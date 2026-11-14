Kết nối gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia

Các đại biểu cùng đông đảo các sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và nữ tướng Nguyễn Thị Định tại khu Di tích Đền thờ Nguyễn Thị Định - Khu căn cứ Miền Nam tại Giồng Trôm, tỉnh Vĩnh Long.

Đây là hoạt động thường niên nhằm cụ thể hóa công tác đối ngoại nhân dân của tổ chức Công đoàn Thành phố, Đề án của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố về tổ chức chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2026 - 2030, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Theo bà Ngô Thị Thủy, Phó Thường trực Bộ phận Tuyên giáo - Nữ công, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình là một hoạt động thiết thực nhằm tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, góp phần cùng hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội Thành phố vun đắp quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào và Campuchia ngày càng toàn diện, bền vững.

Thông qua các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, chương trình còn giúp sinh viên Lào, Campuchia hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam; tìm hiểu nét đẹp văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, con người Việt Nam.

Chương trình góp phần thể hiện tình cảm, trách nhiệm của giai cấp công nhân, người lao động Thành phố đối với thế hệ trẻ hai nước bạn. Thông qua việc vận động các gia đình đoàn viên Công đoàn nhận đỡ đầu, đồng hành cùng sinh viên Lào và Campuchia, chương trình nhằm tạo thêm điểm tựa tinh thần cho các sinh viên, giúp họ vơi đi nỗi nhớ quê hương, yên tâm học tập, rèn luyện tại Việt Nam.

Đông đảo các đại biểu và sinh viên Lào - Campuchia tham quan phòng trưng bày tại Khu Di tích Đền thờ Nguyễn Thị Định - Khu căn cứ Miền Nam tại Giồng Trôm, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Giai đoạn 2026 - 2030, tổ chức Công đoàn Thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng thiết thực, có chiều sâu; vận động ngày càng nhiều đoàn viên, người lao động tham gia chăm lo, hỗ trợ sinh viên Lào, Campuchia. Các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, về nguồn, thăm hỏi nhân dịp lễ, Tết cổ truyền của ba dân tộc sẽ được tăng cường, tạo điều kiện để sinh viên hiểu thêm về phong tục, tập quán, đời sống người dân Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và nữ tướng Nguyễn Thị Định tại Khu di tích đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định, thuộc khu căn cứ miền Nam ở Giồng Trôm, tỉnh Vĩnh Long. Hoạt động giúp các đại biểu, gia đình Việt và sinh viên Lào, Campuchia hiểu thêm về lịch sử đấu tranh cách mạng, truyền thống yêu nước, tinh thần kiên cường và những hy sinh của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Đoàn cũng tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa mang đậm bản sắc Nam Bộ tại Khu du lịch Lan Vương.

Đông đảo các đại biểu và sinh viên Lào - Campuchia tham quan phòng trưng bày tại Khu Di tích Đền thờ Nguyễn Thị Định - Khu căn cứ Miền Nam tại Giồng Trôm, tỉnh Vĩnh Long.

Với các sinh viên Lào và Campuchia, chương trình mang đến những trải nghiệm mới mẻ, tạo dựng sự gắn kết với các gia đình Việt Nam trong thời gian học tập xa quê hương. Nhiều sinh viên Lào, Campuchia bày tỏ niềm vui và xúc động khi được tham gia chương trình.

Em Leutvilaysak Lipda, sinh viên Lào đang học năm thứ 4 tại Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chia sẻ, những ngày đầu đến Việt Nam phải làm quen với môi trường, ngôn ngữ, văn hóa mới, em không tránh khỏi bỡ ngỡ và nỗi nhớ gia đình. Sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè và các gia đình Việt đã giúp em cảm thấy ấm áp, gần gũi hơn. Chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia” là dịp để em có thêm người thân, bạn bè, cùng chia sẻ những câu chuyện và khoảnh khắc đáng nhớ...

Gia đình Việt cùng đông đảo các sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia tại khu Di tích Đền thờ Nguyễn Thị Định – Khu căn cứ Miền Nam tại Giồng Trôm, tỉnh Vĩnh Long.

Bà Nguyễn Thị Sen, cựu chiến binh phường Phú Nhuận với vai trò “mẹ nuôi” đã chăm sóc, hỗ trợ hàng chục sinh Lào lần lượt trưởng thành, ra trường. Bà cho biết, quyết định chăm lo cho các em xuất phát từ trách nhiệm của người cựu chiến binh và mong muốn góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào. Do vậy, gia đình không chỉ thăm hỏi các em trong những dịp giao lưu mà còn quan tâm đến đời sống thường ngày, từ bữa ăn, giấc ngủ và học tập.

Dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố biểu dương các gia đình đoàn viên, người lao động tích cực tham gia chương trình, dành tình cảm và sự quan tâm tới sinh viên Lào, Campuchia. Những nghĩa cử tốt đẹp ấy tiếp tục lan tỏa nét đẹp nghĩa tình của người dân Thành phố Hồ Chí Minh, tạo nền tảng để hoạt động đối ngoại nhân dân được duy trì thường xuyên, vun đắp quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa Việt Nam - Lào - Campuchia, vì sự phát triển và thịnh vượng của mỗi quốc gia.