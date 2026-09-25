Kết nối dòng vốn mới cho kinh tế TPHCM

Đáp ứng nhu cầu vốn thực

Theo TS Lý Hoàng Vũ, chuyên gia kinh tế, TPHCM có quy mô kinh tế khoảng 123 tỷ USD, dân số hơn 14 triệu người, hệ sinh thái công nghiệp, cảng biển, logistics và tài chính lớn. Nhu cầu vốn cho hạ tầng và chuyển đổi mô hình tăng trưởng rất cao. Luật Phát triển đô thị tạo điều kiện để VIFC trở thành cầu nối giữa nguồn vốn quốc tế và các dự án.

Cụ thể, Điều 24 của luật trao thẩm quyền cho HĐND thành phố quy định việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình nhằm huy động vốn cho các dự án trọng điểm của thành phố. Đặc biệt, điểm c khoản 1 Điều 24 cho phép xây dựng cơ chế kết nối giữa VIFC với khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp, khu cảng mở, khu đổi mới sáng tạo và các dự án, mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD). Quy định này tạo địa chỉ rõ hơn để dòng vốn được phân bổ vào những lĩnh vực ưu tiên.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

TS Lý Hoàng Vũ nhận định, việc cấp phép thành lập ngân hàng có hoạt động ngân hàng đầu tư và phát hành các sản phẩm tài chính quốc tế tại VIFC là một trong những nội dung đột phá nhất của Điều 24, góp phần hình thành một định chế tài chính có khả năng tư vấn, cấu trúc và thu xếp vốn cho những thương vụ lớn. Cùng với đó, cơ chế phát hành các sản phẩm tài chính quốc tế mở ra cơ hội đa dạng hóa nguồn vốn.

Đồng quan điểm, PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) cho rằng, Luật Phát triển đô thị giúp VIFC-HCMC chuyển từ mô hình “tập trung các định chế tài chính” sang mô hình “hạ tầng vốn” của thành phố. Bên cạnh kênh huy động vốn trực tiếp cho các dự án trọng điểm thông qua trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình, quy định này cho phép hình thành đầy đủ hơn chuỗi trung gian tài chính phục vụ một thương vụ - từ tư vấn cấu trúc vốn, xếp hạng tín nhiệm, kiểm toán, pháp lý, bảo lãnh phát hành đến thu xếp khoản vay hợp vốn...

Đáng chú ý, quy định cho phép thành viên VIFC cung cấp dịch vụ tài chính và dịch vụ hỗ trợ cho tổ chức trong nước để giao dịch, thu hút vốn quốc tế là cầu nối rất quan trọng giữa khu tài chính và nền kinh tế thực. Nếu thiếu chiếc cầu này, VIFC có nguy cơ trở thành một hệ sinh thái khép kín.

Mở rộng không gian kinh doanh cho ngân hàng

Ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank, cho biết theo quy định tại Điều 24 Luật Phát triển đô thị, VIFC-HCMC sẽ là nơi dòng vốn quốc tế được huy động, cấu trúc và phân bổ cho các dự án, doanh nghiệp và nhu cầu phát triển của TPHCM nói riêng, Việt Nam nói chung.

Với những ngân hàng thành viên VIFC-HCMC, cơ hội kinh doanh sẽ rộng hơn nhiều so với hoạt động tín dụng truyền thống. Điểm quan trọng là VIFC-HCMC có thể trở thành cầu nối giữa hai phía: một bên là nhu cầu vốn rất lớn của các dự án; bên còn lại là các ngân hàng quốc tế, quỹ đầu tư, quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm và các nhà đầu tư tổ chức trên thị trường toàn cầu.

Thay vì chỉ vay vốn theo cách truyền thống, một dự án có thể được ngân hàng thành viên VIFC- HCMC hỗ trợ chuẩn hóa hồ sơ, thiết kế cấu trúc tài chính, xếp hạng tín nhiệm, thu xếp khoản vay hợp vốn, phát hành trái phiếu hoặc sản phẩm đầu tư cho nhà đầu tư quốc tế.

“VIFC-HCMC giúp chuyển từ tư duy đưa vốn quốc tế vào Việt Nam sang tư duy chủ động hơn. Đây cũng là cơ sở để giảm dần sự phụ thuộc quá lớn của nền kinh tế vào tín dụng ngân hàng trong nước”, ông Võ Hoàng Hải nhìn nhận.

Tuy nhiên, để cơ chế mới phát huy hiệu quả, theo Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank, nên sớm cụ thể hóa các quy định của Điều 24, bảo đảm rõ ràng, minh bạch và có khả năng dự báo. Trước hết là khung cấp phép, đăng ký bổ sung nghiệp vụ cho ngân hàng thành viên, gồm điều kiện vốn, nhân sự, phạm vi hoạt động, quản trị xung đột lợi ích, tách biệt rủi ro, giới hạn an toàn và chế độ báo cáo.

Đồng thời, cần có cơ chế cấp phép hoặc đăng ký sản phẩm tài chính quốc tế nhanh, minh bạch, với thời hạn xử lý rõ ràng; làm rõ cơ chế mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ, thanh toán xuyên biên giới, chuyển vốn vào - ra, chuyển lợi nhuận, quản lý ngoại hối và giao dịch giữa thành viên VIFC với khách hàng trong nước, các định chế nước ngoài.

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc TPBank, cho rằng, Luật Phát triển đô thị là cơ hội để VIFC-HCMC từng bước trở thành hạ tầng tài chính hiện đại, thu hút và phân bổ hiệu quả nguồn vốn trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, để khơi thông dòng vốn và phát huy vai trò của VIFC-HCMC, cần tiếp tục cụ thể hóa các cơ chế đặc thù, trong đó chú trọng quyền tự chủ trong huy động vốn và phát triển các công cụ như trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình.

Hiện Nam A Bank đang hợp tác với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO), FiinGroup Vietnam và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) để xây dựng mô hình Tài trợ chuỗi cung ứng xanh (G-SCF) theo chuẩn quốc tế. Việc thiết kế mô hình ngay từ đầu theo các chuẩn này nhằm hạn chế việc phải điều chỉnh khi đưa vào vận hành. Từ đầu năm 2026 đến nay, Nam A Bank đã huy động gần 350 triệu USD từ các định chế tài chính quốc tế. Nam A Bank cũng mở rộng hợp tác với các định chế tài chính nước ngoài, chuẩn bị nguồn vốn và mạng lưới đối tác cho hoạt động đồng tài trợ khi giải pháp được chuyển giao, nhân rộng trong hệ sinh thái VIFC-HCMC.