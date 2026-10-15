Kết nối du lịch, thương mại để mở rộng đầu ra cho hàng Việt

Phát triển du lịch gắn với thương mại

Tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát triển các mô hình du lịch mua sắm hiện đại, mở rộng kênh tiêu thụ hàng Việt Nam và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, hướng tới phát triển các mô hình du lịch mua sắm hiện đại, mở rộng kênh tiêu thụ hàng Việt Nam, nâng cao chất lượng trải nghiệm và bảo vệ quyền lợi khách du lịch. Ảnh: Bảo Trung

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, phát triển du lịch gắn với thương mại sẽ mở rộng không gian tiêu thụ hàng hóa, gia tăng chi tiêu của du khách và phát huy giá trị sản phẩm Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để đặc sản vùng miền, sản phẩm làng nghề tiếp cận rộng rãi hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Bảo Trung

Định hướng này phù hợp với chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời thúc đẩy các mô hình mua sắm kết hợp trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và bản sắc địa phương.

Đáng chú ý, ngày 25/9/2026, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2412/QĐ-BCT phê duyệt Đề án “Phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đề án định hướng phát triển ba mô hình gồm làng outlet cao cấp kết hợp mua sắm và du lịch; trung tâm outlet tại đô thị hoặc khu vực ngoại vi; outlet tích hợp trong các tổ hợp đa chức năng.

Giai đoạn 2026-2030, các mô hình này được định hướng thí điểm tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Phú Quốc, tạo thêm không gian kết nối hoạt động thương mại với các điểm đến du lịch.

Mở rộng kênh phân phối, bảo vệ quyền lợi du khách

Theo Bản ghi nhớ, hai cơ quan sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển các mô hình mua sắm hiện đại; kết nối hoạt động quảng bá, truyền thông, kích cầu tiêu dùng với sự kiện du lịch, tuần lễ mua sắm và chương trình khuyến mại tập trung.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Bảo Trung

Trọng tâm là thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam, sản phẩm làng nghề, sản phẩm công nghiệp văn hóa, đặc sản vùng miền và quà tặng du lịch. Hai bên cũng nghiên cứu hình thành các điểm giới thiệu hàng Việt tại khu, điểm du lịch trọng điểm, đồng thời xây dựng danh mục cơ sở mua sắm uy tín phục vụ du khách.

Việc kết nối doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển với trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở sản xuất và điểm bán hàng sẽ tạo điều kiện để sản phẩm Việt Nam tiếp cận trực tiếp với khách du lịch, mở rộng đầu ra và nâng cao hiệu quả phân phối.

Hợp tác giữa hai cơ quan được kỳ vọng góp phần đưa du lịch mua sắm trở thành sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tạo động lực tiêu thụ hàng Việt Nam. Ảnh: Bảo Trung

Hai bên cũng phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng nền tảng số, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích thông minh; chia sẻ thông tin về nhu cầu thị trường để cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Công tác truy xuất nguồn gốc được chú trọng nhằm minh bạch thông tin hàng hóa, củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Bên cạnh phát triển thị trường, Bản ghi nhớ đặt mục tiêu tăng cường bảo vệ quyền lợi khách du lịch. Hai cơ quan sẽ phối hợp tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền các phản ánh liên quan đến hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, gian lận thương mại, vi phạm về giá, chất lượng, đo lường, an toàn thực phẩm và quyền lợi người tiêu dùng tại các điểm du lịch.

Đáng chú ý, thông tin phản ánh từ ứng dụng “Du lịch Việt Nam – Vietnam Travel” và các hệ thống liên quan sẽ được kết nối với đầu mối xử lý của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Qua đó, các cơ quan chức năng có cơ sở phối hợp cảnh báo cơ sở kinh doanh vi phạm, đồng thời hướng dẫn du khách lựa chọn địa chỉ mua sắm uy tín.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong bối cảnh ngành Du lịch đặt mục tiêu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế và 160 triệu lượt khách nội địa vào năm 2030, việc nâng cao mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị kinh tế từ mỗi lượt khách có ý nghĩa quan trọng.

Hợp tác giữa hai cơ quan được kỳ vọng góp phần đưa du lịch mua sắm trở thành sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tạo động lực tiêu thụ hàng Việt Nam, đồng thời xây dựng môi trường mua sắm minh bạch, an toàn và nâng cao sức hấp dẫn của các điểm đến Việt Nam.