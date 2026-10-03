Kết nối dữ liệu, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản

Siêu âm kiểm tra sức khỏe cho thai phụ ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế.

Hơn 3 năm nay, kể từ khi được bác sĩ chẩn đoán u nang buồng trứng, chị Dương Thị Bê, phường Kim Long thường xuyên đến Trung tâm Y tế Phú Xuân để khám và điều trị. Giữa tháng 8/2026, khi tái khám, khối u tiến triển nhanh và được chỉ định phẫu thuật nên chị quyết định đến Bệnh viện Trung ương Huế nhập viện.

Điều khiến chị Bê lo lắng khi chuyển sang cơ sở y tế khác là phải thực hiện lại nhiều xét nghiệm, siêu âm, chụp X-quang. Tuy nhiên, sau khi nhập tên và số căn cước công dân, các thông tin về bệnh lý, kết quả khám, chữa bệnh đã được cập nhật trên hệ thống. Thủ tục nhập viện vì thế được rút ngắn đáng kể. “Chỉ mất vài phút thực hiện, tôi đã hoàn tất thủ tục nhập viện và chuyển về khoa để chờ ngày phẫu thuật, rất tiện lợi và nhanh chóng”, chị Bê chia sẻ.

Câu chuyện trên cho thấy, kết nối dữ liệu không chỉ là yêu cầu trong quản lý mà tác động trực tiếp đến trải nghiệm của người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế. Đặc biệt, đối với lĩnh vực SKSS, việc lưu trữ và khai thác xuyên suốt các thông tin về khám thai, khám phụ khoa, sinh đẻ và các vấn đề liên quan có ý nghĩa quan trọng trong theo dõi sức khỏe lâu dài của phụ nữ và trẻ em.

Theo bác sĩ Trần Tấn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Xuân, để nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý sức khỏe bà mẹ, trẻ em, công tác này cần được triển khai đồng bộ tại các cơ sở khám, chữa bệnh; đồng thời tăng cường liên thông dữ liệu giữa các phần mềm quản lý bệnh viện. Việc ứng dụng thiết bị quét căn cước công dân cũng cần được đẩy mạnh nhằm tự động cập nhật thông tin, giảm thao tác nhập liệu thủ công, hạn chế sai sót và tạo thuận lợi hơn cho người dân khi sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Để hỗ trợ đội ngũ nhân viên y tế vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa phải cập nhật, rà soát và hoàn thiện dữ liệu, mới đây, Sở Y tế TP. Huế phối hợp với Cục Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế tổ chức lớp tập huấn hỗ trợ kỹ thuật về liên thông, làm giàu và làm sạch dữ liệu trên Hệ thống thông tin lĩnh vực SKSS/sức khỏe bà mẹ - trẻ em. Hoạt động này nhằm tháo gỡ những khó khăn về kỹ thuật, chuẩn hóa quy trình và đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu chuyên ngành.

Theo báo cáo từ Sở Y tế, tính đến đầu tháng 9/2026, toàn thành phố có 133/156 tài khoản kết nối thành công, đạt 85,26%. Công tác làm giàu dữ liệu ở mảng khám thai, tương ứng 4.132/4.362 hồ sơ; tỷ lệ ở mảng khám phụ khoa đạt 80,1%. Đối với dữ liệu được làm sạch đạt chuẩn chuyên môn, sổ khám thai đạt 85,03%, khám phụ khoa 64,62% và sinh đẻ 69,62%. Con số này cho thấy, dữ liệu SKSS đang từng bước được chuẩn hóa, tạo nền tảng hình thành kho dữ liệu có giá trị phục vụ cả công tác quản lý và chuyên môn.

Theo ThS.BSCKII Hoàng Trọng Quý, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Huế, để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngành y tế đang đốc thúc các cơ sở y tế tiếp tục rà soát, bổ sung và làm sạch dữ liệu, đồng thời khắc phục những điểm chưa đồng bộ trong quá trình kết nối, trong đó có việc thực hiện Chiến dịch 90 ngày của thành phố nhằm làm sạch, chuẩn hóa 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế, hướng tới đồng bộ với cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30/9/2026. Hoạt động này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.