Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung vào việc xúc tiến nối lại đường bay thẳng Incheon - Liên Khương, kết nối doanh nghiệp du lịch và mở rộng đầu ra cho nông sản Lâm Đồng tại Hàn Quốc.

Một đường bay thẳng sẽ giúp du khách Hàn Quốc đến Đà Lạt và khám phá Lâm Đồng thuận tiện hơn. Kết nối giữa các hãng lữ hành hai nước cũng mở thêm cơ hội giới thiệu những chuyến đi gắn với nghỉ dưỡng, thiên nhiên và trải nghiệm tại các vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Đối với các mặt hàng chủ lực của Lâm Đồng như cà phê, chè, rau củ quả và hoa, việc tăng cường kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh với các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối tại Hàn Quốc được xem là hướng đi thiết thực nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cùng với đó, việc đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật của thị trường nhập khẩu sẽ góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và giá trị nông sản địa phương.

Thông qua các hoạt động kết nối, hợp tác này, tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng vừa thu hút thêm du khách Hàn Quốc, vừa mở rộng đầu ra, từng bước xây dựng thị trường tiêu thụ ổn định cho nông sản của tỉnh.