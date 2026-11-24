Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo, đại diện các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Huy Dũng cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL tại buổi tiếp

Chào mừng ông Trần Nham cùng các cộng sự có chuyến công tác tới Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng khẳng định đây là dịp để hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) vào phát triển VHTTDL, đặc biệt là lĩnh vực nghệ thuật số.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cho biết, Việt Nam đang nỗ lực phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao và kinh tế du lịch. Công nghệ, dữ liệu số đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Đây đều là những lĩnh vực Trung Quốc có thế mạnh và Việt Nam luôn mong muốn được học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia của nước bạn.

Thứ trưởng nhấn mạnh, những điểm tương đồng về văn hóa sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hai bên thúc đẩy trao đổi, hợp tác.

Nêu một số đề xuất cụ thể, Thứ trưởng cho biết đặc biệt ấn tượng với chương trình Xuân Vãn của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Giám đốc Trung tâm AI (Học viện Mỹ thuật Trung Quốc) Trần Nham (ngồi giữa)

Việt Nam cũng đã có chương trình tương tự do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) sản xuất. Với quy mô hoành tráng, ứng dụng công nghệ hiện đại của Xuân Vãn, Thứ trưởng mong muốn ông Trần Nham cùng các cộng sự chia sẻ kinh nghiệm để Việt Nam có thể “thổi hồn” công nghệ, dữ liệu số, tăng cường ứng dụng AI vào chương trình, ngay trong năm nay. Qua đó, tạo nên một chương trình truyền hình ấn tượng phục vụ khán giả vào đêm Giao thừa.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cũng bày tỏ mong muốn ông Trần Nham có những ý kiến đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm nhằm hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt trong lĩnh vực nghệ thuật số, gắn với khả năng ứng dụng công nghệ số và AI.

Trong lĩnh vực nghệ thuật xiếc, Thứ trưởng mong muốn phía bạn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng dụng các công nghệ hiện đại vào hoạt động biểu diễn.

Đối với ngành xuất bản và thư viện, Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy quá trình hiện đại hóa theo hướng kết hợp AI, dữ liệu và công nghệ số và mong muốn phía đối tác Trung Quốc hỗ trợ.

Trong lĩnh vực báo chí, đánh giá cao những kết quả Trung Quốc đạt được trong ứng dụng công nghệ, dữ liệu số và AI vào công tác quản lý, truyền thông, Thứ trưởng mong muốn phía bạn chia sẻ kinh nghiệm để Việt Nam tham khảo, vận dụng.

Riêng với Báo Văn Hóa, Bộ VHTTDL mong muốn tìm kiếm đối tác để cùng đồng hành trong ứng dụng mô hình tòa soạn hội tụ, kết hợp dữ liệu, AI và công nghệ số cho Báo; trên cơ sở tham khảo những mô hình đã triển khai thành công tại Trung Quốc.

Quang cảnh buổi tiếp

Về điện ảnh, Thứ trưởng đề xuất hai bên nghiên cứu khả năng triển khai các dự án hợp tác sản xuất phim chung.

Đối với lĩnh vực du lịch, trong bối cảnh năm nay và năm sau là Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc, Thứ trưởng mong muốn ông Trần Nham đưa ra những gợi ý cụ thể, góp phần thúc đẩy hiệu quả hợp tác du lịch giữa hai bên.

Trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình, chu đáo từ phía Bộ VHTTDL và cá nhân Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng dành cho đoàn, Giám đốc Trung tâm AI (Học viện Mỹ thuật Trung Quốc) Trần Nham cho biết, những đề xuất của Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đều mang tính thực tế cao và đã được nghiên cứu kỹ.

Đặc biệt, vấn đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào phát triển các lĩnh vực VHTTDL không phải là trăn trở của chỉ riêng Việt Nam mà còn của nhiều quốc gia trên thế giới.

Ông Trần Nham cho rằng, việc ứng dụng AI không đơn thuần phụ thuộc vào tốc độ mà còn chịu tác động của nhiều yếu tố khác. Trong lĩnh vực nghệ thuật, với sự xuất hiện của AI, việc thưởng thức hiện nay không còn mang tính “độc đoán” mà ngày càng đề cao quyền lựa chọn của khán giả.

Đồng thời, AI cũng tạo điều kiện kết nối các chuyên gia, nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, mở ra cơ hội hội tụ và hợp tác sáng tạo. Từ đó, ông nhận định công nghệ AI sẽ trở thành xu thế mới trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Ông Trần Nham đánh giá Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển văn hóa nhanh, đồng thời văn hóa Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Với kiến thức về chuyển đổi số và AI trong lĩnh vực VHTTDL, ông Trần Nham khẳng định sẵn sàng cùng các cộng sự chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, đóng góp vào quá trình phát triển các lĩnh vực này tại Việt Nam