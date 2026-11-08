Kết nối dữ liệu – chìa khóa điều hành giao thông thông minh
Xây dựng cơ sở dữ liệu giao thông quốc gia không chỉ đòi hỏi thu thập thông tin đầy đủ mà còn cần bảo đảm khả năng kết nối, liên thông giữa các hệ thống. Đây là điều kiện quan trọng để khai thác hiệu quả dữ liệu, nâng cao năng lực dự báo và chuyển từ quản lý giao thông bị động sang điều hành chủ động. Về vấn đề này, phóng viên có cuộc trao đổi với PGS. TS. Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ket-noi-du-lieu-chia-khoa-dieu-hanh-giao-thong-thong-minh-246261108115829019.htm