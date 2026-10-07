Kết nối dữ liệu bệnh án điện tử nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh

Từ bệnh án giấy đến dữ liệu y tế số

Theo Bộ Y tế, đến tháng 9/2026, toàn quốc đã có 1.265 cơ sở y tế triển khai bệnh án điện tử. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi từ hồ sơ bệnh án giấy sang môi trường số, đồng thời tạo nền tảng để hình thành hệ sinh thái dữ liệu y tế ngày càng đồng bộ, liên thông.

Triển khai bệnh án điện tử là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy lộ trình chuyển đổi số, hướng tới xây dựng bệnh viện thông minh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ảnh: TTXVN phát

Trong hoạt động khám, chữa bệnh, hồ sơ bệnh án là nơi lưu giữ một lượng lớn thông tin liên quan đến quá trình chăm sóc sức khỏe của người bệnh, từ thông tin hành chính, tiền sử bệnh, kết quả khám, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đến quá trình điều trị và sử dụng thuốc.

Khi được số hóa, những thông tin này không chỉ được lưu trữ thuận tiện hơn mà còn có khả năng được khai thác, chia sẻ và sử dụng hiệu quả hơn trong quá trình khám, chữa bệnh. Bác sĩ có thể tiếp cận thông tin cần thiết nhanh chóng; cơ sở y tế từng bước giảm sự phụ thuộc vào hồ sơ giấy; việc tra cứu, lưu trữ và quản lý thông tin người bệnh cũng thuận lợi hơn.

Quan trọng hơn, bệnh án điện tử không chỉ là câu chuyện thay một tập hồ sơ giấy bằng một hồ sơ trên máy tính. Khi dữ liệu được chuẩn hóa và kết nối, đây sẽ trở thành một nguồn dữ liệu quan trọng trong quá trình xây dựng hạ tầng số của ngành Y tế.

Theo lộ trình được đặt ra, việc triển khai bệnh án điện tử đang được đẩy nhanh, hướng tới mục tiêu các cơ sở khám, chữa bệnh hoàn thành triển khai theo quy định, tiến tới giảm và thay thế việc sử dụng hồ sơ bệnh án giấy trong hoạt động chuyên môn.

Đây cũng là bước chuyển từ số hóa quy trình sang khai thác giá trị của dữ liệu, một yêu cầu quan trọng của quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Kết nối dữ liệu, nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh BHYT

Đối với lĩnh vực BHXH, BHYT, quá trình số hóa dữ liệu y tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hoạt động khám, chữa bệnh BHYT phát sinh khối lượng dữ liệu rất lớn, liên quan đến người bệnh, cơ sở khám chữa bệnh, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế và chi phí khám, chữa bệnh.

Khi dữ liệu được chuẩn hóa, cập nhật và kết nối trên môi trường số, các cơ quan quản lý có thêm điều kiện để khai thác thông tin phục vụ quản lý, theo dõi và giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Đây là một trong những nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý quỹ BHYT, đồng thời góp phần bảo đảm quyền lợi của người tham gia.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu cũng giúp hạn chế tình trạng thông tin bị phân tán tại nhiều hệ thống, giảm các khâu nhập liệu thủ công và tạo điều kiện để các bên liên quan sử dụng dữ liệu thống nhất, chính xác hơn.

Với người tham gia BHYT, giá trị của chuyển đổi số cuối cùng không chỉ nằm ở những hệ thống công nghệ phía sau, mà được thể hiện ở những tiện ích cụ thể trong quá trình sử dụng dịch vụ. Khi thông tin được số hóa và liên thông tốt hơn, người dân có thể từng bước được hưởng các dịch vụ y tế thuận tiện, minh bạch và hiệu quả hơn.

Từ góc độ này, bệnh án điện tử là một mắt xích quan trọng trong quá trình hình thành hệ sinh thái dữ liệu y tế số, trong đó dữ liệu được tạo ra tại cơ sở khám, chữa bệnh có thể trở thành nguồn thông tin phục vụ nhiều hoạt động quản lý, chuyên môn và cung cấp dịch vụ.

Việc 1.265 cơ sở y tế triển khai bệnh án điện tử cho thấy quá trình chuyển đổi số trong y tế đang tiếp tục được mở rộng về quy mô. Tuy nhiên, để dữ liệu thực sự phát huy giá trị, bên cạnh việc triển khai các hệ thống, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin, tăng khả năng kết nối, liên thông giữa các hệ thống và nâng cao chất lượng dữ liệu ngay từ nơi phát sinh.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với quá trình chuyển đổi số toàn diện đang được BHXH Việt Nam đẩy mạnh, trong đó dữ liệu được xác định là một trong những nền tảng quan trọng để đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Từ những hồ sơ bệnh án được số hóa tại từng cơ sở y tế đến hệ thống dữ liệu được kết nối, liên thông trên phạm vi rộng, chuyển đổi số trong y tế đang từng bước thay đổi cách thức quản lý và cung cấp dịch vụ. Khi các nguồn dữ liệu ngày càng được kết nối chặt chẽ, giá trị mang lại không chỉ nằm ở việc giảm giấy tờ, rút ngắn quy trình, mà quan trọng hơn là tạo ra một nền tảng dữ liệu thống nhất, phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và thực hiện chính sách BHYT.