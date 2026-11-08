Kết nối du khách đến Điện Biên qua nền tảng số

Với gần 100 nghìn lượt theo dõi trên facebook và tiktok, kênh “Điện Biên lang thang” của anh Nguyễn Nam Khánh thường xuyên chia sẻ những câu chuyện về văn hóa, ẩm thực và cuộc sống tại Điện Biên. Từ những góc phố quen thuộc đến các bản làng vùng cao, mỗi video là một cách giới thiệu về Điện Biên gần gũi, bình dị và giàu bản sắc. Để tạo nội dung thu hút người xem, anh Khánh chủ động tìm đến các địa điểm, sự kiện và những câu chuyện đời thường. Thay vì chỉ giới thiệu những điểm du lịch đã nổi tiếng, anh lựa chọn khám phá những góc nhìn mới, ghi lại những hình ảnh chân thực về cảnh quan, con người và nhịp sống địa phương. Các video được xây dựng theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận, giúp người xem có thêm thông tin và cảm nhận về vùng đất mình chưa từng đặt chân đến.

Anh Nguyễn Nam Khánh, nhà sáng tạo nội dung số kênh “Điện Biên lang thang” chia sẻ: “Là nhà sáng tạo nội dung số trên mạng xã hội, điều đầu tiên tôi muốn mang đến cho những người xem kênh của tôi cũng như trên mạng xã hội những hình ảnh đẹp nhất về Điện Biên. Thay vì quảng bá những địa điểm đã có, những địa điểm đã nổi tiếng, tôi chọn cách đi nhiều hơn, nhìn nhiều góc cạnh hơn về một sự kiện, sự việc nào đó hoặc một phong cảnh nào đó để cho người xem có góc nhìn mới hơn, chân thực hơn. Thông qua những video của tôi trên mạng xã hội, tôi mong muốn được lan tỏa và kết nối với nhiều du khách hơn nữa đến với mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng”.

Chị Và Thị Xía, bản Na Ư, xã Sam Mứn quay video giới thiệu về di tích lịch sử.

Cùng với những nhà sáng tạo nội dung số, người dân địa phương cũng trở thành những người giới thiệu du lịch ngay từ chính cuộc sống hằng ngày. Với chị Và Thị Xía, ở bản Na Ư, xã Sam Mứn, những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông, từ trang phục truyền thống, ẩm thực đến phong tục, tập quán, là nguồn tư liệu gần gũi để chị chia sẻ trên mạng xã hội. Không dừng lại ở những hình ảnh về bản làng, chị Xía còn giới thiệu các điểm di tích lịch sử như Đồi A1, hầm Đờ-cát...

Qua những thước phim được ghi lại từ góc nhìn của người dân địa phương, lịch sử, văn hóa và đời sống ở Điện Biên được thể hiện sinh động, giúp người xem có thêm những thông tin về điểm đến. Trước đây, chị Xía từng nghĩ những điều quen thuộc trong cuộc sống thường ngày khó có thể thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tuy nhiên, sau khi chia sẻ hình ảnh, video lên mạng xã hội, chị nhận được nhiều phản hồi tích cực. Từ đó, chị chủ động ghi lại những khoảnh khắc đẹp, lựa chọn nội dung phù hợp để giới thiệu về quê hương. Chị Xía cho biết: Thật ra trước đây tôi từng nghĩ là những điều mình thấy thường ngày rất bình thường, cho đến khi tôi chia sẻ những hình ảnh, thước phim lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Tôi nghĩ mình dùng nền tảng số để chia sẻ những hình ảnh, thước phim về Điện Biên qua góc nhìn của một người trẻ, từ văn hóa, lịch sử cho đến những điều bình thường trong cuộc sống hằng ngày. Tôi mong muốn những hình ảnh, câu chuyện được chia sẻ sẽ giúp mọi người hiểu hơn về Điện Biên, thêm yêu mảnh đất này và lựa chọn nơi đây làm điểm đến trong những chuyến đi của mình.

Du khách đến tham quan tại Đồi A1.

Từ những nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội, Điện Biên ngày càng có thêm cơ hội thu hút du khách ở nhiều địa phương. Các video, hình ảnh về di tích lịch sử, cảnh quan và đời sống văn hóa giúp người xem tìm hiểu trước về điểm đến, đồng thời khơi gợi nhu cầu trải nghiệm thực tế. Với nhiều du khách, những thông tin trên nền tảng số là một trong những nguồn tham khảo để lựa chọn hành trình khám phá Điện Biên.

Anh Bàn Văn Tình, du khách đến từ tỉnh Lào Cai cho biết: Tôi biết đến Điện Biên thông qua những hình ảnh, video được chia sẻ trên facebook, tiktok. Những thông tin về cảnh đẹp, các di tích lịch sử và văn hóa địa phương khiến tôi muốn trực tiếp đến tìm hiểu, trải nghiệm. Trong chuyến đi này, tôi rất ấn tượng với cảnh quan, con người và ẩm thực Điện Biên. Các di tích lịch sử mang đến cho tôi nhiều cảm xúc và hiểu biết về những năm tháng hào hùng của dân tộc.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Tôi là nhiếp ảnh gia nên rất yêu thích những điểm đến có cảnh quan đẹp và chiều sâu văn hóa, lịch sử. Đến Điện Biên, tôi ấn tượng với cách lịch sử được tái hiện qua các hiện vật tại di tích và những câu chuyện của hướng dẫn viên. Mỗi địa điểm đều mang đến cho tôi những cảm xúc, trải nghiệm riêng. Tôi muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong chuyến đi để lưu giữ kỷ niệm và chia sẻ với bạn bè, những người yêu du lịch. Điện Biên có nhiều điều để khám phá, từ cảnh sắc, con người đến những giá trị lịch sử đặc biệt. Tôi nhất định sẽ quay lại Điện Biên nhiều lần nữa.

Du khách đi chợ phiên Keo Lôm, xã Na Son.

Thực tế cho thấy, việc quảng bá du lịch trên nền tảng số đang tạo thêm cơ hội để Điện Biên tiếp cận nhiều nhóm du khách, nhất là những người trẻ thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Những hình ảnh chân thực, câu chuyện gần gũi từ người dân và các nhà sáng tạo nội dung góp phần làm phong phú cách giới thiệu du lịch, tạo sự kết nối giữa điểm đến với du khách. 10 tháng đầu năm 2026, tỉnh Điện Biên đón 1,467 triệu lượt khách du lịch, đạt 91,7% kế hoạch năm, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 10.531 lượt. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 2.600 tỷ đồng, bằng 92,5% kế hoạch, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước. Các điểm di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh tiếp tục là những địa chỉ thu hút du khách trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh nền tảng số ngày càng phổ biến, mỗi video, hình ảnh hay câu chuyện được chia sẻ đều có thể trở thành một lời mời gọi du khách đến với Điện Biên. Phát huy hiệu quả kênh kết nối này góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh sắc và con người địa phương, tạo động lực để du lịch Điện Biên tiếp tục phát triển, thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm.