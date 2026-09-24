Kết nối dòng vốn Hoa Kỳ với các cơ hội tăng trưởng dài hạn tại Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tọa đàm với lãnh đạo định chế tài chính, quỹ đầu tư Hoa Kỳ

Bên lề Phiên họp thường niên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi tọa đàm với lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng và du lịch. Buổi tọa đàm được tổ chức ngày 23/9 với sự phối hợp của VinaCapital và Tổ chức CEO của Hoa Kỳ, là dịp để các bên trao đổi về triển vọng hợp tác đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ trong giai đoạn mới, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế ngày càng hiệu quả và bền vững.

Không chỉ là cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, tọa đàm còn gợi lại hành trình hơn 30 năm những người bạn quốc tế đã đồng hành cùng Việt Nam từ những ngày đầu hội nhập. Trong số các khách mời có ông Jay Golding, Chủ tịch Golding Brothers Partners, đại diện Tổ chức CEO và ông Roger Dow, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Du lịch Hoa Kỳ. Nhiều đại biểu từng đến Việt Nam từ hơn ba thập kỷ trước bày tỏ ấn tượng trước những chuyển mình mạnh mẽ của đất nước.

Các cuộc trao đổi tại buổi tọa đàm tập trung vào triển vọng phát triển thị trường tài chính và khả năng huy động những dòng vốn dài hạn cho Việt Nam. Tướng David Petraeus, nguyên Giám đốc CIA, hiện là Chủ tịch KKR Global Institute và KKR Middle East, nhận định bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang mở ra cơ hội để Việt Nam tiếp tục phát huy vị thế của mình trong chuỗi giá trị khu vực và quốc tế. Kể từ năm 2011, KKR đã đầu tư hơn 2,5 tỷ USD vào Việt Nam và tiếp tục nhìn thấy dư địa mở rộng trong thời gian tới.

Ông Don Lam, Tổng giám đốc và Cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital, cho rằng việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam là một cột mốc quan trọng, tạo nền tảng để thị trường vốn phát triển sâu rộng hơn. Theo ông, Việt Nam còn nhiều tiềm năng thu hút dòng vốn quốc tế, đặc biệt thông qua việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế và phát triển thêm các sản phẩm tài chính đa dạng.

Ở góc độ huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho phát triển hạ tầng, ông Mark F. Erickson (Đỗ Văn Hùng), đại diện BlackRock, quỹ đầu tư lớn nhất thế giới với khối tài sản quản lý hơn 15 nghìn tỷ USD và ông Jim Williamson, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Everest Group, đều đánh giá Việt Nam là thị trường đang thu hút sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư quốc tế. Các đại diện cho biết sẵn sàng xem xét rót vốn khi xuất hiện những cơ hội phù hợp.

Trong lĩnh vực du lịch, ông Roger Dow cho rằng du lịch chính là "cánh cửa đầu tiên" dẫn tới phát triển kinh tế. Theo ông, rất hiếm nhà đầu tư quyết định thành lập doanh nghiệp, xây dựng khách sạn hay mở rộng hoạt động tại một quốc gia mà họ chưa từng đến thăm. Vì vậy, Việt Nam không chỉ cần chứng minh sức hấp dẫn của mình, mà còn cần giúp thế giới hiểu rõ hơn về tiềm năng, văn hóa và cơ hội tại Việt Nam. Để làm được điều đó, du lịch cần được đặt ở vị trí ưu tiên với một định hướng mạnh mẽ, thống nhất từ cấp lãnh đạo cao nhất.

Buổi tọa đàm khẳng định sự quan tâm ngày càng sâu rộng của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiện thực hóa các cơ hội hợp tác thành những dự án cụ thể, bền vững.