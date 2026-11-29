Kết nối giao thông, khai thác khách nối chuyến qua Nội Bài
Lượng khách nối chuyến qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang tăng nhanh, mở ra nhu cầu kết nối vận tải giữa sân bay với trung tâm Hà Nội. Tuy nhiên, với những hành khách chỉ có vài giờ chờ giữa các chuyến bay, thời gian di chuyển và khả năng quay lại sân bay đúng giờ là yếu tố quyết định. Đây cũng là bài toán đặt ra đối với tổ chức giao thông của Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ket-noi-giao-thong-khai-thac-khach-noi-chuyen-qua-noi-bai-246261129173325169.htm