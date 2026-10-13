Kết nối giá trị Việt trên không gian số

Thương hiệu quốc gia là dấu mốc quan trọng của doanh nghiệp. (Ảnh: BTC)

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng dựa nhiều vào chất lượng, đổi mới sáng tạo và uy tín thương hiệu, được công nhận Thương hiệu quốc gia là dấu mốc quan trọng, nhưng chưa phải đích đến cuối cùng của doanh nghiệp. Giá trị của danh hiệu chỉ thực sự được phát huy khi sản phẩm được thị trường biết đến, năng lực doanh nghiệp được nhận diện và những cơ hội hợp tác được mở rộng.

Từ yêu cầu đó, ngày 16/10, Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công thương khai trương giao diện mới Chuyên trang Thương hiệu quốc gia Việt Nam tại địa chỉ thuonghieuquocgia.nhandan.vn, trong khuôn khổ Lễ công bố các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026. Việc nâng cấp chuyên trang hướng tới đổi mới phương thức cung cấp thông tin, tăng khả năng tra cứu, quảng bá và kết nối, qua đó góp phần phát huy giá trị của các doanh nghiệp, sản phẩm Việt Nam trên thị trường.

Đưa giá trị thương hiệu đến gần hơn với thị trường

Ra mắt ngày 22/10/2024, Chuyên trang Thương hiệu quốc gia Việt Nam do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công thương triển khai nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền về Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam; nâng cao nhận thức về vai trò của xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư; đồng thời quảng bá doanh nghiệp, sản phẩm tiêu biểu, góp phần khẳng định uy tín của hàng hóa và dịch vụ Việt Nam.

Sau gần 2 năm vận hành, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục cung cấp thông tin chính thống, mà còn nâng cao khả năng khai thác thông tin, giúp doanh nghiệp phát huy hiệu quả hơn giá trị đã được ghi nhận. Bởi trong môi trường kinh doanh hiện đại, danh hiệu sẽ khó chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh nếu người tiêu dùng chưa hiểu rõ về sản phẩm, đối tác chưa dễ dàng tìm thấy doanh nghiệp và những thành quả về chất lượng, công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa được truyền tải đầy đủ.

Đây cũng là định hướng xuyên suốt trong lần nâng cấp này: xây dựng không gian thông tin hiện đại, thuận tiện tra cứu, giúp công chúng tìm hiểu về Chương trình, doanh nghiệp và sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia; đồng thời tạo điều kiện để những giá trị của thương hiệu Việt được giới thiệu rộng rãi hơn tới các nhóm khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.

Theo định hướng của Báo Nhân Dân, Bộ Công thương và đơn vị phối hợp triển khai, giao diện mới không chỉ thay đổi cách trình bày thông tin, mà chú trọng hơn đến tổ chức dữ liệu, ứng dụng công nghệ và mở rộng khả năng kết nối. Qua đó, chuyên trang từng bước phát huy vai trò là địa chỉ tham khảo chính thống cho người tiêu dùng, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quan tâm đến sản phẩm Việt Nam.

Ba hướng đổi mới trọng tâm

Điểm nhấn của chuyên trang sau nâng cấp được thể hiện qua 3 định hướng chính: hoàn thiện hệ thống thông tin chính thống; ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo; mở rộng khả năng tiếp cận quốc tế.

Trước hết, chuyên trang hướng tới xây dựng hệ thống thông tin toàn diện, dễ tra cứu về Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, các doanh nghiệp và sản phẩm được công nhận. Việc tổ chức thông tin khoa học giúp người tiêu dùng thuận tiện tìm hiểu về sản phẩm, trong khi đối tác, nhà phân phối và nhà đầu tư có thêm kênh tham khảo về năng lực doanh nghiệp, những lĩnh vực hoạt động và sản phẩm tiêu biểu.

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú và ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại chủ trì họp báo. (Ảnh: KIM DUNG)

Đối với doanh nghiệp, đây cũng là không gian để giới thiệu bài bản hơn về quá trình phát triển, nỗ lực nâng cao chất lượng, đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường và đóng góp cho cộng đồng. Những câu chuyện thương hiệu được phản ánh chân thực, đa chiều sẽ góp phần giúp công chúng hiểu rõ hơn giá trị phía sau mỗi sản phẩm, thay vì chỉ nhận diện thương hiệu qua tên gọi hay danh hiệu.

