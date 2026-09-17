Kết nối du lịch, thương mại Đà Nẵng tại Thái Lan

Bánh dừa nướng Quý Thu - sản phẩm OCOP 5 sao của thành phố Đà Nẵng được quảng bá, giới thiệu tại sự kiện. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp.

Sự kiện do Bộ Công Thương và Tập đoàn Central Group, Central Retail phối hợp tổ chức. Đây là năm thứ 8 sự kiện được tổ chức ở Thái Lan.

Tại sự kiện, 5 điểm đến được lựa chọn quảng bá, giới thiệu đến các doanh nghiệp, đối tác, du khách quốc tế cùng người dân Thái Lan gồm: Lào Cai (Sa Pa), Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và An Giang (Phú Quốc).

Bên cạnh giới thiệu điểm đến, sự kiện năm nay quy tụ hơn 60 doanh nghiệp Việt Nam tham gia trưng bày các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ du lịch. Trong đó, nổi bật là những mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu sản lượng lớn,

Đặc biệt, các mặt hàng mang đậm bản sắc vùng miền, OCOP của Việt Nam như: bánh dừa nướng (Đà Nẵng), nước mắm (Phú Quốc), trà (Thái Nguyên), cà phê (Buôn Ma Thuột) đồ thủ công mỹ nghệ… thu hút đông đảo du khách tham quan và kết nối với các đối tác.

Theo Ban tổ chức, đây là năm đầu tiên sản phẩm OCOP Việt Nam được đưa vào khu vực triển lãm, giới thiệu nhóm hàng nhãn riêng Viet Gems của Central Retail.

Các sản phẩm đặc sản vùng miền, đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, với nhiều tiềm năng xuất khẩu sang Thái Lan, thông qua chuỗi siêu thị Tops của Central Retail tại Thái Lan.

Trong khuôn khổ sự kiện, Bộ Công Thương phối hợp Central Retail Việt Nam tổ chức chương trình kết nối giao thương, tạo cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp nội địa và đội ngũ thu mua thuộc hệ thống bán lẻ Central Group.

Qua đó, giúp các đơn vị sản xuất trong nước nắm bắt thực chất các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và quy cách bao bì trên kênh phân phối hiện đại; từ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng đường xuất khẩu sang thị trường khu vực.