Kết nối du lịch - đánh thức giá trị di sản, tạo tầm vóc riêng cho Hải Phòng

Tham dự sự kiện có Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ VHTTDL Hà Văn Siêu; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng; đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các sở, ban ngành, doanh nghiệp lữ hành các tỉnh, thành phố; đại diện các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn; các KOL, KOC về du lịch.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại sự kiện, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ VHTTDL Hà Văn Siêu cho rằng, Hải Phòng có điểm khác biệt, lợi thế cạnh tranh nổi bật, đó là sự hội tụ hài hoà giữa tài nguyên biển đảo, hệ thống di sản văn hoá và bản sắc đô thị cảng. Cùng với kiến trúc, ẩm thực và đời sống đặc sắc của người dân, Hải Phòng có đầy đủ các điều kiện để phát triển hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao. Những kết quả về tăng trưởng số lượng khách, doanh thu thời gian qua cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của du lịch Hải Phòng.

Về xúc tiến, quảng bá, Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu nhấn mạnh cần xác định rõ thị trường mục tiêu, ưu tiên phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao, lưu trú dài ngày; tăng cường hợp tác với hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác quốc tế. Hoạt động xúc tiến không chỉ dừng ở quảng bá hình ảnh mà còn cần hướng tới thiết lập quan hệ đối tác, mở rộng thị trường và chuyển hóa thành dòng khách cụ thể.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cùng các đại biểu tham dự Hội nghị

Bên cạnh đó, phát triển du lịch phải gắn chặt với bảo tồn tài nguyên, di sản và bảo vệ môi trường; chú trọng kiểm soát sức chứa, bảo vệ hệ sinh thái biển đảo và đa dạng sinh học. Thành phố cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quảng bá, quản lý điểm đến, dự báo thị trường và nâng cao trải nghiệm du khách.

Đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng đề nghị Hải Phòng quan tâm thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thúc đẩy hợp tác công – tư, phát triển cơ sở lưu trú và sản phẩm du lịch mới; đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, có kỹ năng và ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu phục vụ khách quốc tế.

Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu khẳng định sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Hải Phòng trong nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá trong nước và quốc tế, kết nối doanh nghiệp, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực quản trị điểm đến.

Hải Phòng - điểm đến du lịch thân thiện và mến khách

Hải Phòng là thành phố có vị trí chiến lược ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, là cửa ngõ ra biển của miền Bắc, có hệ thống giao thông đồng bộ với đầy đủ 5 loại hình: đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và đường hàng không.

Thành phố sở hữu tài nguyên du lịch đa dạng và độc đáo. Đó chính là nền tảng để Hải Phòng định vị thương hiệu điểm đến “Thành phố biển, miền di sản, điểm đến bốn mùa”.

Toàn cảnh Hội nghị

Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng

Năm 2026, dự kiến thành phố đón 17,187 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 1,8 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 20.582 tỉ đồng. Nhiều sản phẩm mới, không gian du lịch mới, các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn đã được hình thành, từng bước khẳng định sức hấp dẫn của Hải Phòng trong bản đồ du lịch cả nước.

Hội nghị xúc tiến, quảng bá và kết nối phát triển du lịch Hải Phòng là dịp để Hải Phòng giới thiệu về hình ảnh một điểm đến “ấn tượng”, với những sản phẩm du lịch mới, những sự kiện nổi bật năm 2026.

Hoàng hôn trên vịnh Lan Hạ, Cát Bà

Đây cũng là dịp để các địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển, hàng không cùng gặp gỡ, trao đổi, ký kết hợp tác, xây dựng những chương trình du lịch liên kết, những chuỗi sản phẩm có sức cạnh tranh, tạo thêm nhiều dòng khách đến với Hải Phòng và cả nước.

Đưa du lịch vươn tầm quốc tế

Mục tiêu đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, TP. Hải Phòng xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tập trung nguồn lực phát triển để thu hút trên 25 triệu lượt khách. Trong đó phấn đấu đón 3 triệu lượt khách quốc tế; đặt trọng tâm vào thị trường khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày; tổng doanh thu du lịch đạt 50.000 tỉ đồng, đóng góp trên 5% GRDP của thành phố.

