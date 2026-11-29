Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, tính đến 17 giờ ngày 29-11, mưa lũ (diễn ra từ ngày 24) đã làm 5.536 nhà dân bị ngập tại 4 địa phương gồm Quảng Ngãi, Gia Lai, Đà Nẵng và Đắk Lắk.