Thứ hai, việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) được định hướng nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, tìm kiếm và lan tỏa thông tin. Mục tiêu thiết thực là giúp người dùng tiếp cận thuận tiện hơn, nhanh chóng tìm kiếm và khám phá những doanh nghiệp, sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Đặt trong hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng của Báo Nhân Dân, chuyên trang có điều kiện mở rộng khả năng đưa thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm Thương hiệu quốc gia đến nhiều nhóm công chúng. Đây là hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong truyền thông, đồng thời góp phần tăng cường hiệu quả quảng bá thương hiệu Việt trong môi trường thông tin ngày càng đa dạng.

Thứ ba, chuyên trang định hướng mở rộng khả năng tiếp cận quốc tế thông qua phát triển nội dung đa ngôn ngữ, trong đó có định hướng hỗ trợ 6 ngôn ngữ. Việc mở rộng ngôn ngữ nhằm tạo thuận lợi cho công chúng và đối tác nước ngoài tìm hiểu về Chương trình, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam, qua đó góp phần giảm rào cản thông tin trong quá trình tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Cùng với đó, việc tăng cường kết nối doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia với địa phương, tổ chức xúc tiến thương mại, đối tác và cộng đồng đầu tư được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội phát triển thị trường. Khi thông tin về năng lực doanh nghiệp được truyền tải rõ ràng, thuận tiện và có độ tin cậy, khả năng kết nối giữa sản phẩm với nhu cầu thị trường cũng có thêm điều kiện để phát huy.

Lan tỏa thương hiệu Việt bằng uy tín và chất lượng

Việc nâng cấp Chuyên trang Thương hiệu quốc gia Việt Nam diễn ra trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ và phát triển thị trường. Tại kỳ xét chọn lần thứ 10 năm 2026, có 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Đây là những đại diện tiêu biểu cho nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam.

Với số lượng doanh nghiệp, sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực, yêu cầu đặt ra là làm thế nào để những giá trị được công nhận tiếp tục lan tỏa, được người tiêu dùng nhận diện và tạo thêm cơ hội hợp tác trong nước, quốc tế. Trong quá trình đó, một nền tảng thông tin chính thống, có khả năng tổ chức dữ liệu và mở rộng tiếp cận sẽ góp phần hỗ trợ quảng bá thương hiệu, đồng thời giúp công chúng hiểu rõ hơn về năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và những nỗ lực đổi mới của doanh nghiệp.

Vai trò của Báo Nhân Dân trong hoạt động này không chỉ nằm ở việc truyền tải thông tin, mà còn ở uy tín của một cơ quan báo chí chính thống và khả năng lan tỏa thông tin qua hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng. Sự phối hợp Bộ Công thương, cơ quan thường trực của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, tạo nền tảng để thông tin về Chương trình, doanh nghiệp và sản phẩm được cung cấp, cập nhật theo định hướng chính thống.

Tuy nhiên, truyền thông và quảng bá chỉ phát huy hiệu quả bền vững khi song hành với chất lượng thực chất. Danh hiệu Thương hiệu quốc gia không phải điểm kết thúc, mà là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư cho công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng và củng cố uy tín trên thị trường. Niềm tin của người tiêu dùng và đối tác phải được xây dựng từ chính giá trị sản phẩm, năng lực cung ứng và trách nhiệm của doanh nghiệp.

Với giao diện mới, Chuyên trang Thương hiệu quốc gia Việt Nam trên Báo Nhân Dân điện tử hướng tới trở thành không gian thông tin chính thống, hiện đại, góp phần kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng, đối tác và nhà đầu tư; đồng thời lan tỏa những giá trị tiêu biểu của sản phẩm Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế.

Từ nền tảng dữ liệu đến công nghệ, từ thông tin chính thống đến kết nối thị trường, việc nâng cấp chuyên trang thể hiện nỗ lực đổi mới phương thức truyền thông, quảng bá và phát huy giá trị thương hiệu Việt. Qua đó, góp phần để những thành quả về chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong của doanh nghiệp được nhận diện rõ hơn, tạo thêm cơ hội phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu Việt Nam trong tiến trình hội nhập.