Năm 2026, Hải Phòng lựa chọn chủ đề quảng bá du lịch “Ấn tượng Hải Phòng – Amazing Hải Phòng: Thành phố biển, miền di sản, điểm đến bốn mùa”, tiếp nối thành công từ các hội nghị xúc tiến du lịch trước đó. Thông qua chủ đề này, thành phố kỳ vọng lan tỏa hình ảnh một đô thị năng động, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, đồng thời làm nổi bật lợi thế về biển, đảo, cảnh quan thiên nhiên và hệ thống di sản văn hóa đặc sắc.

Phó Chủ tịch TP. Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh, lợi thế nổi bật của thành phố nằm ở chiều sâu văn hóa, lịch sử, tâm linh, hệ thống làng nghề và những giá trị văn minh sông Hồng. Từ Cát Bà, vịnh Lan Hạ, Đồ Sơn, Bạch Đằng Giang đến các di tích nổi tiếng như Côn Sơn - Kiếp Bạc, Văn miếu Mao Điền cùng hệ thống di tích, lễ hội và làng nghề truyền thống, Hải Phòng sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, giàu bản sắc.

Những giá trị này vừa tạo nên lợi thế cạnh tranh riêng cho du lịch thành phố, vừa đặt ra yêu cầu bảo tồn nghiêm túc và khai thác có trách nhiệm, bảo đảm hài hòa giữa phát triển du lịch với gìn giữ di sản.

Hải Phòng có điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Ảnh: HP

Năm 2025, du lịch thành phố đón khoảng 14,4 triệu lượt khách, doanh thu đạt 15.100 tỉ đồng. Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu đón 17,187 triệu lượt khách, đạt doanh thu 20.582 tỉ đồng.

Đến năm 2030, Hải Phòng phấn đấu đón trên 25 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu 50.000 tỉ đồng, đóng góp trên 5% GRDP; có trên 25.000 phòng lưu trú và tạo việc làm cho khoảng 80.000 lao động.

Đến năm 2045, du lịch phấn đấu đóng góp trên 10% GRDP, đón 7 triệu lượt khách quốc tế, đưa Hải Phòng vào nhóm trung tâm du lịch biển đảo và di sản hàng đầu châu Á.

Khu di tích đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc

Trong bối cảnh đó, Hội nghị xúc tiến, quảng bá và kết nối phát triển du lịch Hải Phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cầu nối để các cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường.

Qua đó, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tăng cường liên kết vùng, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Hải Phòng.

Cát Bà, Hải Phòng

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng cho rằng, thành phố cần rà soát, đánh giá toàn diện tiềm năng, lợi thế và thực trạng khai thác các sản phẩm du lịch hiện có. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp phát huy hiệu quả giá trị tài nguyên, gia tăng sức hấp dẫn cho các điểm đến, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách.

Lễ kí kết hợp tác du lịch giữa Hải Phòng với các tỉnh, thành phố Hưng Yên, Bắc Ninh

Bên cạnh đó, Hải Phòng cần đẩy mạnh liên kết du lịch với các địa phương, chú trọng kết nối các tuyến du lịch di sản, văn hóa, tâm linh; mở rộng mạng lưới giao thông hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy.

Thành phố cũng cần tăng cường xúc tiến, quảng bá, mở rộng thị trường khách trong nước và quốc tế, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Hội nghị kết nối phát triển du lịch Hải Phòng được kỳ vọng trở thành cầu nối hợp tác giữa chính quyền, doanh nghiệp lữ hành, hàng không và các đơn vị dịch vụ du lịch trên cả nước, mở ra những cơ hội liên kết và phát triển thị trường.

Các đơn vị lữ hành tại một số tỉnh, thành cùng cam kết hợp tác

Hội nghị là diễn đàn thúc đẩy liên kết vùng, quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng của Hải Phòng, từ khám phá di sản thiên nhiên thế giới Cát Bà, trải nghiệm foodtour đến nghỉ dưỡng và thể thao cao cấp. Sự kiện cũng mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh, góp phần khẳng định vị thế Hải Phòng là điểm đến năng động, thân thiện và đầu mối kết nối du lịch liên vùng bền vững.