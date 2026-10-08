Kết nối giải pháp công nghệ, mở rộng hợp tác giáo dục

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn và các đại biểu tại Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã khai mạc, thu hút hơn 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 8 và 9/10.

Triển lãm là dịp để các bên trực tiếp tìm hiểu những mô hình, sản phẩm và giải pháp mới; trao đổi kinh nghiệm, kết nối thế mạnh và tìm kiếm đối tác để đưa các sáng kiến vào thực tiễn dạy học và quản trị nhà trường.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng, sự tham gia của các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp công nghệ đến từ nhiều quốc gia cùng các tổ chức quốc tế cho thấy giáo dục trong kỷ nguyên số đã trở thành mối quan tâm chung và không gian hợp tác toàn cầu.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu khai mạc. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra những khả năng lớn cho giáo dục, từ hỗ trợ nhà giáo, đổi mới phương pháp dạy học đến mở rộng cơ hội học tập cho mỗi người. Tuy nhiên, AI không chỉ bổ sung thêm một công cụ cho lớp học. Công nghệ đang làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và sáng tạo, vì vậy giáo dục cũng phải thay đổi.

Sự thay đổi đó không thể chỉ đặt lên vai người học. Người học phải có năng lực tự học, tư duy độc lập và làm việc cùng AI; người thầy phải thay đổi vai trò, biết làm chủ công nghệ để thiết kế, hướng dẫn và truyền cảm hứng; nhà trường phải đổi mới mô hình tổ chức, phương thức dạy học, đánh giá và quản trị. Xa hơn, cả hệ thống giáo dục phải chuyển đổi để không chỉ thích ứng với công nghệ mà từng bước làm chủ công nghệ, sử dụng, dẫn dắt AI an toàn, có trách nhiệm và vì sự phát triển của con người.

Triển lãm thu hút hơn 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Bộ trưởng nhấn mạnh, đây không phải vấn đề riêng của Việt Nam. Những thách thức liên quan đến chất lượng và độ tin cậy của thông tin, bảo vệ dữ liệu, bản quyền, đạo đức và nguy cơ gia tăng khoảng cách số đều vượt qua biên giới quốc gia. Chính vì vậy, hợp tác quốc tế trong giáo dục và công nghệ giáo dục ngày càng trở nên cấp thiết.

Mỗi quốc gia có những lợi thế, kinh nghiệm và điều kiện phát triển khác nhau. Việc kết nối, bổ sung thế mạnh cho nhau sẽ giúp các bên cùng tận dụng cơ hội, giải quyết những thách thức chung và tạo ra những giá trị mới cho giáo dục.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, giá trị của công nghệ giáo dục cần được thể hiện bằng sự tiến bộ của người học, sự phát triển nghề nghiệp và hiệu quả công việc của nhà giáo, năng lực đổi mới của nhà trường và những cơ hội học tập được mở rộng công bằng hơn.

“Vì vậy, mỗi giải pháp được giới thiệu tại Triển lãm hôm nay cần bắt đầu từ một bài toán thực tế và hướng tới một kết quả có thể kiểm chứng”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng đề nghị các cơ sở giáo dục chủ động chia sẻ những bài toán đang cần giải quyết; các doanh nghiệp, nhà khoa học và đối tác quốc tế cùng trao đổi, đề xuất giải pháp và xây dựng những chương trình hợp tác cụ thể.

Những hướng hợp tác thiết thực có thể bắt đầu từ ứng dụng và phát triển AI trong dạy học, đánh giá và quản trị; phát triển, khai thác dữ liệu giáo dục an toàn; bồi dưỡng năng lực số và năng lực AI cho đội ngũ nhà giáo; xây dựng học liệu và các chuẩn mực sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định Việt Nam sẵn sàng mở rộng hợp tác, đón nhận và thử nghiệm những cách làm mới; đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực và sáng kiến của mình.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cam kết đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, đối tác, doanh nghiệp và nhà khoa học để những kết nối tại triển lãm trở thành các chương trình hợp tác thực chất và những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích cho người học, nhà giáo và xã hội.

Thông điệp đưa công nghệ vào giải quyết những bài toán thực tế của giáo dục cũng được thể hiện qua các gian hàng giới thiệu tại triển lãm.

Gian hàng của Trường đại học Gia Định tại triển lãm. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Triển lãm có hơn 70 gian hàng, quy tụ các doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, tổ chức giáo dục và các đơn vị phát triển giải pháp phục vụ ngành Giáo dục. Các sản phẩm, công nghệ được giới thiệu trong nhiều lĩnh vực như AI, nền tảng học tập số, cá nhân hóa giáo dục, ngoại ngữ, STEM, dữ liệu giáo dục, mô phỏng và các giải pháp hỗ trợ giáo viên, nhà trường, người học.

Tại gian hàng của Trường đại học Gia Định, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Song, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và nhà trường đang hướng tới chuyển đổi AI trong toàn bộ hoạt động đào tạo.

Theo đó, nhà trường đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá; đồng thời xây dựng hệ thống hỗ trợ người học và người dạy thông qua nền tảng số.

“Trong kỷ nguyên AI phát triển rất nhanh, các trường đại học không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới đều phải thay đổi về phương pháp giảng dạy, cách thức đào tạo cũng như kiểm tra, đánh giá”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Song chia sẻ.

Tại không gian triển lãm, các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp giới thiệu những mô hình, sản phẩm và giải pháp theo hướng gắn công nghệ với nhu cầu thực tế của người học, nhà giáo và nhà trường.

Gian hàng của BUV giới thiệu các chương trình, hoạt động hợp tác giáo dục. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Trong khuôn khổ Triển lãm còn diễn ra các workshop doanh nghiệp, tập trung vào AI, Big Data, cá nhân hóa học tập, số hóa quản lý học đường, lớp học tương lai, khảo thí số và chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế; đồng thời trao đổi về đổi mới giáo dục, phát triển nhân lực, kết nối đào tạo-việc làm, giáo dục đại học, kỹ năng và đổi mới sáng tạo.

Qua các hoạt động trao đổi, kết nối và triển lãm, các cơ sở giáo dục có cơ hội tiếp cận những mô hình, phương pháp và công nghệ mới, tìm kiếm đối tác cho các chương trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Việc nhiều cơ sở giáo dục, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức quốc tế cùng tham gia tạo nên không gian kết nối giữa nhu cầu của nhà trường với các giải pháp công nghệ, mở ra khả năng chuyển hóa các cuộc gặp gỡ, trao đổi thành những chương trình nghiên cứu chung, giải pháp được thử nghiệm tại nhà trường và những mô hình hiệu quả được chia sẻ, nhân rộng. Đây cũng là thước đo thực chất cho hiệu quả của hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số.