25B nối quốc lộ 51 với các khu công nghiệp phường Nhơn Trạch.

Thực hiện mục tiêu này, thành phố đang triển khai hàng loạt dự án giao thông phục vụ kết nối các KCN như: đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; các tuyến đường ĐT769, 770B, 773; đường 25B, 25C, đường Vũ Hồng Phô, đường Phước Bình - Bàu Cạn, đường liên cảng, đường kết nối Cảng Phước An và đường vào KCN Ông Kèo.

Cùng với đó, các tuyến giao thông kết nối khu vực Nhơn Trạch và các KCN Long Đức, Long Đức 3, Xuân Quế - Sông Nhạn, Bàu Cạn - Tân Hiệp, Nhơn Trạch, Phước An, Ông Kèo... tiếp tục được đầu tư hoàn thiện. Khi hoàn thành, các dự án sẽ từng bước hình thành những hành lang giao thông kết nối quốc lộ 1, quốc lộ 51, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và khu vực cảng biển.