Kết nối giải pháp tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy nhà máy xanh

Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3).

Hội thảo được tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam; cập nhật những chủ trương, chính sách mới của Nhà nước; đồng thời chia sẻ các giải pháp công nghệ và tài chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững.

Tham dự hội thảo có đại diện các cơ quan quản lý nhà nước; các hội, hiệp hội ngành nghề; các viện nghiên cứu; các chuyên gia trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các doanh nghiệp công nghiệp, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất; cùng đại diện các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ và tài chính cho lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Trong thời gian qua, nhằm giảm thiểu những tác động từ thay đổi của thị trường và biến động địa chính trị, đồng thời thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Bộ Công Thương cùng với các Bộ, ngành, các cơ quan quản lý nhà nước đang triển khai nhiều chương trình, hoạt động trên phạm vi cả nước. Trong đó có Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3).

Một trong những dấu ấn quan trọng của Chương trình VNEEP3 là việc Bộ Công Thương xây dựng và phát triển Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam - nền tảng kết nối mở dành cho các cơ quan quản lý, các đơn vị tư vấn, cung cấp giải pháp công nghệ, các tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tiếp nối những kết quả bước đầu đạt được, trong năm 2026, Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề tại nhiều địa phương trên cả nước nhằm thúc đẩy hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam. Đây là diễn đàn để các bên liên quan tăng cường trao đổi, kết nối, cập nhật các xu hướng công nghệ mới, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan quản lý, các đơn vị/tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp giải pháp, qua đó tạo nên một hệ sinh thái sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày càng phát triển và bền vững.

Ông Nguyễn Đình Hiệp - Chủ tịch Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Đình Hiệp - Chủ tịch Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) khẳng định: Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam là một sáng kiến hết sức ý nghĩa, góp phần kết nối các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức cùng chung mục tiêu thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam.

“Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng Bộ Công Thương trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam; và tin tưởng rằng, với sự đồng hành của Bộ Công Thương, sự tham gia tích cực của các chủ thể liên quan, Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam sẽ ngày càng phát huy vai trò là cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy việc ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực quản lý năng lượng và hiện thực hóa các mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”, ông Nguyễn Đình Hiệp chia sẻ.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã được cập nhật những cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và các quy định mới về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đây là những nội dung quan trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các định hướng quản lý, yêu cầu pháp lý và các chính sách thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn hiện nay.

Một số đơn vị tham gia giới thiệu các giải pháp công nghệ và mô hình ứng dụng thực tiễn.

Bên cạnh việc cập nhật chính sách, hội thảo đã giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ và mô hình ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp. Các chuyên đề tập trung vào giải pháp xây dựng khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh; ứng dụng khoa học công nghệ tối ưu hóa sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp mỏ. Hội thảo cũng dành thời lượng trao đổi về các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực tài chính phù hợp để đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới phát triển bền vững.

Bên cạnh các bài tham luận chuyên sâu, chương trình còn tổ chức phiên hỏi đáp, tư vấn trực tiếp về các giải pháp công nghệ và tài chính, tạo điều kiện để các chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức liên quan trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác.

Thông qua hội thảo, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ tiên tiến, lan tỏa các mô hình sử dụng năng lượng hiệu quả và tạo động lực mạnh mẽ cho quá trình chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện các cam kết giảm phát thải của Việt Nam.

Tiếp nối hội thảo tại Hải Phòng, hội thảo kết nối Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam tiếp theo sẽ được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh vào cuối tháng 9/2026.

Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam (https://congdong.tietkiemnangluong.com.vn/) là nền tảng tổng hợp và chia sẻ đầy đủ thông tin, dữ liệu bao gồm: CSDL Người quản lý năng lượng; CSDL Kiểm toán viên năng lượng; CSDL đơn vị tư vấn năng lượng; bài giảng điện tử, tài liệu đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật.... Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam thường xuyên cập nhật và cải tiến, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong hoạt động sử dụng năng lượng của tổ chức, cá nhân. Tiếp nối những kết quả tích cực đã đạt được, trong năm 2026, trong khuôn khổ Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, Bộ Công Thương sẽ triển khai chuỗi 10 hội thảo chuyên đề trên phạm vi cả ba miền Bắc - Trung - Nam, tạo diễn đàn kết nối các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức trong lĩnh vực năng lượng nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng công nghệ và thúc đẩy các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Bộ Công Thương kỳ vọng Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam sẽ trở thành cầu nối giữa các bên liên quan - bao gồm đơn vị quản lý nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị tư vấn, cung cấp giải pháp công nghệ đến chuyên gia kỹ thuật. Cộng đồng Hiệu quả năng lượng góp phần hình thành hệ sinh thái phát triển bền vững trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam.