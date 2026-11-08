Kết nối dữ liệu – chìa khóa điều hành giao thông thông minh

Chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao, có tài năng đặc biệt (nhân tài) vào làm việc của TP Hồ Chí Minh những năm qua đã đạt kết quả bước đầu. Trong đó nhiều chuyên gia, nhà khoa học được thu hút đã và đang có những đóng góp đáng kể đối với thành phố. Vì vậy, mục tiêu thành phố đặt ra là đến năm 2030 sẽ thu hút ít nhất 10% nhân tài vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị Nhà nước trong tổng số nhân sự tuyển dụng mới.…