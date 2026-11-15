Kết nối dữ liệu ADN, mở thêm hy vọng tìm lại tên cho liệt sĩ

Việc người bệnh dù thuộc nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng vẫn phải tự chi trả một số khoản đang khiến không ít người băn khoăn. Thực tế, mức hưởng BHYT được xác định trên cơ sở phạm vi, điều kiện và tỷ lệ thanh toán theo quy định, chứ không đồng nghĩa với việc quỹ BHYT chi trả toàn bộ chi phí điều trị. Hiểu đúng quyền lợi sẽ giúp người tham gia BHYT chủ động hơn trong quá trình KCB và lựa chọn dịch vụ y tế phù hợp.