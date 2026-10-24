Kết nối du lịch Bắc Kinh-Quảng Tây-Hà Nội: Ba điểm đến, một hành trình

Bắc Kinh, Quảng Tây và Hà Nội - ba điểm đến mang những sắc màu riêng, cùng hội tụ chiều sâu văn hóa và lịch sử lâu đời. Nếu Bắc Kinh gây ấn tượng với di sản hoàng gia, Quảng Tây hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và bản sắc văn hóa đa dạng, Hà Nội níu chân du khách bằng vẻ cổ kính, thanh lịch, giao hòa giữa truyền thống và hiện đại. Kết nối ba điểm đến mở ra hành trình khám phá đa sắc màu, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, thắt chặt sự gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc.

Phát biểu mở đầu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội Trương Đức Sơn nhấn mạnh, Chương trình giới thiệu văn hóa và du lịch Bắc Kinh-Quảng Tây-Hà Nội là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027”, đồng thời cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường giao lưu nhân văn.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội Trương Đức Sơn phát biểu mở đầu. (Nguồn: Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội)

Ông cho biết, những chính sách thuận lợi về đi lại, cùng hệ thống giao thông ngày càng được cải thiện, đang tạo thêm động lực cho hợp tác du lịch song phương. Trong đó, Trung Quốc kéo dài thời gian lưu trú theo diện miễn thị thực quá cảnh lên 240 giờ, áp dụng tại 24 tỉnh; Việt Nam cũng thí điểm miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc đi theo đoàn đến Khánh Hòa, với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày.

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội, chương trình kết hợp quảng bá văn hóa, du lịch Bắc Kinh với bề dày lịch sử và Quảng Tây giàu bản sắc dân tộc Choang, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc. Việc tổ chức tại thủ đô Hà Nội nhằm thúc đẩy hợp tác giữa ba địa phương Hà Nội, Bắc Kinh và Quảng Tây, phát triển các tuyến du lịch xuyên biên giới và tạo thuận lợi cho du khách hai chiều.

Ông khẳng định, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối thông qua các hoạt động triển lãm, giao lưu văn hóa, trải nghiệm di sản và biểu diễn nghệ thuật, góp phần đưa văn hóa Trung Quốc đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Phó Trưởng phòng Nghệ thuật Cục Văn hóa và Du lịch Bắc Kinh Dương Manh chia sẻ điểm sáng trong du lịch Việt-Trung. (Nguồn: Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội)

Tiếp nối, Phó Trưởng phòng Nghệ thuật Cục Văn hóa và Du lịch Bắc Kinh Dương Manh nhấn mạnh, Quảng Tây là cầu nối quan trọng giữa Trung Quốc và ASEAN, sở hữu lợi thế địa lý giáp Việt Nam cả trên đất liền và trên biển, cùng tài nguyên thiên nhiên phong phú và nền tảng văn hóa lâu đời.

“Chương trình lần này không chỉ giới thiệu tài nguyên văn hóa và du lịch của Bắc Kinh và Quảng Tây, mà còn là lời mời chân thành hai địa phương gửi tới bạn bè Việt Nam”, Phó Trưởng phòng Nghệ thuật Cục Văn hoá và Du lịch Bắc Kinh chia sẻ.

Theo ông, giao lưu văn hóa và du lịch giữa Quảng Tây và Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, lượng khách Việt Nam lưu trú tại Quảng Tây tăng 81% so với cùng kỳ năm trước, đưa Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thị trường nguồn khách quốc tế lớn nhất của địa phương này.

Về phần mình, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai cho rằng, với quan hệ hữu nghị truyền thống và nhiều nét tương đồng về văn hóa, lịch sử, Việt Nam và Trung Quốc có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác du lịch.

Phó Cục trưởng cho biết, mỗi năm có khoảng 7-8 triệu lượt khách Việt Nam đến Trung Quốc và khoảng 5 triệu lượt khách Trung Quốc đến Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 4 triệu lượt khách Trung Quốc.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai phát biểu tại chương trình. (Nguồn: Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội)

Những con số này cho thấy tiềm năng trao đổi khách giữa hai nước, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục tạo thuận lợi cho đi lại, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường hợp tác thực chất.

Đánh giá cao ý tưởng kết nối ba điểm đến, bà cho rằng Bắc Kinh, Quảng Tây và Hà Nội đều có chiều sâu văn hóa, lịch sử cùng sức hấp dẫn riêng. Nếu Bắc Kinh nổi bật với di sản hoàng gia và văn hóa Trung Hoa, Quảng Tây thu hút bởi cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa đa dạng, thì Hà Nội mang nét cổ kính, thanh lịch, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Việc kết nối ba địa phương sẽ góp phần đa dạng hóa trải nghiệm du lịch, giúp người dân hai nước hiểu hơn về văn hóa và đời sống của nhau.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị của Bắc Kinh và Quảng Tây tổ chức trưng bày sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và nhiều hoạt động trải nghiệm thủ công truyền thống như tô màu tượng Thỏ Gia, làm hoa nhung theo phong cách Kinh kịch và chế tác dấu trang bằng gấm Choang...

Qua đó, Ban tổ chức kỳ vọng mang đến cho công chúng Việt Nam cơ hội tiếp cận trực tiếp với văn hóa Trung Quốc, tăng cường sự hiểu biết và vun đắp tình hữu nghị thông qua giao lưu, trải nghiệm.

Một số hình ảnh khác tại chương trình: