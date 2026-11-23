Hàng hóa của Thanh Hóa hiện diện trên kệ các siêu thị, hệ thống bán lẻ hiện đại.

Khoảng cách từ tiềm năng đến kệ hàng hiện đại

Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 699 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về số lượng. Ngoài ra còn nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản vùng miền. Thời gian qua, các cơ sở đã chú trọng cải tiến mẫu mã, truy xuất nguồn gốc, từng bước chinh phục người tiêu dùng. Tính đến nay, toàn tỉnh có 21 DN, HTX và cơ sở sản xuất với hơn 50 dòng sản phẩm đã vào được các hệ thống phân phối lớn như WinCommerce, Central Retail, Saigon Co.op, AEON cùng nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch. Ngoài ra, 52 đơn vị với 90 dòng sản phẩm có năng lực cung ứng lớn đang sẵn sàng mở rộng quy mô đưa hàng vào các hệ thống phân phối trong và ngoài tỉnh.

Tuy nhiên, Thanh Hóa có nhiều “sản phẩm” mà chưa có nhiều “hàng hóa” đủ sức cạnh tranh trong kênh bán lẻ hiện đại. Theo ông Đỗ Văn Quân, Giám đốc khu vực miền Trung, Hệ thống Siêu thị The City: "Tỷ lệ hàng hóa Thanh Hóa vào được hệ thống này hiện mới đạt dưới 10%. Rào cản lớn nhất khiến nhiều hàng hóa địa phương khó trụ vững trên kệ hàng siêu thị là nguồn cung thiếu ổn định, sản xuất mang tính thời vụ, dẫn đến đứt gãy nguồn hàng chỉ sau thời gian ngắn. Bên cạnh đó, không ít cơ sở còn lúng túng khi phải đáp ứng đồng bộ khâu kiểm tra khắt khe ban đầu từ hồ sơ pháp lý, quy chuẩn chất lượng đến các điều kiện hợp tác thương mại dài hạn”, ông Quân cho biết.

Hiện nay, nhiều cơ sở sản xuất trong tỉnh còn hạn chế về quy mô cung ứng đều đặn, thậm chí một số sản phẩm OCOP đã hết thời hạn công nhận nhưng chưa được đánh giá lại. Cùng với đó, liên kết sản xuất - tiêu thụ còn đứt gãy, thiếu DN đầu tàu dẫn dắt chuỗi, thiếu vùng nguyên liệu tập trung và khâu thu gom; các HTX, cơ sở nhỏ sản xuất riêng lẻ, không đủ sản lượng lẫn hồ sơ truy xuất nguồn gốc để làm việc với nhà phân phối. Những hạn chế này đã phần nào thu hẹp cơ hội tiếp cận và hợp tác lâu dài với các hệ thống bán lẻ hiện đại.

Đồng bộ giải pháp khơi thông chuỗi cung ứng

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh Hóa phấn đấu trước Tết Nguyên đán có ít nhất 3 cơ sở mới đưa được hàng vào hệ thống phân phối và nâng lên 30 cơ sở trong giai đoạn 2026-2027. Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, ngay trong tháng 10/2026, Sở Công Thương đã phối hợp với các đơn vị thành lập Tổ hỗ trợ DN, HTX đưa hàng vào siêu thị, trung tâm thương mại; giao Trung tâm Xúc tiến Công Thương làm đầu mối thường trực tiếp nhận nhu cầu, công khai tiêu chí của từng hệ thống phân phối và phân công cán bộ trực tiếp hướng dẫn từng cơ sở hoàn thiện hồ sơ đến khi có kết quả. Sở cũng vận động 100% siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn bố trí khu vực trưng bày sản phẩm Thanh Hóa, áp dụng cơ chế chiết khấu, thanh toán phù hợp cho hàng OCOP. Đồng thời tăng cường tổ chức các hội nghị kết nối cung - cầu giữa nhà sản xuất với các hệ thống phân phối lớn như Co.opmart, Bách Hóa Xanh, The City, AEON Việt Nam... nhằm tháo gỡ từng vướng mắc trong đàm phán thương mại.

Bà Lê Thị Thùy Dung, Giám đốc Công ty CP Thủy Canh Phố (phường Đông Tiến) chia sẻ: “Các chương trình kết nối của Sở Công Thương đã tạo cầu nối gặp gỡ trực tiếp với bộ phận thu mua của các nhà phân phối lớn, mang lại hướng dẫn cụ thể từ quy chuẩn an toàn thực phẩm, bảo quản sau thu hoạch đến quy cách đóng gói và tiến độ giao hàng. Qua đó giúp DN định hình rõ tiêu chuẩn để chủ động nâng cấp sản phẩm và tự tin mở rộng quy mô hoạt động, đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị".

Đang khẩn trương hoàn tất thủ tục để có thể đưa hàng vào Siêu thị AEON MALL Thanh Hóa trong dịp cuối năm nay, bà Lê Thị Nga, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ sinh học Fuwa Biotech, cho biết: “Ngoài chất lượng, hệ thống AEON đặt ra yêu cầu rất rõ về truy xuất nguồn gốc, năng lực cung ứng và phải bảo đảm doanh thu tối thiểu. Với kinh nghiệm đã đưa sản phẩm vào AEON MALL Hà Nội cùng sự hỗ trợ tích cực từ Sở Công Thương, chúng tôi hoàn toàn tự tin sẽ đáp ứng các tiêu chí để sớm đưa sản phẩm vào siêu thị”.

Đồng hành cùng địa phương, bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Giám đốc cấp cao Khối Chiến lược Nguồn nhân lực, Thương hiệu và Nhà cung cấp, AEON Việt Nam khẳng định: “Tất cả DN tại Thanh Hóa sẽ được AEON hỗ trợ từ khâu hoàn thiện hồ sơ đến đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng khi đưa vào hệ thống”.

Trên thực tế, để vượt qua “cánh cửa” của các nhà bán lẻ hiện đại, sản phẩm không chỉ cần chất lượng tốt mà phải đáp ứng bộ tiêu chí khắt khe về hồ sơ pháp lý, an toàn thực phẩm, quy chuẩn đóng gói, năng lực cung ứng ổn định và các điều kiện chiết khấu thương mại. Ngay cả khi đã lên kệ, hàng hóa địa phương vẫn phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt về giá bán và sức mua. Do đó, ngoài sự hỗ trợ của tỉnh, mỗi DN cần phải chủ động chuẩn hóa từ gốc, bảo đảm chất lượng đồng nhất, sản lượng đủ lớn để duy trì nguồn hàng ổn định và mức giá cạnh tranh. Sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “sản xuất những gì mình có” sang “đáp ứng những gì thị trường cần” của chính DN sẽ là “chìa khóa” giúp hàng hóa Thanh Hóa mở rộng thị phần bền vững trong các chuỗi bán lẻ hiện đại.