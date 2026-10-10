Kết nối dữ liệu, mở rộng tiện ích cho người dân

Dữ liệu phục vụ trực tiếp đời sống

Theo báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ chế phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp xã, tổ chức và doanh nghiệp đã được thiết lập để thực hiện định danh, xác thực điện tử; kết nối, chia sẻ, đối chiếu và tái sử dụng dữ liệu. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trở thành nguồn đối chiếu quan trọng, giúp thông tin trong từng lĩnh vực được gắn với đúng người, đúng hồ sơ.

Cán bộ Công an hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID.

Hiệu quả dễ nhận thấy ở lĩnh vực khám, chữa bệnh, đó là toàn bộ 673 cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đã triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước, căn cước công dân gắn chíp, đáp ứng việc tra cứu thông tin thẻ bằng số định danh cá nhân. Từ đầu năm 2026 đến nay, đã có 4.284.679 lượt tra cứu thành công, đạt tỷ lệ 92,3%.

Với người dân, tiện ích của kết nối dữ liệu thể hiện ngay từ khâu tiếp nhận khám bệnh khi thông tin bảo hiểm được tra cứu từ căn cước, tạo thuận lợi trong xác định quyền lợi của người tham gia. Với cơ sở y tế, dữ liệu được đối chiếu giúp nhận diện chính xác người bệnh, hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết chế độ bảo hiểm y tế. Để có được kết quả trên, thông tin của 3.411.565 người trong cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 99,96%.

Tỉnh Thanh Hóa đã tích hợp 1.791.286 thẻ bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe điện tử.

Cùng với tra cứu bằng căn cước, các giấy tờ phục vụ chăm sóc sức khỏe cũng từng bước được tích hợp trên VNeID. Tỉnh Thanh Hóa đã tích hợp 1.791.286 thẻ bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe điện tử; 35.692 giấy chuyển tuyến và 63.530 giấy hẹn khám lại. Những thông tin vốn được sử dụng tại từng khâu trong quá trình khám, chữa bệnh đang được đưa lên môi trường số, tạo thuận lợi cho người dân và từng bước giảm sự phụ thuộc vào giấy tờ mang theo.

Sự liên thông dữ liệu cũng mở rộng sang lĩnh vực giao thông. Trong 42 cơ sở đủ điều kiện khám, cấp giấy khám sức khỏe lái xe, đã có 41 cơ sở thực hiện liên thông dữ liệu. Từ đầu năm 2026 đến nay, các cơ sở này đã liên thông 82.823 giấy khám sức khỏe lên hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, phục vụ dịch vụ công cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Trong hoạt động đi lại, định danh và xác thực điện tử đang mở thêm lựa chọn cho người dân. Tại Cảng hàng không Thọ Xuân, trong tháng 9/2026, có 18.333 lượt hành khách qua cửa an ninh tự động bằng giải pháp sinh trắc học, chiếm 49,1% số hành khách đủ điều kiện. Đây là một minh chứng cho thấy thông tin định danh đang được khai thác trong những hoạt động đòi hỏi độ chính xác cao về xác thực người sử dụng.

Mở rộng kết nối, nâng chất lượng dữ liệu

Trong lĩnh vực giáo dục, các cơ sở trên địa bàn đã đối chiếu, xác thực thành công 60.439 hồ sơ cán bộ và 927.775 hồ sơ học sinh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, 755.654 trong tổng số 761.592 học bạ số đã được phát hành thành công trên Cổng học bạ số của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đạt 99,2%.

Đến ngày 3/10/2026, toàn tỉnh Thanh Hoá đã đồng bộ hơn 1,44 triệu thửa đất lên phần mềm VNPT iLIS.

Ở lĩnh vực thuế, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành rà soát, chuẩn hóa 2.337.053 mã số thuế cá nhân. Thông tin người đại diện theo pháp luật của 23.145 trường hợp doanh nghiệp liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh đã được chuẩn hóa khớp đúng. Với nhóm doanh nghiệp không liên thông, 5.315 trong tổng số 5.316 trường hợp đã khớp đúng.

Đối với đất đai, đến ngày 3/10/2026, toàn tỉnh đã đồng bộ hơn 1,44 triệu thửa đất lên phần mềm VNPT iLIS; trong đó hơn 1,34 triệu thửa đã được làm sạch dữ liệu, đạt 93,01%. Chuẩn hóa thông tin đất đai, đối chiếu với dữ liệu dân cư là bước quan trọng để xác định đúng thông tin người sử dụng đất, nâng chất lượng hồ sơ và tạo nền tảng khai thác dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tại Cảng hàng không Thọ Xuân, trong tháng 9/2026, có 18.333 lượt hành khách qua cửa an ninh tự động bằng giải pháp sinh trắc học, chiếm 49,1% số hành khách đủ điều kiện.

Những con số trên cho thấy dữ liệu dân cư đang dần được chuyển từ nguồn thông tin phục vụ quản lý sang nguồn dữ liệu được khai thác trực tiếp trong đời sống. Từ khám, chữa bệnh, giáo dục, thuế, đất đai đến giao thông, hàng không, việc kết nối và xác thực dữ liệu đang tạo ra những thay đổi cụ thể trong quy trình giải quyết công việc.

Tuy nhiên, kết nối được hệ thống mới là một bước, dữ liệu phải tiếp tục được hoàn thiện, cập nhật và bảo đảm tính chính xác trong quá trình vận hành. Tỷ lệ tra cứu bảo hiểm y tế thành công chưa đạt 100%; dữ liệu đất đai vẫn còn hơn 101.000 thửa chưa hoàn thành làm sạch. Trong lĩnh vực thuế, tình trạng không liên hệ được với người nộp thuế, thông tin sai hoặc thiếu chưa được bổ sung vẫn là những vấn đề cần tiếp tục xử lý.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” vì thế cần được duy trì thường xuyên. Thông tin thay đổi phải được cập nhật; hồ sơ chưa khớp đúng cần được xác minh, điều chỉnh; những trường hợp chưa khai thác được tiện ích cần có sự phối hợp xử lý. Cùng với đó, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử, kiểm tra thông tin và phản ánh sai lệch sẽ góp phần hoàn thiện dữ liệu ngay trong quá trình sử dụng.

Từ một lượt tra cứu bảo hiểm y tế, một giấy khám sức khỏe được liên thông đến một hồ sơ học sinh được xác thực, hiệu quả của kết nối dữ liệu đang được thể hiện bằng những công việc cụ thể tại Thanh Hóa. Khi dữ liệu liên ngành được khai thác thông suốt, các tiện ích định danh điện tử ngày càng thuận tiện và dễ sử dụng, người dân sẽ cảm nhận rõ hơn giá trị của chuyển đổi số qua chính những thủ tục được giải quyết mỗi ngày.