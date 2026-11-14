'Kết nối dòng di sản' trong không gian giảng đường đại học

Không gian "Kết nối dòng di sản" tại trường đại học

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, đồng thời thực hiện chủ trương xây dựng môi trường văn hóa học đường, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM (CLB Thơ ca, CLB Đờn ca tài tử) và Chi hội Trà Di sản (Hội Di sản Văn hóa TP.HCM) tổ chức chương trình “Kết nối dòng di sản”.

Chương trình gồm hoạt động trải nghiệm thực hành và biểu diễn, giao lưu nghệ thuật. Tại khu vực sảnh, giảng viên và sinh viên được tìm hiểu trà cụ, thực hành pha trà dưới sự hướng dẫn của trà nhân Lê Chánh Can (Chi hội Trà Di sản).

Đại diện Nhà trường cảm ơn lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM cùng các nghệ nhân, tài tử

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Châu Đình Thành - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng nền tảng văn hóa cho sinh viên khối ngành kỹ thuật - công nghệ.

“Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, sinh viên không chỉ cần vững vàng về tri thức chuyên môn, làm chủ công nghệ mà còn phải có một tâm hồn giàu bản sắc, biết trân trọng cội nguồn. Thông qua chương trình này, Nhà trường mong muốn đưa những tinh hoa văn hóa dân tộc đến gần hơn với các em sinh viên một cách tự nhiên, sinh động nhất.

Đây chính là hành trang tinh thần quý giá để mỗi sinh viên thực hành tốt triết lý giáo dục của Nhà trường: Nhân bản - Sáng tạo - Hội nhập”, PGS.TS Châu Đình Thành chia sẻ.

Các tiết mục nghệ thuật tại chương trình "Kết nối dòng di sản"

Tại chương trình, nghệ nhân Lê Chánh Can giới thiệu nghệ thuật pha trà Việt. Qua các thao tác tráng ấm, châm trà, dâng trà, nghệ nhân giúp sinh viên hiểu thêm về nghệ thuật thưởng trà truyền thống, một nét văn hóa gắn với đời sống người Việt.

Tiếp đó, ThS Phạm Thái Bình (Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM) giới thiệu các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, đưa sinh viên đến với những loại hình di sản văn hóa tiêu biểu của ba miền.

Nghệ nhân Lê Chánh Can giới thiệu nghệ thuật pha trà Việt

Mở đầu là Dân ca Quan họ Bắc Ninh với các làn điệu Ba quan mời trầu, Hoa thơm bướm lượn, qua phần thể hiện của các nghệ nhân Công Thiêm, Lệ Thúy, Hồng Mẫn. Sinh viên còn hào hứng hòa giọng cùng các liền anh, liền chị qua bài Trống cơm.

Tiếp nối là nghệ thuật Hát Chầu văn gắn với Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, do NNƯT Vũ Huy Dự biểu diễn. Tiếng đàn nguyệt cùng những làn điệu chầu văn giới thiệu đến sinh viên một loại hình nghệ thuật gắn với thực hành tín ngưỡng dân gian.

ThS Phạm Thái Bình (Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM) giới thiệu các tiết mục biểu diễn nghệ thuật

Đến với miền Trung, Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được thể hiện qua các tiết mục Hò đi đường, Mời trầu với sự tham gia của NNDG Hà Thị Thu Lài, NNDG Đức Tương, NNDG Thanh Tú, Thu Thủy và Hoàng Đại. Những câu hát mộc mạc phản ánh đời sống lao động, sinh hoạt và tình cảm của người dân xứ Nghệ.

Khép lại chương trình là Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ với sự tham gia của NNƯT Cẩm Thủy, tài năng trẻ Nguyễn Nghiệp, nghệ nhân Thảo Vy cùng các tài tử đờn Quốc Đại, Hữu Vinh, Chí Hiếu và Nhóm Cội Xưa.

Các tiết mục Sương chiều - Tú Anh, Dạ cổ hoài lang cùng những điệu Xuân tình, Ngựa ô Bắc, Duyên kỳ ngộ… giới thiệu nét đặc sắc của Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ qua tiếng đàn kìm, đàn cò, guitar phím lõm và nhịp song lang.

Các tiết mục Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ

Tham gia biểu diễn và giao lưu với sinh viên, các nghệ nhân bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm của khán giả trẻ. ThS Phạm Thái Bình chia sẻ: “Nhiều người vẫn e ngại giới trẻ ngày nay chỉ yêu thích âm nhạc hiện đại, sôi động. Thế nhưng, khi chứng kiến hàng trăm sinh viên chăm chú lắng nghe từng câu ca vọng cổ, chúng tôi thực sự ấm lòng.

Di sản không hề cũ kỹ; chỉ cần chúng ta tạo ra những không gian giao lưu gần gũi, biết cách khơi gợi thì chính các bạn trẻ sẽ là những người tiếp nối mạch nguồn văn hóa này một cách sáng tạo và tự hào”.

Bạn Phan Tuấn Kiệt, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM cho biết việc được trực tiếp xem nghệ nhân biểu diễn và trải nghiệm pha trà giúp sinh viên hiểu thêm về văn hóa truyền thống.

“Trước đây, em chỉ biết đến Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ qua sách vở hoặc truyền hình. Hôm nay được tận mắt xem các nghệ nhân biểu diễn, được thưởng thức chén trà di sản ngay tại trường, em thấy văn hóa dân tộc mình thật sự tinh tế và gần gũi.

Chương trình giúp em hiểu giữ gìn bản sắc văn hóa không phải là điều gì quá xa vời, mà bắt đầu từ chính sự thấu hiểu và trân trọng những giá trị truyền thống xung quanh mình”, Tuấn Kiệt chia sẻ.

Sinh viên hào hứng chụp ảnh cùng các nghệ nhân, tài tử

Chương trình “Kết nối dòng di sản” góp phần tạo thêm không gian để sinh viên tiếp cận, tìm hiểu và trải nghiệm nghệ thuật truyền thống. Qua đó, sự phối hợp giữa nhà trường và các đơn vị văn hóa mở thêm cách thức đưa di sản vào hoạt động giáo dục, bồi dưỡng tình yêu và ý thức gìn giữ văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ.