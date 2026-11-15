Kết nối dữ liệu ADN, mở thêm hy vọng tìm lại tên cho liệt sĩ
Việc lấy mẫu hài cốt, thu nhận ADN thân nhân và bổ sung hồ sơ đang mở thêm cơ hội xác định danh tính liệt sĩ. Tuy nhiên, để những dữ liệu ấy thực sự giúp các gia đình tìm lại người thân, khâu lưu giữ, kết nối và đối chiếu cần được tổ chức ra sao? Phóng viên đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam,Bộ Quốc phòng xung quanh vấn đề này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ket-noi-du-lieu-adn-mo-them-hy-vong-tim-lai-ten-cho-liet-si-246261115103538677.htm